Все будет Саперави! Мастер-класс по рисованию вином в Тбилиси

Грузия — колыбель мирового виноделия. Количество сортов винограда, рождённых этой благодатной землёй, насчитывает более пяти сотен. Но самый известный — Саперави, что в переводе с грузинского означает «красящий». Это значит, что если у вас есть бумага и бутылка Саперави — краски вам не нужны. Можно начинать творить. Этим и займёмся!

Описание мастер-класса

Творческий процесс

Вино и творчество — беспроигрышная комбинация, особенно если вы находитесь в мастерской в сердце гедонистического Тбилиси. У вас будет проводник — прекрасная художница. Она поможет выбрать сюжет и справиться с его реализацией, даже если вы последний раз брались за кисть на уроках рисования в начальной школе.

На память о Грузии

После окончания мастер-класса вы заберёте с собой ваш рисунок, а также получите ссылку на лекцию о Нико Пиросмани — самом известном за пределами Грузии грузинском художнике.

Организационные детали