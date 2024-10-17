Мы придумали для вас интересный маршрут по прекрасному Тбилиси, собрали увлекательные легенды, разработали игры — всё, чтобы вы провели этот день незабываемо. Каждые полчаса ваш проводник по городу будет меняться. Новый гид — новый стиль и новые истории. Заскучать не получится!

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Описание экскурсии

Мы разделимся на две команды. Группы будут обмениваться гидами каждые полчаса.

Вместе: встретимся в сквере, пройдём по блошиному рынку и Сухому мосту, мимо памятника Леонидзе. Увидим резиденцию президента и самый старый цветочный рынок в Тбилиси, а ещё памятник архитектору Кавлашвили.

Отдельно: подбросим монетку и решим, какая группа и с каким гидом продолжит путь дальше. Одна команда пойдёт по улице Серебряной, вторая с другим гидом — по проспекту Бараташвили. Возле часовой башни театра Резо Габриадзе встретимся опять.

Вместе: прогуляемся по красивой улочке Шавтели до патриархата Грузии. На мосту Мира сделаем фотопаузу и отправимся по ресторанной улочке Ираклия II.

Отдельно: обменяемся гидами и снова разойдёмся. Одна группа прогуляется по улице Сионской до сквера, вторая — по улице Леселидзе.

Вместе: встретимся в сквере Чиаурели, рассмотрим вековые деревья и памятник тамаде.

Отдельно: снова обмен гидами — и вот уже одна команда идёт по улице грузинских дизайнеров, а вторая — по улице Шардени.

Вместе: соберёмся у грузинского «Биг-Бена», перейдём мост Метехи, увидим памятник Горгасали, храм Метехи и «слёзы Горы» под балкончиком Дареджан.

Игры и сердечко за любимого гида

Когда пеший маршрут будет пройден, а все истории и легенды о городе рассказаны, начнётся ещё кое-что интересное. Сначала будет увлекательная дружеская игра в формате «вопрос—ответ—небольшой приз», а затем голосование за понравившегося гида. Если захотите, можем устроить поэтическую паузу с чтением ваших любимых стихов.

Винная дегустация

Закончим встречу дегустацией грузинского вина в лаундж-зале. Сомелье предложит вам 3 сорта и расскажет про виноград, технологию приготовления и многое другое.

Организационные детали