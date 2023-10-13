За 3 часа научиться готовить аджарский хачапури и выбрать фаворита среди грузинских вин
А по желанию проведёте вечер в ресторане, где отведаете свежайшие национальные блюда и посмотрите на настоящие грузинские танцы.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Прогулка по Тбилиси и Музей оружия
Вы пройдётесь по пешеходной улице старой части Тбилиси. Увидите археологические раскопки, подземный рынок «Мейдан базар», монумент «Мать Картли» и памятник Тамаде. Посетите Музей оружия и этнографии, где вас ждёт небольшая экскурсия.
Кулинарный мастер-класс
После променада вы отправитесь в популярный ресторан на мастер-класс от шеф-повара. Вы научитесь готовить аджарский хачапури и хинкали. И узнаете, как правильно подавать и есть эти блюда.
Дегустация вин
Вам расскажут, как правильно подбирать вина к разным продуктам и как пить из рога во время застолья. Вы узнаете тосты, которые произносят грузины, и поймёте систему их последовательности. Оцените несколько сортов вин — ркацители, саперави, киси и киндзмараули. А ещё — классическую грузинскую чачу.
Ужин и грузинские танцы (по желанию)
А если вы желаете попробовать изысканные блюда, то можете остаться и провести вечер в ресторане за ужином, где с 20:00 часов вечера начинается программа грузинских танцев. Стоимость ужина с танцами с вином — €30 с человека. В меню — шашлык, грузинский салат, баклажаны с орехами, лимонад, бокал вина ркацители, зелёные хинкали.
Организационные детали
- Дополнительные расходы (по желанию): ужин в ресторане — €30/чел., дегустация премиальных вин из разных микрозон Грузии — €25/чел., вход в Музей оружия и этнографии — пожертвование от 10 лари/чел.
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 6 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре Старого города
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.