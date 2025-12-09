Все будет Саперави! Мастер-класс по рисованию вином в Тбилиси

Грузия — колыбель мирового виноделия. Количество сортов винограда, рождённых этой благодатной землёй, насчитывает более пяти сотен. Но самый известный — Саперави, что в переводе с грузинского означает «красящий». Это значит, что если у вас есть бумага и бутылка Саперави — краски вам не нужны. Можно начинать творить. Этим и займёмся!
Описание мастер-класса
Творческий процесс
Вино и творчество — беспроигрышная комбинация, особенно если вы находитесь в мастерской в сердце гедонистического Тбилиси. У вас будет проводник — прекрасная художница. Она поможет выбрать сюжет и справиться с его реализацией, даже если вы последний раз брались за кисть на уроках рисования в начальной школе.
На память о Грузии
После окончания мастер-класса вы заберёте с собой ваш рисунок, а также получите ссылку на лекцию о Нико Пиросмани — самом известном за пределами Грузии грузинском художнике.
Организационные детали
- Все материалы входят в стоимость
- Можете взять с собой детей — они будут рисовать акварелью
- Мастер-класс пройдёт в действующей художественной мастерской. Кроме вас в ней могут быть другие люди. Если вы хотите арендовать мастерскую полностью, например, для романтического свидания — это возможно за дополнительную плату. Напишите об этом при бронировании
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Галактиона Табидзе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Тбилиси
Провела экскурсии для 5327 туристов
Первый раз я была в Грузии в бессознательном возрасте, а в сознательном приехала в 2003 году, когда это ещё не было трендом, и с тех пор бываю каждый год. Каждый
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии из Тбилиси
Индивидуальная
Пьём вино и готовим грузинские блюда
Посетить мастер-класс по хинкали и хачапури и продегустировать лучшие сорта местных вин
Начало: В районе Хлебной площади
Завтра в 12:00
10 дек в 12:00
€35 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Грузинское застолье в гостях у кахетинской семьи
Домашнее вино и еда, многоголосье и танцы, тосты и тамада
Начало: Заедем за вами
10 дек в 12:00
11 дек в 12:00
€320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кахетия - край старинных традиций и грузинских вин
Насладиться красотой региона и выжить на дегустациях (из Тбилиси)
Начало: У места Вашего проживания
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
€199 за всё до 4 чел.