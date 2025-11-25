Интересная, развлекательно-познавательная экскурсия по неизведанным улочкам столицы с двумя гидами! Вы поделитесь на команды «орлы» и «решки», которые будут расходиться и соединяться, а замена гидов будет происходить между командами каждые 30 минут.
После экскурсии вас будет ждать квест-игра по пройденному маршруту за бокальчиком хорошего грузинского вина!
После экскурсии вас будет ждать квест-игра по пройденному маршруту за бокальчиком хорошего грузинского вина!
Описание квеста
Незабываемая экскурсия с двумя гидами Интересная, развлекательно-познавательная квест-экскурсия по неизведанным улочкам столицы с двумя гидами! Вы поделитесь на команды «орлы» и «решки», которые будут расходиться и соединяться, а замена гидов будет происходить между командами каждые 30 минут. Маршрут нашего приключения:
- Мы встречаемся в сквере «Дэда Эна», откуда и начнётся наше увлекательное приключение! Пройдем Воронцовский сухой мост и Блошиный рынок.
- Заглянем на ул. Атонели, увидим памятник Георгию Леонидзе, Резиденцию Президента, Цветочный рынок (самый популярный и старый в Тбилиси), памятник архитектору Ш. Кавлашвили. На этом этапе группа разделится на 2 команды.
- Какая группа идёт дальше и с каким гидом, — решит наша монетка! Одна группа пойдёт с гидом по ул. Серебряной, вторая группа с другим гидом — по улице Бараташвили. Возле башни с Ангелочком группы и гиды снова соединяются!
- Далее мы пройдем по красивой, туристической улочке Шавтели до Патриархата Грузии. Дойдем до середины Моста Мира, сделаем фотопаузу. Дальше пройдем по ресторанной улочке Ираклия Второго и команды снова разойдутся, а гиды поменяются местами!
- Одна команда прогуляется по ул. Сионской до сквера, а вторая — по ул. Леселидзе.
- Команды снова встретятся в сквере С. Чиаурели, где участники также увидят вековые деревья и памятник Тамаде.
- Затем одна группа пройдёт по ул. Грузинских дизайнеров, а вторая — по ул. Шардени. Соединимся вновь возле грузинского Биг-Бена, перейдем Метехский мост, посмотрим на памятник В. Горгасали, храм Метехи, Дерево жизни и увидим «Слёзы горы» под балкончиком Дариджан. Здесь начнётся часть нашего квеста! Квест-игра по пройденному маршруту • Вас будет ждать квест-игра по пройденному маршруту за бокальчиком грузинского вина, а далее — игра «Подари любимому гиду своё сердечко» (инкогнито) и бонус: поэтический вечер и настольные игры по желанию.
Винная дегустация, включенная в стоимость экскурсии, станет завершением нашего приключения. Там мы прощаемся, а вы, если захотите, сможете остаться и продолжить наслаждаться вечером. Ждём вас на нашей квест-экскурсии от команды лучших гидов! Важная информация:.
Винная дегустация, включенная в стоимость экскурсии, станет завершением нашего приключения. Там мы прощаемся, а вы, если захотите, сможете остаться и продолжить наслаждаться вечером. Ждём вас на нашей квест-экскурсии от команды лучших гидов! Важная информация:.
• Винная дегустация, включенная в стоимость экскурсии, станет завершением нашего приключения. Там мы прощаемся, а вы, если захотите, сможете остаться и продолжить наслаждаться вечером. Ждём вас на нашей квест-экскурсии от команды лучших гидов! Важная информация:
- Одевайте комфортно и по погоде.
- Приготовьтесь прочитать стих любимого поэта/свое сочинение для поэтического вечера (по желанию).
- Возьмите с собой хорошее настроение и наличные.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сквер Дэда Эна
- Памятник Родному языку
- Сухой мост
- Блошиный рынок
- Памятник Георгию Леонидзе
- Действующий президентский дворец
- Цветочный рынок
- Памятник Шоте Кавлашвили
- Улица Серебряная или проспект Николоза Бараташвили
- Башня театра и театр Резо Габриадзе
- Улица Шавтели
- Патриархат Грузии
- Мост Мира
- Улица Ираклия Второго
- Улица Сионская или улица Леселидзе
- Сквер Софико Чиаурели
- Вековые деревья
- Памятник Тамаде
- Улица Грузинских дизайнеров или улица Шардени
- Грузинский «Биг-Бен»
- Метехский мост
- Памятник Вахтангу Горгасали
- Метехи
- Парк Рике
- Дерево Жизни
- Крепость Сачино
- Источник святого Або
- Балкончик Дариджан
Что включено
- Услуги гида
- Винная дегустация
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сквер Дэда Эна, у памятника Родному языку
Завершение: Винный подъём
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Одевайте комфортно и по погоде
- Приготовьтесь прочитать стих любимого поэта/свое сочинение для поэтического вечера (по желанию)
- Возьмите с собой хорошее настроение и наличные
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии из Тбилиси
Индивидуальная
до 3 чел.
Секрет Тбилиси
Разобраться, каков город на самом деле и чем он так привлекает людей со всего мира
Начало: У вашего отеля
25 ноя в 08:30
26 ноя в 08:30
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Кахетия: оригинальное путешествие и немного классики
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: вино, монастырь Бодбе и романтичный Сигнахи. Насладитесь нетуристическими местами и кулинарными традициями региона
Завтра в 08:30
16 ноя в 08:30
от €300 за всё до 10 чел.
Квест
до 4 чел.
Прогулка по сердцу Тбилиси
Увлекательный квест в Тбилиси ждёт вас! Решайте загадки, наслаждайтесь панорамами и откройте для себя тайны города самостоятельно
Начало: У собора Святой Троицы (Цминда Самеба)
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
€17 за всё до 4 чел.