Окунитесь в атмосферу аутентичной Грузии! Предлагаю продегустировать вина из разных регионов страны, научиться готовить хинкали и хачапури и подбирать напитки к этим блюдам. Плюс вы заглянете в Музей оружия и этнографии и увидите памятник Тамаде. А по желанию проведёте вечер в ресторане, где отведаете свежайшие национальные блюда и посмотрите на настоящие грузинские танцы.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогулка по Тбилиси и Музей оружия

Вы пройдётесь по пешеходной улице старой части Тбилиси. Увидите археологические раскопки, подземный рынок «Мейдан базар», монумент «Мать Картли» и памятник Тамаде. Посетите Музей оружия и этнографии, где вас ждёт небольшая экскурсия.

Кулинарный мастер-класс

После променада вы отправитесь в популярный ресторан на мастер-класс от шеф-повара. Вы научитесь готовить аджарский хачапури и хинкали. И узнаете, как правильно подавать и есть эти блюда.

Дегустация вин

Вам расскажут, как правильно подбирать вина к разным продуктам и как пить из рога во время застолья. Вы узнаете тосты, которые произносят грузины, и поймёте систему их последовательности. Оцените несколько сортов вин — ркацители, саперави, киси и киндзмараули. А ещё — классическую грузинскую чачу.

Ужин и грузинские танцы (по желанию)

А если вы желаете попробовать изысканные блюда, то можете остаться и провести вечер в ресторане за ужином, где с 20:00 часов вечера начинается программа грузинских танцев. Стоимость ужина с танцами с вином — €30 с человека. В меню — шашлык, грузинский салат, баклажаны с орехами, лимонад, бокал вина ркацители, зелёные хинкали.

Организационные детали