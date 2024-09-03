4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Все дороги ведут в Тифлис: индивидуальная экскурсия по Тбилиси
Посидите на террасе с видом на Тбилиси, выпейте вина и отправьтесь на прогулку по городу с местным жителем. Узнайте истории и байки о Тифлисе
Начало: На площади Свободы
«Дома Тбилиси – атмосфера, история, судьбы людейДом мадам Бозорджан – один из красивейших домов города Тбилиси (использован в съемке фильма «Семнадцать мгновений весны»)»
Завтра в 10:00
5 сен в 10:00
от €80 за всё до 2 чел.
10 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выборГрузинское сафари: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
Погрузитесь в атмосферу дикой природы Грузии, открывая пустынные пейзажи и древние монастыри
Начало: На площади Европы в Тбилиси
«За 2 часа по бездорожью вы полюбуетесь необычными пейзажами, просторами, понаблюдаете за огромными стадами овец (зимой) и, может быть, заметите черепах (весной)»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
5 сен в 08:30
€64 за человека
2 часа
Групповая
до 18 чел.
Сололаки сверху: прогулка вниз по склону
Увидеть особняк из «Семнадцати мгновений весны» и одно из самых оригинальных зданий Тбилиси
Начало: Недалеко от Вильнюсского парка
«Особняк мадам Бозарджанц, ставший декорацией Швейцарии в «Семнадцати мгновениях весны»»
6 сен в 17:00
8 сен в 17:00
€21 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений3 сентября 2024Ника - отличный гид. Мы участвовали в экскурсии впятером. Сначала поездили по Тбилиси, потом посетили его дом с панорамным видом
- ААлександра30 августа 2024Очень познавательно!!! И коньяк был вкусный!!!
- ИИван29 августа 2024Туристу (из России) кому я заказал данную экскурсию очень понравилась содержательная часть и организация. Гид очень приятный рассказчик. Как туристу из России не хотелось бы касаться политических и национальных вопросов в данное не простое время. Поэтому 4 звезды.
- ППолина29 августа 2024Интересно, красивые места, гид Софи хорошо рассказывала
- ЕЕкатерина17 августа 202427 августа посчастливилось провести первый день отпуска в компании удивительного гида Алекса и красот по дороге в Давид Гареджи. Очень
- ООксана15 августа 2024Прекрасное путешествие!
- ААнна18 июля 2024Информативная, качественная экскурсия. Спасибо Владимиру, который провел с нами 2 часа. Хороший маршрут, интересная подача материала, рекомендую!
- ММария12 мая 2024Просто восхитительно! Невероятно интересно и удивительно, столько сюрпризов таит Тбилиси! Спасибо!
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