3 отзыва оставили туристы

Вы узнаете об особенностях грузинской кухни 🥧 и приготовите четыре национальных блюда в настоящей грузинской семье.

Вы попадете в настоящую грузинскую семью, где для начала Вас угостят, хлебом, сыром и вином 🍷 об особенностях национальной кухни. Как правильно выбирать и подготавливать продукты для приготовления.

Вы научитесь правильно использовать каждую грузинскую специю.

А после вы приготовите 4 грузинских блюда:

Хинкали: вы научитесь вымешивать хинкальное тесто и правильно складывать «хвостик».

Хачапури: вы приготовите хачапури по-имеретински. Узнаете, чем эта разновидность блюда отличается от других.

Блюдо из курицы: по вашему желанию вы приготовите чахохбили, шкмерули или сациви.

Овощное или грибное блюдо: вариантов много — баклажаны с орехами, запечённые грибы с сулугуни, сезонные пхали или аджапсандали. (обговаривается заранее)

Самое вкусное завершение нашего мастер-класса это застолье. Мы все отведаем, попробуем, поговорим и поднимем бокалы за наш день проведенный вместе. Вы услышите знаменитые грузинские тосты.