Прочувствовать магию вечернего Тбилиси и насладится видами с лучших смотровых площадок города

С заходом солнца Тбилиси преображается магическим образом. Наполняется уютной, теплой, чарующей атмосферой, становится совсем другим. Теплая подсветка окутывает весь город 🏙️, преображая его, привнося особую романтику и красоту. Этим видом нужно любоваться, впитывать его в себя. Мы с вами насладимся красотой Тбилиси поднявшись на лучшие смотровые площадки, а так-же прочувствуем сердцебиение города неспешно прогулявшись по Старому и новому городу, колоритным улочкам, послушав уличных музыкантов.

Магия вечернего Тбилиси

Тифлис как по волшебству после заката преображается и становится невероятно романтичным чарующим. Теплой подсветкой освещаются храмы, здания, крепости, улочки. Вы увидите совсем под другим ракурсом и виде колоритные улочки города, серные бани, Инжирное ущелье и его водопад, Майдан, Мост Мира - вечером нам откроется его тайный смысл.

Панорамы Тифлиса

Поднимемся на смотровую площадку в бывшем дворце, увидим красивейший вид открывающийся с балкона когда-то только царю и царице. Откроем для себя красоту Старого города с площади Метехе. Поразимся высотой скал Инжирного ущелья опустив взор вниз с помоста над ним! Во всей мере насладимся красотой Старого города, поднявшись на крепость Нарикала. Спустимся до Майдана, заглянем в арт-парка Рике в котором посмотрим эффектное шоу фонтанов (зависит от сезона) и поднимемся на смотровую над ним. Полюбуемся видами с Моста Мира. А если захотите мы проплывем на речном трамвайчике под Мостом Мира увидим еще один интересный ракурс города.

Рекомендуется взять с собой фотоаппарат или другую фототехнику, не запечатлеть красоту открывающихся нам панорам - преступление!

При желании могу забронировать для вас стол в колоритном ресторане с грузинскими танцами и пением.