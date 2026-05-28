За один день вы увидите самые впечатляющие места Военно-Грузинской дороги. Посетите древний монастырь Джвари, крепость Ананури и знаменитую Гергетскую Троицу у подножия Казбека. Полюбуетесь бирюзовым Жинвальским водохранилищем и слиянием Белой и Чёрной Арагви. А ещё побываете у впечатвляющих водопадов и узнаете о традициях горных народов.

Описание экскурсии

Монастырь Джвари

Здесь, по преданию, святая Нино установила первый крест в Грузии. Отсюда открывается знаменитый вид на слияние Куры и Арагви.

Жинвальское водохранилище и Ананури

Сделаем остановки у бирюзового водохранилища и древней крепости — одного из самых красивых архитектурных памятников Грузии.

Военно-Грузинская дорога

По пути вы увидите слияние Белой и Чёрной Арагви, проедете через горные перевалы и остановитесь у Арки дружбы народов с панорамой Кавказских гор.

Коби и Гвелети

В программе — живописный водопад в Коби и лёгкий трекинг к водопаду среди горных ущелий.

Гергетская Троица

Главная точка маршрута — знаменитый монастырь у подножия Казбека. Отсюда открываются впечатляющие виды на Дарьяльское ущелье и вершины Кавказа.

Ориентировочный тайминг

8:30 — выезд из Тбилиси

9:00 — монастырь Джвари

10:30 — Жинвальское водохранилище

11:00 — Ананури

12:00 — слияние Белой и Чёрной Арагви

13:00 — Арка дружбы народов

14:00 — водопад в Коби

14:30 — обед в кафе

15:30 — Гергетская Троица

16:30 — трекинг к водопаду Гвелети

18:00–21:00 — возвращение в Тбилиси

Организационные детали