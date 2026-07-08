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Мцхета, Джвари и духовное сердце Грузии - на индивидуальной экскурсии

Из Тбилиси - к истокам грузинской истории и христианства
Мцхета старше многих европейских столиц — и при этом остаётся живым городом, а не музеем. Вы услышите, как сюда пришло христианство и как здесь оказалась риза Господня. Побываете в соборе Светицховели и тихом монастыре Самтавро. А ещё — в древнем святилище в ущелье Шиомгвиме, куда редко добираются туристические группы.
Мцхета, Джвари и духовное сердце Грузии - на индивидуальной экскурсии
Мцхета, Джвари и духовное сердце Грузии - на индивидуальной экскурсии
Мцхета, Джвари и духовное сердце Грузии - на индивидуальной экскурсии

Описание экскурсии

Монастырь Джвари на вершине холма. Отсюда открывается изумительный вид на слияние Куры и Арагви — вы точно видели его на фото. Зайдём в храм 6 века, поговорим об истории принятия христианства в Грузии.

Мцхета — древняя столица. Вы прогуляетесь по городу, который включён в ЮНЕСКО, самостоятельно.

Собор Светицховели — главная святыня страны. Мы расскажем легенду о ризе Господней и истории грузинских царей, которые здесь погребены.

Монастырь Самтавро — небольшой и очень тихий. Вы услышите о жизни святой Нино — женщины, которая принесла христианство в Грузию.

Монастырь Шиомгвиме — он был основан ассирийскими монахами. Спустимся в живописное ущелье за аутентичной нетуристической атмосферой.

Организационные детали

Можно провести экскурсию для большего числа человек:
— 3-7 человек — €200
— 8-17 человек — €420

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле или автобусе — в зависимости от количества участников
  • Питание — по желанию, не входит в стоимость
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 24327 туристов
Приветствуем! Наша компания предлагает незабываемые путешествия и экстремальные развлечения по всем регионам и городам Грузии с профессиональными гидами и водителями. С нами вы погрузитесь в многовековую историю страны, увидите природные и рукотворные чудеса и влюбитесь в местную кухню. Организуем экскурсии из Тбилиси в Сванетию, Казбеги, Кахетию, Армению, поездки на кабриолете и мастер-классы по дрифту.

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