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на город, далее пешая прогулка по старому городу. Это реально авторская экскурсия и сильно отличается от типичного посещения всех основных достопримечательностей и рассказа о них. Экскурсия хорошо подойдет тем кто уже видел все основное в городе и хочет расширить свои знания о нем и, особенно, об известных людях родившихся или живших здесь. Четыре часа прошли очень насыщенно. Ника, спасибо!