Квест «Один плюс Один» - экскурсия по Тбилиси с двумя гидами

Приглашаем вас на увлекательную квест-экскурсию по Тбилиси! Разделитесь на команды с помощью монетки и отправляйтесь исследовать самые колоритные улочки города. Финальная точка – дегустация вина и интригующая игра с призами!

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Ваш гид в Тбилиси

Сиабо Ваш гид в Тбилиси

Время начала: 16:00

Описание квеста

Увлекательная квест-экскурсия по городу

Приготовьтесь к незабываемому приключению! Вас ждет уникальная квест-экскурсия с двумя опытными гидами, которые помогут вам глубже узнать наш замечательный город.

Что вас ожидает?

Знакомство с историей и культурой города.

Разделение на две команды для более увлекательного взаимодействия.

Постоянная смена гида: каждые 30 минут вы будете менять команду и получать новые знания от другого гида.

Не упустите возможность насладиться интересной программой и провести насыщенный день в компании единомышленников!