3 отзыва оставили туристы

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Кулинарный мастер-класс "Секреты грузинской кухни"

4
3 отзыва
Георгий
Георгий – Гид из Тбилиси
Гостеприимная грузинская семья обучит вас всем тонкостям национальной кухни 🥧, которых не найти в Интернете.

Вместе вы приготовите четыре основных блюда грузинской кухни и поужинаете в приятной компании.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $50 за экскурсию

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Кулинарный мастер-класс "Секреты грузинской кухни"
Кулинарный мастер-класс "Секреты грузинской кухни"
Вы узнаете об особенностях грузинской кухни 🥧 и приготовите четыре национальных блюда в настоящей грузинской семье.
Вы попадете в настоящую грузинскую семью, где для начала Вас угостят, хлебом, сыром и вином 🍷 об особенностях национальной кухни. Как правильно выбирать и подготавливать продукты для приготовления.
Вы научитесь правильно использовать каждую грузинскую специю.

А после вы приготовите 4 грузинских блюда:

  • Хинкали: вы научитесь вымешивать хинкальное тесто и правильно складывать «хвостик».
  • Хачапури: вы приготовите хачапури по-имеретински. Узнаете, чем эта разновидность блюда отличается от других.
  • Блюдо из курицы: по вашему желанию вы приготовите чахохбили, шкмерули или сациви.
Овощное или грибное блюдо: вариантов много — баклажаны с орехами, запечённые грибы с сулугуни, сезонные пхали или аджапсандали. (обговаривается заранее)
Самое вкусное завершение нашего мастер-класса это застолье. Мы все отведаем, попробуем, поговорим и поднимем бокалы за наш день проведенный вместе. Вы услышите знаменитые грузинские тосты.
Что входит
  • Все необходимые продукты
  • Авторские истории и наставничество при приготовлении блюд
Начало и место завершения
🚩 Площадь Свободы
Кулинарный мастер-класс "Секреты грузинской кухни"
Кулинарный мастер-класс "Секреты грузинской кухни"
Кулинарный мастер-класс "Секреты грузинской кухни"
Кулинарный мастер-класс "Секреты грузинской кухни"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Георгий
Георгий
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