Ключ к Тбилиси - интерактивная групповая экскурсия с гидом-медиатором

Открыть неведомые тайны многоликого города, продегустировать вино и горячий хлеб
Медиатор — это проводник из привычного вам мира в неизведанный. Древний Тбилиси радушен, но ко многим его уголкам надо подбирать ключи.

У нас они есть! Мы проведём вас по Старому городу, свернём в тайные дворики и покажем подземные ходы. Угостим авторским вином и горячим хлебом прямо из старинного тандыра. Предложим сыграть с городом — и получить от этого невероятное удовольствие!
5
2 отзыва
Ключ к Тбилиси - интерактивная групповая экскурсия с гидом-медиатором
Ключ к Тбилиси - интерактивная групповая экскурсия с гидом-медиатором
Ключ к Тбилиси - интерактивная групповая экскурсия с гидом-медиатором
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Центральный Тбилиси

Наше путешествие начнётся с площади Свободы. Вы узнаете, насколько она изменилась с течением веков, а также какие значимые события происходят на площади по сей день.

Увидим множество достопримечательностей:

  • Отреставрированный сквер Гудиашвили и район Клор Тах
  • Базилику Анчисхати — один из первых храмов Тбилиси
  • Стеклянный мост Мира и парк Рике
  • Канатную дорогу и крепость Нарикала, которая на 100 лет старше самого города Тбилиси
  • Район Абанотубани с комплексом бань и площадь Мейдан
  • Памятник тамаде и караван-сарай, который в средние века служил приютом для купцов и путешественников

Скрытый Тбилиси

  • Мы исследуем колоритные районы Сололаки и Мтацминда, которые славятся величественными доходными домами и красивыми парадными, уютными итальянскими двориками и скрытыми подземными переходами.
  • Посетим особый двор, где в ходе археологических раскопок были найдены древние артефакты. Доступ к этим локациям, как и секретные коды самых известных парадных, есть не у каждого в городе — но у нас имеются!

Вкусный Тбилиси

  • Зайдём в один из кварталов Старого города и остановимся у любопытной достопримечательности — древней печи для выпекания традиционного грузинского хлеба. . Посмотрим, как тесто готовят к выпечке и отправляют в тандыр, а следом обязательно попробуем горячий хлеб с хрустящей корочкой.
  • Отправимся на дегустацию вин, произвёденных местными виноделами из лучших сортов грузинского винограда. Вы оцените яркую палитру вкусовых оттенков и обогатите ваши познания множеством фактов о винодельческом искусстве страны.
  • В завершении примерим национальные костюмы и устроим в них фотосессию. Не забудьте взять с собой камеру или освободить место в телефоне!

Чем уникальна прогулка с гидом-медиатором

Медиатор — это посредник и проводник между вами и миром, который он описывает. В исторические события вы погрузитесь через уникальный интерактивный формат. Мы будем использовать электронный альбом, содержащий старинные фото, элементы квеста и викторины, а также медиативный подход к беседе, когда между гидом и экскурсантом создаётся не лекция-монолог, а дружественное обсуждение.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
  • В стоимость включены: услуги гида, питьевая вода в бутылке, дегустация вин и примерка народных костюмов

Дополнительно оплачивается (по желанию)

  • Прогулка на катере — €13/чел.
  • Поездка по канатной дороге — €1/чел. в одну сторону
  • Трансфер на такси до места начала экскурсии — по запросу

ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€39
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
В
4 мая 2024
Отличная экскурсия! Гид Валерий очень интересно рассказал про Тбилиси, провел по городу, по дворикам, отвел нас на дегустацию. Спасибо огромное за чудесную беседу и прогулку! Очень рекомендую! ❤️
Айгуль
26 апр 2024
Экскурсия понравилась! Доброжелательный гид в хорошем настроении, красиво одетый, отвечал на все вопросы, даже не по теме экскурсии (а вообще про жизнь в Грузии)
Увидели красивые парадные, была прекрасная дегустация вина и хлеба, потом все проходило веселее)))
4 часа пролетели незаметно
Экскурсия понравилась! Доброжелательный гид в хорошем настроении, красиво одетый, отвечал на все вопросы, даже не поЭкскурсия понравилась! Доброжелательный гид в хорошем настроении, красиво одетый, отвечал на все вопросы, даже не поЭкскурсия понравилась! Доброжелательный гид в хорошем настроении, красиво одетый, отвечал на все вопросы, даже не поЭкскурсия понравилась! Доброжелательный гид в хорошем настроении, красиво одетый, отвечал на все вопросы, даже не поЭкскурсия понравилась! Доброжелательный гид в хорошем настроении, красиво одетый, отвечал на все вопросы, даже не поЭкскурсия понравилась! Доброжелательный гид в хорошем настроении, красиво одетый, отвечал на все вопросы, даже не по

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