Что нужно для того, чтобы город стал ближе? Несколько часов с ним наедине. Но для начала будет лучше представить вас друг другу. На этой прогулке будете только вы, Тбилиси и мой голос в наушниках.
Вы посетите самые интересные и исследуете неочевидные уголки города, разгадаете его загадки и обзаведётесь общими секретами. А значит, обретёте нового друга — Тбилиси, который знаете только вы.
Вы посетите самые интересные и исследуете неочевидные уголки города, разгадаете его загадки и обзаведётесь общими секретами. А значит, обретёте нового друга — Тбилиси, который знаете только вы.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание квеста
Что вас ожидает
Как проходит квест
Квест без сопровождения гида проходит в комфортном для вас темпе в формате онлайн. Я буду присылать задания в мессенджер и загадывать загадки, проверять ответы и отправлять аудио- или текстовые (на выбор) файлы с самыми интересными фактами, событиями, архитектурными деталями, на которые стоит обратить внимание.
Я — не бот, поэтому мне можно задавать любые вопросы и спрашивать совета по путешествию.
Наш маршрут
«Тбилиси — в некотором роде Янус, который одним лицом глядит в Азию, другим в Европу» © «Закавказский вестник»
- Мы начнём прогулку с по-азиатски извилистых улочек Старого города. Вы увидите древние храмы и расшифруете их названия, отыщете необычные памятники и узнаете историю их появления.
- Воспользуетесь необычным городским транспортом и полюбуетесь на город с высоты птичьего полёта.
- Из Азии мы перенесёмся к по-европейски прямым проспектам и нарядным особнякам. Вы узнаете чем объясняются такие контрасты, найдёте неочевидные и фотогеничные локации, оцените современную архитектуру Тбилиси и колоритный стрит-арт.
- После прохождения квеста вас ждёт сюрприз — мини-путеводитель в формате pdf по самым вкусным местам Тбилиси, который я отправлю вам в мессенджер или на электронную почту.
Организационные детали
- Для прохождения понадобятся: смартфон или планшет, доступ в интернет и один из мессенджеров (Telegram или WhatsApp), наушники — если вы проходите квест в аудиоформате.
- Квест будет интересен взрослым и детям от 10 лет (в сопровождении взрослых)
- Отдельно оплачиваются билеты на общественный транспорт (не больше $5) и еда (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Вахтанга Горгасали
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Тбилиси
Провела экскурсии для 4556 туристов
Первый раз я была в Грузии в бессознательном возрасте, а в сознательном — когда это ещё не было трендом — приехала в 2003 году и с тех пор бываю каждыйЗадать вопрос
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