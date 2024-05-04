Медиатор — это проводник из привычного вам мира в неизведанный. Древний Тбилиси радушен, но ко многим его уголкам надо подбирать ключи. У нас они есть! Мы проведём вас по Старому городу, свернём в тайные дворики и покажем подземные ходы. Угостим авторским вином и горячим хлебом прямо из старинного тандыра. Предложим сыграть с городом — и получить от этого невероятное удовольствие!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Центральный Тбилиси

Наше путешествие начнётся с площади Свободы. Вы узнаете, насколько она изменилась с течением веков, а также какие значимые события происходят на площади по сей день.

Увидим множество достопримечательностей:

Отреставрированный сквер Гудиашвили и район Клор Тах

Базилику Анчисхати — один из первых храмов Тбилиси

Стеклянный мост Мира и парк Рике

Канатную дорогу и крепость Нарикала, которая на 100 лет старше самого города Тбилиси

Район Абанотубани с комплексом бань и площадь Мейдан

Памятник тамаде и караван-сарай, который в средние века служил приютом для купцов и путешественников

Скрытый Тбилиси

Мы исследуем колоритные районы Сололаки и Мтацминда , которые славятся величественными доходными домами и красивыми парадными, уютными итальянскими двориками и скрытыми подземными переходами.

, которые славятся величественными доходными домами и красивыми парадными, уютными итальянскими двориками и скрытыми подземными переходами. Посетим особый двор, где в ходе археологических раскопок были найдены древние артефакты. Доступ к этим локациям, как и секретные коды самых известных парадных, есть не у каждого в городе — но у нас имеются!

Вкусный Тбилиси

Зайдём в один из кварталов Старого города и остановимся у любопытной достопримечательности — древней печи для выпекания традиционного грузинского хлеба. . Посмотрим, как тесто готовят к выпечке и отправляют в тандыр, а следом обязательно попробуем горячий хлеб с хрустящей корочкой.

и остановимся у любопытной достопримечательности — древней печи для выпекания традиционного грузинского хлеба. . Посмотрим, как тесто готовят к выпечке и отправляют в тандыр, а следом обязательно попробуем горячий хлеб с хрустящей корочкой. Отправимся на дегустацию вин , произвёденных местными виноделами из лучших сортов грузинского винограда. Вы оцените яркую палитру вкусовых оттенков и обогатите ваши познания множеством фактов о винодельческом искусстве страны.

, произвёденных местными виноделами из лучших сортов грузинского винограда. Вы оцените яркую палитру вкусовых оттенков и обогатите ваши познания множеством фактов о винодельческом искусстве страны. В завершении примерим национальные костюмы и устроим в них фотосессию. Не забудьте взять с собой камеру или освободить место в телефоне!

Чем уникальна прогулка с гидом-медиатором

Медиатор — это посредник и проводник между вами и миром, который он описывает. В исторические события вы погрузитесь через уникальный интерактивный формат. Мы будем использовать электронный альбом, содержащий старинные фото, элементы квеста и викторины, а также медиативный подход к беседе, когда между гидом и экскурсантом создаётся не лекция-монолог, а дружественное обсуждение.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды

В стоимость включены: услуги гида, питьевая вода в бутылке, дегустация вин и примерка народных костюмов

Дополнительно оплачивается (по желанию)