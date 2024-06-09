Что нужно для того, чтобы город стал ближе? Несколько часов с ним наедине. Но для начала будет лучше представить вас друг другу. На этой прогулке будете только вы, Тбилиси и мой голос в наушниках. Вы посетите самые интересные и исследуете неочевидные уголки города, разгадаете его загадки и обзаведётесь общими секретами. А значит, обретёте нового друга — Тбилиси, который знаете только вы.

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Описание квеста

Что вас ожидает

Как проходит квест

Квест без сопровождения гида проходит в комфортном для вас темпе в формате онлайн. Я буду присылать задания в мессенджер и загадывать загадки, проверять ответы и отправлять аудио- или текстовые (на выбор) файлы с самыми интересными фактами, событиями, архитектурными деталями, на которые стоит обратить внимание.

Я — не бот, поэтому мне можно задавать любые вопросы и спрашивать совета по путешествию.

Наш маршрут

«Тбилиси — в некотором роде Янус, который одним лицом глядит в Азию, другим в Европу» © «Закавказский вестник»

Мы начнём прогулку с по-азиатски извилистых улочек Старого города. Вы увидите древние храмы и расшифруете их названия, отыщете необычные памятники и узнаете историю их появления.

Воспользуетесь необычным городским транспортом и полюбуетесь на город с высоты птичьего полёта.

Из Азии мы перенесёмся к по-европейски прямым проспектам и нарядным особнякам. Вы узнаете чем объясняются такие контрасты, найдёте неочевидные и фотогеничные локации, оцените современную архитектуру Тбилиси и колоритный стрит-арт.

После прохождения квеста вас ждёт сюрприз — мини-путеводитель в формате pdf по самым вкусным местам Тбилиси, который я отправлю вам в мессенджер или на электронную почту.

Организационные детали