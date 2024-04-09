Окунитесь в атмосферу аутентичной Грузии! Вы научитесь готовить настоящие грузинские хинкали и хачапури. Продегустирете вина из разных регионов страны и легендарную чачу. Узнаете, как правильно подбирать напитки к блюдам и какие тосты нужно произносить на застольях.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание мастер-класса
Прогулка и кулинарный мастер-класс
Вы пройдётесь по пешеходной улице старого Тбилиси мимо подземного рынка, монумента «Мать Картли» и памятника Тамаде. Узнаете, как восстанавливали город после нашествия Иранского шаха и кто такой Пиросмани.
Дегустация вин
Вам расскажут, как правильно подбирать вина к разным продуктам. Вы оцените несколько сортов вин — ркацители, саперави, киси и киндзмараули — и классическую чачу.
Организационные детали
- Мастер-класс и застолье оплачивается дополнительно — €40 за чел.
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 10 лет
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тата — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 406 туристов
Я родилась и выросла в Грузии, в Кахетии. Получила педагогическое образование, проработала в школе 5 лет, обучала детей географии Грузии, потом решила стать профессиональным турменеджером, а потом поняла, что личноеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Михаил
9 апр 2024
Великолепная экскурсия о Грузинской кухне! Спасибо, Томаре, все отлично и мастер класс, и дегустация вина, и самостоятельно приготовленные хинкали!! Интересная подача материала об истории города, искусстве, интересных и талантливых людях! Очень понравилось! Спасибо большое!!
Olga
4 мар 2024
Шикарная экскурсия! Прогулка по самым красивым местам Старого города, под веселые и главное информативные рассказы Гида. Мастер класс и застолье - это вообще словами не описать. Все душевно, интересно, весело, вкусно и пьяно)
М
Максим
13 окт 2023
Лучший гид в Грузии! Были на разных экскурсиях в Грузии, и могу смело сказать Тата лучшая! Очень увлекательно и интересно все рассказывает! Посоветовала много интересных мест для доп посещения!
Сама экскурсия на высшем уровне! А уж мастер-класс, так это бомба! Все рекомендую!
Входит в следующие категории Тбилиси
