Кухня Грузии: дегустация вин и кулинарный мастер-класс + прогулка и музей

За 3 часа научиться готовить аджарский хачапури и выбрать фаворита среди грузинских вин

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Окунитесь в атмосферу аутентичной Грузии! Предлагаю продегустировать вина из разных регионов страны, научиться готовить хинкали и хачапури и подбирать напитки к этим блюдам. Плюс вы заглянете в Музей оружия и этнографии и увидите памятник Тамаде.

А по желанию проведёте вечер в ресторане, где отведаете свежайшие национальные блюда и посмотрите на настоящие грузинские танцы.
Кухня Грузии: дегустация вин и кулинарный мастер-класс + прогулка и музей
Кухня Грузии: дегустация вин и кулинарный мастер-класс + прогулка и музей
Кухня Грузии: дегустация вин и кулинарный мастер-класс + прогулка и музей
Кухня Грузии: дегустация вин и кулинарный мастер-класс + прогулка и музей
Кухня Грузии: дегустация вин и кулинарный мастер-класс + прогулка и музей
Кухня Грузии: дегустация вин и кулинарный мастер-класс + прогулка и музей
Кухня Грузии: дегустация вин и кулинарный мастер-класс + прогулка и музей
Кухня Грузии: дегустация вин и кулинарный мастер-класс + прогулка и музей
Ближайшие даты:
13
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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по Тбилиси и Музей оружия

Вы пройдётесь по пешеходной улице старой части Тбилиси. Увидите археологические раскопки, подземный рынок «Мейдан базар», монумент «Мать Картли» и памятник Тамаде. Посетите Музей оружия и этнографии, где вас ждёт небольшая экскурсия.

Кулинарный мастер-класс

После променада вы отправитесь в популярный ресторан на мастер-класс от шеф-повара. Вы научитесь готовить аджарский хачапури и хинкали. И узнаете, как правильно подавать и есть эти блюда.

Дегустация вин

Вам расскажут, как правильно подбирать вина к разным продуктам и как пить из рога во время застолья. Вы узнаете тосты, которые произносят грузины, и поймёте систему их последовательности. Оцените несколько сортов вин — ркацители, саперави, киси и киндзмараули. А ещё — классическую грузинскую чачу.

Ужин и грузинские танцы (по желанию)

А если вы желаете попробовать изысканные блюда, то можете остаться и провести вечер в ресторане за ужином, где с 20:00 часов вечера начинается программа грузинских танцев. Стоимость ужина с танцами с вином — €30 с человека. В меню — шашлык, грузинский салат, баклажаны с орехами, лимонад, бокал вина ркацители, зелёные хинкали.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы (по желанию): ужин в ресторане — €30/чел., дегустация премиальных вин из разных микрозон Грузии — €25/чел., вход в Музей оружия и этнографии — пожертвование от 10 лари/чел.
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 6 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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