Окунитесь в атмосферу аутентичной Грузии! Вы научитесь готовить настоящие грузинские хинкали и хачапури. Продегустирете вина из разных регионов страны и легендарную чачу. Узнаете, как правильно подбирать напитки к блюдам и какие тосты нужно произносить на застольях.

Описание мастер-класса

Прогулка и кулинарный мастер-класс

Вы пройдётесь по пешеходной улице старого Тбилиси мимо подземного рынка, монумента «Мать Картли» и памятника Тамаде. Узнаете, как восстанавливали город после нашествия Иранского шаха и кто такой Пиросмани.

Дегустация вин

Вам расскажут, как правильно подбирать вина к разным продуктам. Вы оцените несколько сортов вин — ркацители, саперави, киси и киндзмараули — и классическую чачу.

Организационные детали