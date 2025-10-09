Мои заказы

Колоритный Тбилиси и загадочный народ - езиды
Пешая
4 часа
-
20%
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Колоритный Тбилиси и загадочный народ - езиды
Узнать о самобытной культуре и вере этнорелигиозной группы и жизни её общины в столице Грузии
Начало: На площади Свободы
Завтра в 10:00
10 окт в 10:00
€104€130 за всё до 3 чел.
Интеллигентный Тбилиси
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Интеллигентный Тбилиси
Путешествие по Ваке - это уникальная возможность узнать о грузинской интеллигенции, прогуляться по знаковым местам и погрузиться в атмосферу прошлого
Начало: У памятника Тарасу Шевченко
14 окт в 10:00
21 окт в 10:00
от €35 за человека
ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа)
Пешая
4.5 часа
-
14%
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
ЭтноТбилиси: прогулка и музеи
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси: музеи, водопад и мастерская минанкари. Узнайте больше о культуре и традициях столицы Грузии
Начало: На пл. Свободы
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 12:00
Завтра в 12:00
10 окт в 12:00
€43€50 за человека
Прогулка по главным достопримечательностям Тбилиси
Пешая
3 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по главным достопримечательностям Тбилиси
Познакомьтесь с Тбилиси через его знаковые места. Узнайте о легендах и преданиях, которые оживляют историю этого удивительного города
Завтра в 08:00
10 окт в 08:00
€120 за всё до 5 чел.
Аудиопрогулка по районам Старый Тбилиси и Сололаки
Пешая
2.5 часа
10 отзывов
Аудиогид
Аудиопрогулка по Старому Тбилиси
Познакомьтесь с историей и архитектурой Тбилиси, гуляя по старинным улочкам и современным паркам. Откройте для себя город в удобном темпе
Начало: Рядом с парком Гейдара Алиева в районе серных бань
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
€10 за человека
Криминальный Тифлис: громкие дела, аферы и махинации
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Групповая
до 15 чел.
Криминальный Тифлис: громкие дела, аферы и махинации
Услышать про преступления прошлого и раскрыть тайны Тбилиси - города, который жил по своим законам
Начало: У площади Свободы
11 окт в 14:30
13 окт в 13:30
€24 за человека
Стрит-арт и граффити Тбилиси в мини-группе
Пешая
2 часа
-
34%
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Стрит-арт и граффити Тбилиси в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу креативности Тбилиси, где стены города становятся холстами для художников. Узнайте, как искусство оживляет улицы
Начало: На пл. Мейдан
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:30 и 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 10:00
€65€99 за человека
Фрида Кало - мексиканская и грузинская
Пешая
2.5 часа
-
24%
Мини-группа
до 10 чел.
Фрида Кало - мексиканская и грузинская
Погрузиться в эксцентричный Тифлис 20 века и открыть неизвестные страницы жизни художницы
Начало: На площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:30 и 19:30
Завтра в 10:00
10 окт в 10:00
€75€99 за человека
Парадные Сололаки: индивидуальна тёплая прогулка и чаепитие в старинной квартире
Пешая
4 часа
Индивидуальная
Парадные Сололаки: индивидуальна тёплая прогулка и чаепитие в старинной квартире
Исследовать самый аутентичный район города и понять, каким был Тифлис 100 лет назад
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
10 окт в 09:00
€140 за человека

