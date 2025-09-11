Мои заказы

Криминальный Тифлис: громкие дела, аферы и махинации

Услышать про преступления прошлого и раскрыть тайны Тбилиси - города, который жил по своим законам
Тифлис рубежа 19–20 веков напоминал Дикий Запад: перестрелки, аферы, дерзкие налёты — преступления здесь совершались ежедневно. Городская хроника полна историй, которые могли бы стать сюжетами романов. На этой экскурсии вы окажетесь в мире, где кипели страсти, плелись заговоры и разыгрывались драмы. Готовы увидеть тёмную сторону города?
1 отзыв
Описание экскурсии

Вы окунётесь в атмосферу старого Тифлиса и узнаете о громких преступлениях, потрясших город.

В нашей программе:

  • Ограбление государственного банка — большевики устроили дерзкий налёт и унесли огромную сумму
  • Поджог театра — что заставило арендатора уничтожить важную культурную площадку
  • Шокирующее убийство ректора семинарии — исключённый студент отомстил самым радикальным способом
  • Таинственное исчезновение директора Дворянского земельного банка — куда он пропал и что случилось с его преемником
  • Махинации с недвижимостью. Какие аферы проворачивал Аветик Довлатов — предок знаменитого писателя

Вы увидите:

  • Здание мэрии и Госбанка — место одного из крупнейших ограблений в истории Российской империи
  • Тифлисскую духовную семинарию, в которой студент расправился с ректором
  • Здание Дворянского земельного банка (сейчас Национальная библиотека Грузии)
  • Могилу Давида Сараджишвили — коньячного магната
  • Дворец рыбного торговца Вартана Аршакуни — самое красивое здание Тифлиса середины 19 века, вокруг которого разгорелась крупная афера

Вы узнаете:

  • Как тифлисцы устраивали кулачные бои, которые часто заканчивались трагически
  • Кто и каким образом сбегал из городской тюрьмы
  • Где в Тифлисе стояла виселица
  • Почему художника Нико Пиросмани вдохновляли тифлисские проститутки
  • Как Давид Сараджишвили стал прототипом персонажа из «Двенадцати стульев»

Организационные детали

  • Во время прогулки будут использоваться радиогиды, к которым подключаются наушники, выданные гидом. Для удобства вы можете использовать собственные проводные наушники (разъём mini jack 3.5 mm)
  • Строгих ограничений по возрасту нет, но просим отнестись с пониманием к тому, что гид может попросить покинуть экскурсию, если ребёнок будет мешать другим участникам и экскурсоводу
  • Экскурсию для вас проведёт гид компании «Тбилиси глазами инженера»

Глазами инженера
Глазами инженера — Организатор в Тбилиси
Провела экскурсии для 401 туриста
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу. А каждую прогулку превращаем в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Ю
Юлия
11 сен 2025
Криминальный Тифлис - интереснейшая экскурсия. Прекрасная подача материала, захватывающие истории, юмор - наш экскурсовод сумел погрузить нас в особый мир старого Тифлиса, дал почувствовать дух времени, увидеть множество сохранившихся деталей и следов прошедших событий, открыл нам совершенно неожиданные страницы из жизни этого магического прекрасного города.
Если будет возможность, вновь пойду на эту экскурсию.

Входит в следующие категории Тбилиси

