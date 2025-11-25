Незабываемая экскурсия с двумя гидами Интересная, развлекательно-познавательная квест-экскурсия по неизведанным улочкам столицы с двумя гидами! Вы поделитесь на команды «орлы» и «решки», которые будут расходиться и соединяться, а замена гидов будет происходить между командами каждые 30 минут. Маршрут нашего приключения:

Мы встречаемся в сквере «Дэда Эна», откуда и начнётся наше увлекательное приключение! Пройдем Воронцовский сухой мост и Блошиный рынок.

Заглянем на ул. Атонели, увидим памятник Георгию Леонидзе, Резиденцию Президента, Цветочный рынок (самый популярный и старый в Тбилиси), памятник архитектору Ш. Кавлашвили. На этом этапе группа разделится на 2 команды.

Какая группа идёт дальше и с каким гидом, — решит наша монетка! Одна группа пойдёт с гидом по ул. Серебряной, вторая группа с другим гидом — по улице Бараташвили. Возле башни с Ангелочком группы и гиды снова соединяются!

Далее мы пройдем по красивой, туристической улочке Шавтели до Патриархата Грузии. Дойдем до середины Моста Мира, сделаем фотопаузу. Дальше пройдем по ресторанной улочке Ираклия Второго и команды снова разойдутся, а гиды поменяются местами!

Одна команда прогуляется по ул. Сионской до сквера, а вторая — по ул. Леселидзе.

Команды снова встретятся в сквере С. Чиаурели, где участники также увидят вековые деревья и памятник Тамаде.

Затем одна группа пройдёт по ул. Грузинских дизайнеров, а вторая — по ул. Шардени. Соединимся вновь возле грузинского Биг-Бена, перейдем Метехский мост, посмотрим на памятник В. Горгасали, храм Метехи, Дерево жизни и увидим «Слёзы горы» под балкончиком Дариджан. Здесь начнётся часть нашего квеста! Квест-игра по пройденному маршруту • Вас будет ждать квест-игра по пройденному маршруту за бокальчиком грузинского вина, а далее — игра «Подари любимому гиду своё сердечко» (инкогнито) и бонус: поэтический вечер и настольные игры по желанию.

Винная дегустация, включенная в стоимость экскурсии, станет завершением нашего приключения. Там мы прощаемся, а вы, если захотите, сможете остаться и продолжить наслаждаться вечером. Ждём вас на нашей квест-экскурсии от команды лучших гидов! Важная информация:.

