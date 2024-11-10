Квест «Один плюс Один» - экскурсия по Тбилиси с двумя гидами

Приглашаем вас на увлекательную квест-экскурсию по Тбилиси! Разделитесь на команды с помощью монетки и отправляйтесь исследовать самые колоритные улочки города. Финальная точка – дегустация вина и интригующая игра с призами!
Описание квеста
Увлекательная квест-экскурсия по городу
Приготовьтесь к незабываемому приключению! Вас ждет уникальная квест-экскурсия с двумя опытными гидами, которые помогут вам глубже узнать наш замечательный город.
Что вас ожидает?
- Знакомство с историей и культурой города.
- Разделение на две команды для более увлекательного взаимодействия.
- Постоянная смена гида: каждые 30 минут вы будете менять команду и получать новые знания от другого гида.
Не упустите возможность насладиться интересной программой и провести насыщенный день в компании единомышленников!
Вт-Вс: в 16:00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги 2-ух гидов, квест, бокал вина
Что не входит в цену
- Кофе-пауза, вода, личные траты по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Атонели 27, возле памятника Г. Леонидзе
Завершение: Винный Подъём
Когда и сколько длится?
Когда: Вт-Вс: в 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
10 ноя 2024
Интересная задумка гидов. На экскурсии были семьёй, гуляли раздельно это значит увидели больше и есть возможность в другие дни погулять совместно. В конце экскурсии отвечали на вопросы и победитель получил подарок. Окончание экскурсии было в баре, знакомство с замечательным сомелье и в подарок по бокалу вина. Оценили внимание гидов к таким мелочам как магнитики, подарок. Спасибо за прогулку
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