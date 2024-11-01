Конфессиональная мозаика Тбилиси

Узнать, как город сложился вокруг нескольких вероисповеданий, на прогулке по необычному маршруту
Соседство православных и католических церквей с мечетью, зороастрийский храм и армянские церкви, еврейский квартал и немного старого Баку — всё это конфессиональная мозаика Тбилиси, где несколько религий дружно живут рядом уже несколько столетий.

Вы сложите детали этого богатого тбилисского витража и лучше поймёте менталитет, характер и душу грузинской столицы.
Конфессиональная мозаика Тбилиси
Конфессиональная мозаика Тбилиси
Конфессиональная мозаика Тбилиси
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

В нашей программе:

  • Семь грузинских православных храмов, три армянских храма (в том числе два заброшенных), Джума-мечеть, Большая и Малая синагоги, католический собор Вознесения Богородицы Девы Марии, руины зороастрийского храма
  • Мы обнаружим архитектурное сходство между школой и католическим собором, мечетью и неоготикой, баней и минаретом
  • Заглянем в уголок старого Баку и пройдём по азербайджанскому кварталу
  • Погуляем по еврейскому кварталу на горном хребте
  • Обсудим факты, связанные с деталями храмовых убранств
  • Выйдем за рамки разговора о конфессиях и религиях, затронув вопросы толерантности, свободы выбора и особенностей менталитета тбилисцев
  • В перерыве зайдём в кафе с изображением Фриды Кало, где вы сможете выпить кофе и сделать яркие фото — мы покажем лучшие ракурсы
  • Отдохнём на паре смотровых площадок с завораживающими видами на Тбилиси и Кавказский хребет и снова сфотографируемся

Вы узнаете:

  • В каком храме венчался Грибоедов и Нино Чавчавадзе
  • Действительно ли мечеть Айя-София в Стамбуле — единственный памятник архитектуры, сочетающий ислам и христианство в одном храме
  • Что связывает скальный район города с синагогой
  • Как грузины захватили армянские храмы без единого выстрела
  • Почему в архитектуре мечети присутствуют элементы неоготики
  • Зачем норвежцы выделили личные деньги на реставрацию храма в Грузии
  • Где похоронены родственники основателя Тбилиси Вахтанга Горгосали
  • Возможно ли иметь храм на территории частного дома
  • Почему из армянского храма хотели сделать театральный музей, а потом и книгохранилище

Кому подойдёт экскурсия

  • Путешественникам от 12 лет, которые уже изучили главные достопримечательности и хотят стать продвинутыми знатоками Тбилиси
  • Тем, кого завораживает городская архитектура и культовое зодчество
  • Тем, кто интересуется религиями и конфессиями
  • Любителям нового и необычного — всем, кто хочет увидеть город с новой неизведанной стороны
  • Ценителям интересных ракурсов и антуражных локаций для фотографий

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Прогулка возможна в индивидуальном формате (уточняйте в переписке с гидом)
  • Если вы хотите попасть на экскурсию в день, недоступный для бронирования на сайте, напишите желаемую дату в сообщении гиду. С очень большой вероятностью мы сможем вам помочь
  • На маршруте встречаются спуски и подъемы. Они могут быть утомительными для пожилых людей — пожалуйста, будьте к этому готовы

ежедневно в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€33
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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