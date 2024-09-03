Экскурсии в Тбилиси весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» в Тбилиси, цены от €21. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Все дороги ведут в Тифлис
Пешая
117 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Все дороги ведут в Тифлис: индивидуальная экскурсия по Тбилиси
Посидите на террасе с видом на Тбилиси, выпейте вина и отправьтесь на прогулку по городу с местным жителем. Узнайте истории и байки о Тифлисе
Начало: На площади Свободы
«Дома Тбилиси – атмосфера, история, судьбы людейДом мадам Бозорджан – один из красивейших домов города Тбилиси (использован в съемке фильма «Семнадцать мгновений весны»)»
Завтра в 10:00
5 сен в 10:00
от 80 за всё до 2 чел.
Грузинское сафари в мини-группе: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
Джиппинг
На машине
93 отзыва
10 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выбор
Грузинское сафари: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
Погрузитесь в атмосферу дикой природы Грузии, открывая пустынные пейзажи и древние монастыри
Начало: На площади Европы в Тбилиси
«За 2 часа по бездорожью вы полюбуетесь необычными пейзажами, просторами, понаблюдаете за огромными стадами овец (зимой) и, может быть, заметите черепах (весной
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
5 сен в 08:30
64 за человека
Сололаки сверху: прогулка вниз по склону
Пешая
2 отзыва
2 часа
Групповая
до 18 чел.
Сололаки сверху: прогулка вниз по склону
Увидеть особняк из «Семнадцати мгновений весны» и одно из самых оригинальных зданий Тбилиси
Начало: Недалеко от Вильнюсского парка
«Особняк мадам Бозарджанц, ставший декорацией Швейцарии в «Семнадцати мгновениях весны»»
6 сен в 17:00
8 сен в 17:00
21 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    3 сентября 2024
    Все дороги ведут в Тифлис
    Ника - отличный гид. Мы участвовали в экскурсии впятером. Сначала поездили по Тбилиси, потом посетили его дом с панорамным видом
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    на город, далее пешая прогулка по старому городу. Это реально авторская экскурсия и сильно отличается от типичного посещения всех основных достопримечательностей и рассказа о них. Экскурсия хорошо подойдет тем кто уже видел все основное в городе и хочет расширить свои знания о нем и, особенно, об известных людях родившихся или живших здесь. Четыре часа прошли очень насыщенно. Ника, спасибо!

  • А
    Александра
    30 августа 2024
    Все дороги ведут в Тифлис
    Очень познавательно!!! И коньяк был вкусный!!!
  • И
    Иван
    29 августа 2024
    Все дороги ведут в Тифлис
    Туристу (из России) кому я заказал данную экскурсию очень понравилась содержательная часть и организация. Гид очень приятный рассказчик. Как туристу из России не хотелось бы касаться политических и национальных вопросов в данное не простое время. Поэтому 4 звезды.
  • П
    Полина
    29 августа 2024
    Грузинское сафари в мини-группе: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
    Интересно, красивые места, гид Софи хорошо рассказывала
  • Е
    Екатерина
    17 августа 2024
    Грузинское сафари в мини-группе: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
    27 августа посчастливилось провести первый день отпуска в компании удивительного гида Алекса и красот по дороге в Давид Гареджи. Очень
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    ориентированный подход к туристам: вода,зонтики и дождевики,так как было дождливо. Это очень здорово,что не пришлось волноваться. Алекс-профессионал,классно и с юмором преподносил инфу,а группа из 5 человек получилась как семья на 8 часов. Увиденные места и истории очень тронули и расширили горизонты. Спасибо. Будет мой рекомендасьон.

    27 августа посчастливилось провести первый день отпуска в компании удивительного гида Алекса и красот по дороге27 августа посчастливилось провести первый день отпуска в компании удивительного гида Алекса и красот по дороге27 августа посчастливилось провести первый день отпуска в компании удивительного гида Алекса и красот по дороге27 августа посчастливилось провести первый день отпуска в компании удивительного гида Алекса и красот по дороге27 августа посчастливилось провести первый день отпуска в компании удивительного гида Алекса и красот по дороге27 августа посчастливилось провести первый день отпуска в компании удивительного гида Алекса и красот по дороге27 августа посчастливилось провести первый день отпуска в компании удивительного гида Алекса и красот по дороге27 августа посчастливилось провести первый день отпуска в компании удивительного гида Алекса и красот по дороге27 августа посчастливилось провести первый день отпуска в компании удивительного гида Алекса и красот по дороге
  • О
    Оксана
    15 августа 2024
    Грузинское сафари в мини-группе: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
    Прекрасное путешествие!
    Прекрасное путешествие!Прекрасное путешествие!Прекрасное путешествие!Прекрасное путешествие!Прекрасное путешествие!
  • А
    Анна
    18 июля 2024
    Сололаки сверху: прогулка вниз по склону
    Информативная, качественная экскурсия. Спасибо Владимиру, который провел с нами 2 часа. Хороший маршрут, интересная подача материала, рекомендую!
  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Сололаки сверху: прогулка вниз по склону
    Просто восхитительно! Невероятно интересно и удивительно, столько сюрпризов таит Тбилиси! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Весенние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
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  1. Все дороги ведут в Тифлис
  2. Грузинское сафари в мини-группе: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
  3. Сололаки сверху: прогулка вниз по склону
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Театр марионеток Резо Габриадзе
  8. Собор Светицховели
  9. Монастырь Джвари
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в сентябре 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 21 до 80. Туристы уже оставили гидам 212 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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