Тифлис рубежа 19–20 веков напоминал Дикий Запад: перестрелки, аферы, дерзкие налёты — преступления здесь совершались ежедневно. Городская хроника полна историй, которые могли бы стать сюжетами романов. На этой экскурсии вы окажетесь в мире, где кипели страсти, плелись заговоры и разыгрывались драмы. Готовы увидеть тёмную сторону города?
Описание экскурсии
Вы окунётесь в атмосферу старого Тифлиса и узнаете о громких преступлениях, потрясших город.
В нашей программе:
- Ограбление государственного банка — большевики устроили дерзкий налёт и унесли огромную сумму
- Поджог театра — что заставило арендатора уничтожить важную культурную площадку
- Шокирующее убийство ректора семинарии — исключённый студент отомстил самым радикальным способом
- Таинственное исчезновение директора Дворянского земельного банка — куда он пропал и что случилось с его преемником
- Махинации с недвижимостью. Какие аферы проворачивал Аветик Довлатов — предок знаменитого писателя
Вы увидите:
- Здание мэрии и Госбанка — место одного из крупнейших ограблений в истории Российской империи
- Тифлисскую духовную семинарию, в которой студент расправился с ректором
- Здание Дворянского земельного банка (сейчас Национальная библиотека Грузии)
- Могилу Давида Сараджишвили — коньячного магната
- Дворец рыбного торговца Вартана Аршакуни — самое красивое здание Тифлиса середины 19 века, вокруг которого разгорелась крупная афера
Вы узнаете:
- Как тифлисцы устраивали кулачные бои, которые часто заканчивались трагически
- Кто и каким образом сбегал из городской тюрьмы
- Где в Тифлисе стояла виселица
- Почему художника Нико Пиросмани вдохновляли тифлисские проститутки
- Как Давид Сараджишвили стал прототипом персонажа из «Двенадцати стульев»
Организационные детали
- Во время прогулки будут использоваться радиогиды, к которым подключаются наушники, выданные гидом. Для удобства вы можете использовать собственные проводные наушники (разъём mini jack 3.5 mm)
- Строгих ограничений по возрасту нет, но просим отнестись с пониманием к тому, что гид может попросить покинуть экскурсию, если ребёнок будет мешать другим участникам и экскурсоводу
- Экскурсию для вас проведёт гид компании «Тбилиси глазами инженера»
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У площади Свободы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Ю
Юлия
11 сен 2025
Криминальный Тифлис - интереснейшая экскурсия. Прекрасная подача материала, захватывающие истории, юмор - наш экскурсовод сумел погрузить нас в особый мир старого Тифлиса, дал почувствовать дух времени, увидеть множество сохранившихся деталей и следов прошедших событий, открыл нам совершенно неожиданные страницы из жизни этого магического прекрасного города.
Если будет возможность, вновь пойду на эту экскурсию.
Если будет возможность, вновь пойду на эту экскурсию.
