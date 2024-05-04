Медиатор — это проводник из привычного вам мира в неизведанный. Древний Тбилиси радушен, но ко многим его уголкам надо подбирать ключи.
У нас они есть! Мы проведём вас по Старому городу, свернём в тайные дворики и покажем подземные ходы. Угостим авторским вином и горячим хлебом прямо из старинного тандыра. Предложим сыграть с городом — и получить от этого невероятное удовольствие!
У нас они есть! Мы проведём вас по Старому городу, свернём в тайные дворики и покажем подземные ходы. Угостим авторским вином и горячим хлебом прямо из старинного тандыра. Предложим сыграть с городом — и получить от этого невероятное удовольствие!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Центральный Тбилиси
Наше путешествие начнётся с площади Свободы. Вы узнаете, насколько она изменилась с течением веков, а также какие значимые события происходят на площади по сей день.
Увидим множество достопримечательностей:
- Отреставрированный сквер Гудиашвили и район Клор Тах
- Базилику Анчисхати — один из первых храмов Тбилиси
- Стеклянный мост Мира и парк Рике
- Канатную дорогу и крепость Нарикала, которая на 100 лет старше самого города Тбилиси
- Район Абанотубани с комплексом бань и площадь Мейдан
- Памятник тамаде и караван-сарай, который в средние века служил приютом для купцов и путешественников
Скрытый Тбилиси
- Мы исследуем колоритные районы Сололаки и Мтацминда, которые славятся величественными доходными домами и красивыми парадными, уютными итальянскими двориками и скрытыми подземными переходами.
- Посетим особый двор, где в ходе археологических раскопок были найдены древние артефакты. Доступ к этим локациям, как и секретные коды самых известных парадных, есть не у каждого в городе — но у нас имеются!
Вкусный Тбилиси
- Зайдём в один из кварталов Старого города и остановимся у любопытной достопримечательности — древней печи для выпекания традиционного грузинского хлеба. . Посмотрим, как тесто готовят к выпечке и отправляют в тандыр, а следом обязательно попробуем горячий хлеб с хрустящей корочкой.
- Отправимся на дегустацию вин, произвёденных местными виноделами из лучших сортов грузинского винограда. Вы оцените яркую палитру вкусовых оттенков и обогатите ваши познания множеством фактов о винодельческом искусстве страны.
- В завершении примерим национальные костюмы и устроим в них фотосессию. Не забудьте взять с собой камеру или освободить место в телефоне!
Чем уникальна прогулка с гидом-медиатором
Медиатор — это посредник и проводник между вами и миром, который он описывает. В исторические события вы погрузитесь через уникальный интерактивный формат. Мы будем использовать электронный альбом, содержащий старинные фото, элементы квеста и викторины, а также медиативный подход к беседе, когда между гидом и экскурсантом создаётся не лекция-монолог, а дружественное обсуждение.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
- В стоимость включены: услуги гида, питьевая вода в бутылке, дегустация вин и примерка народных костюмов
Дополнительно оплачивается (по желанию)
- Прогулка на катере — €13/чел.
- Поездка по канатной дороге — €1/чел. в одну сторону
- Трансфер на такси до места начала экскурсии — по запросу
ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€39
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Тбилиси
Гамарджоба, друзья! Я Елена, экскурсовод и организатор мероприятий, вхожу в дружную команду гидов по Грузии. Мы работаем вместе уже более 5 лет, предоставляя профессиональные экскурсии по всем регионам и городам этой прекрасной страны. Наш коллектив состоит из квалифицированных гидов, опытных водителей, представителей HORECA и других сфер туризма. Мы специализируемся на создании туров высокого качества и гарантируем их разнообразие.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вероника
4 мая 2024
Отличная экскурсия! Гид Валерий очень интересно рассказал про Тбилиси, провел по городу, по дворикам, отвел нас на дегустацию. Спасибо огромное за чудесную беседу и прогулку! Очень рекомендую! ❤️
Айгуль
26 апр 2024
Экскурсия понравилась! Доброжелательный гид в хорошем настроении, красиво одетый, отвечал на все вопросы, даже не по теме экскурсии (а вообще про жизнь в Грузии)
Увидели красивые парадные, была прекрасная дегустация вина и хлеба, потом все проходило веселее)))
4 часа пролетели незаметно
Увидели красивые парадные, была прекрасная дегустация вина и хлеба, потом все проходило веселее)))
4 часа пролетели незаметно
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