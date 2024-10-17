Описание экскурсии
Мы разделимся на две команды. Группы будут обмениваться гидами каждые полчаса.
Вместе: встретимся в сквере, пройдём по блошиному рынку и Сухому мосту, мимо памятника Леонидзе. Увидим резиденцию президента и самый старый цветочный рынок в Тбилиси, а ещё памятник архитектору Кавлашвили.
Отдельно: подбросим монетку и решим, какая группа и с каким гидом продолжит путь дальше. Одна команда пойдёт по улице Серебряной, вторая с другим гидом — по проспекту Бараташвили. Возле часовой башни театра Резо Габриадзе встретимся опять.
Вместе: прогуляемся по красивой улочке Шавтели до патриархата Грузии. На мосту Мира сделаем фотопаузу и отправимся по ресторанной улочке Ираклия II.
Отдельно: обменяемся гидами и снова разойдёмся. Одна группа прогуляется по улице Сионской до сквера, вторая — по улице Леселидзе.
Вместе: встретимся в сквере Чиаурели, рассмотрим вековые деревья и памятник тамаде.
Отдельно: снова обмен гидами — и вот уже одна команда идёт по улице грузинских дизайнеров, а вторая — по улице Шардени.
Вместе: соберёмся у грузинского «Биг-Бена», перейдём мост Метехи, увидим памятник Горгасали, храм Метехи и «слёзы Горы» под балкончиком Дареджан.
Игры и сердечко за любимого гида
Когда пеший маршрут будет пройден, а все истории и легенды о городе рассказаны, начнётся ещё кое-что интересное. Сначала будет увлекательная дружеская игра в формате «вопрос—ответ—небольшой приз», а затем голосование за понравившегося гида. Если захотите, можем устроить поэтическую паузу с чтением ваших любимых стихов.
Винная дегустация
Закончим встречу дегустацией грузинского вина в лаундж-зале. Сомелье предложит вам 3 сорта и расскажет про виноград, технологию приготовления и многое другое.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и винная дегустация
- Пешеходный маршрут займёт 2 часа, игры и дегустация — около 1 часа
- Экскурсию для вас проведу я и другие гиды из нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€26
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Классное содержание,понятный структурированный материал.
Маршрут лёгкий и не стандартный!
Экскурсия проходит в развлекательно- познавательном формате.
И вышинкой на торте стало викторина с призами за бокалом вкуснейшего вина.
Всем рекомендую!