Экскурсия-игра по Тбилиси с двумя гидами «1+1»

Пройти по городу поочерёдно с двумя гидами, а также с играми, вином и отличным настроением
Мы придумали для вас интересный маршрут по прекрасному Тбилиси, собрали увлекательные легенды, разработали игры — всё, чтобы вы провели этот день незабываемо. Каждые полчаса ваш проводник по городу будет меняться. Новый гид — новый стиль и новые истории. Заскучать не получится!
5
1 отзыв
Экскурсия-игра по Тбилиси с двумя гидами «1+1»
Экскурсия-игра по Тбилиси с двумя гидами «1+1»
Экскурсия-игра по Тбилиси с двумя гидами «1+1»
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00

Описание экскурсии

Мы разделимся на две команды. Группы будут обмениваться гидами каждые полчаса.

Вместе: встретимся в сквере, пройдём по блошиному рынку и Сухому мосту, мимо памятника Леонидзе. Увидим резиденцию президента и самый старый цветочный рынок в Тбилиси, а ещё памятник архитектору Кавлашвили.

Отдельно: подбросим монетку и решим, какая группа и с каким гидом продолжит путь дальше. Одна команда пойдёт по улице Серебряной, вторая с другим гидом — по проспекту Бараташвили. Возле часовой башни театра Резо Габриадзе встретимся опять.

Вместе: прогуляемся по красивой улочке Шавтели до патриархата Грузии. На мосту Мира сделаем фотопаузу и отправимся по ресторанной улочке Ираклия II.

Отдельно: обменяемся гидами и снова разойдёмся. Одна группа прогуляется по улице Сионской до сквера, вторая — по улице Леселидзе.

Вместе: встретимся в сквере Чиаурели, рассмотрим вековые деревья и памятник тамаде.

Отдельно: снова обмен гидами — и вот уже одна команда идёт по улице грузинских дизайнеров, а вторая — по улице Шардени.

Вместе: соберёмся у грузинского «Биг-Бена», перейдём мост Метехи, увидим памятник Горгасали, храм Метехи и «слёзы Горы» под балкончиком Дареджан.

Игры и сердечко за любимого гида

Когда пеший маршрут будет пройден, а все истории и легенды о городе рассказаны, начнётся ещё кое-что интересное. Сначала будет увлекательная дружеская игра в формате «вопрос—ответ—небольшой приз», а затем голосование за понравившегося гида. Если захотите, можем устроить поэтическую паузу с чтением ваших любимых стихов.

Винная дегустация

Закончим встречу дегустацией грузинского вина в лаундж-зале. Сомелье предложит вам 3 сорта и расскажет про виноград, технологию приготовления и многое другое.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и винная дегустация
  • Пешеходный маршрут займёт 2 часа, игры и дегустация — около 1 часа
  • Экскурсию для вас проведу я и другие гиды из нашей команды

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€26
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В сквере Дэда Эна
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Сиабо
17 окт 2024
Очень интересная и не обычная экскурсия!
Классное содержание,понятный структурированный материал.
Маршрут лёгкий и не стандартный!
Экскурсия проходит в развлекательно- познавательном формате.
И вышинкой на торте стало викторина с призами за бокалом вкуснейшего вина.
Всем рекомендую!

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