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Лучшие панорамы вечернего Тбилиси

5
1 отзыв
Елена
Елена – Гид из Тбилиси
Вам предстоит увидеть Тбилиси с нового ракурса и насладится городом в свете вечерних огней, поднявшись на популярные и секретные смотровые площадки.

А затем, неспешно погулять по Старому и Новому городу, по колоритным улочкам Тбилиси, послушать уличных музыкантов, полюбоваться видами с Моста Мира и царского дворца, посмотреть яркое шоу фонтанов, и наконец, понять настоящий характер Старого Тбилиси.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • $23 за экскурсию

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Лучшие панорамы вечернего Тбилиси
Лучшие панорамы вечернего Тбилиси

Что вы увидите

  • Лучшие смотровые площадки города
  • Сачино
  • площадь Метехе
  • Нарикала
  • район серных бань
  • Инжирное ущелье
  • водопад
  • Майдан
  • парк Рике
  • шоу фонтанов (если сезон)
  • тбилисские балконы
  • мост Мира
Прочувствовать магию вечернего Тбилиси и насладится видами с лучших смотровых площадок города
С заходом солнца Тбилиси преображается магическим образом. Наполняется уютной, теплой, чарующей атмосферой, становится совсем другим. Теплая подсветка окутывает весь город 🏙️, преображая его, привнося особую романтику и красоту. Этим видом нужно любоваться, впитывать его в себя. Мы с вами насладимся красотой Тбилиси поднявшись на лучшие смотровые площадки, а так-же прочувствуем сердцебиение города неспешно прогулявшись по Старому и новому городу, колоритным улочкам, послушав уличных музыкантов.
Магия вечернего Тбилиси
Тифлис как по волшебству после заката преображается и становится невероятно романтичным чарующим. Теплой подсветкой освещаются храмы, здания, крепости, улочки. Вы увидите совсем под другим ракурсом и виде колоритные улочки города, серные бани, Инжирное ущелье и его водопад, Майдан, Мост Мира - вечером нам откроется его тайный смысл.
Панорамы Тифлиса
Поднимемся на смотровую площадку в бывшем дворце, увидим красивейший вид открывающийся с балкона когда-то только царю и царице. Откроем для себя красоту Старого города с площади Метехе. Поразимся высотой скал Инжирного ущелья опустив взор вниз с помоста над ним! Во всей мере насладимся красотой Старого города, поднявшись на крепость Нарикала. Спустимся до Майдана, заглянем в арт-парка Рике в котором посмотрим эффектное шоу фонтанов (зависит от сезона) и поднимемся на смотровую над ним. Полюбуемся видами с Моста Мира. А если захотите мы проплывем на речном трамвайчике под Мостом Мира увидим еще один интересный ракурс города.
Рекомендуется взять с собой фотоаппарат или другую фототехнику, не запечатлеть красоту открывающихся нам панорам - преступление!
При желании могу забронировать для вас стол в колоритном ресторане с грузинскими танцами и пением.
Что входит
  • Экскурсия без дополнительных опций не требует дополнительных расходов.
Что не входит
  • При желании могу забронировать для вас стол в колоритном ресторане с грузинскими танцами и пением. Средний чек в ресторане - 20 лари с человека.
Начало
🚩 У метро Авлабари
Место завершения
🏁 Парк Рике
Лучшие панорамы вечернего Тбилиси
Лучшие панорамы вечернего Тбилиси
Лучшие панорамы вечернего Тбилиси
Лучшие панорамы вечернего Тбилиси

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена
Елена
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