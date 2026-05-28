Увидеть места, которые вдохновили Лермонтова на поэму «Мцыри» и где святая Нино установила крест
За один день вы увидите самые впечатляющие места Военно-Грузинской дороги.
Посетите древний монастырь Джвари, крепость Ананури и знаменитую Гергетскую Троицу у подножия Казбека. Полюбуетесь бирюзовым Жинвальским водохранилищем и слиянием Белой и Чёрной Арагви. А ещё побываете у впечатвляющих водопадов и узнаете о традициях горных народов.
Монастырь Джвари
Здесь, по преданию, святая Нино установила первый крест в Грузии. Отсюда открывается знаменитый вид на слияние Куры и Арагви.
Жинвальское водохранилище и Ананури
Сделаем остановки у бирюзового водохранилища и древней крепости — одного из самых красивых архитектурных памятников Грузии.
Военно-Грузинская дорога
По пути вы увидите слияние Белой и Чёрной Арагви, проедете через горные перевалы и остановитесь у Арки дружбы народов с панорамой Кавказских гор.
Коби и Гвелети
В программе — живописный водопад в Коби и лёгкий трекинг к водопаду среди горных ущелий.
Гергетская Троица
Главная точка маршрута — знаменитый монастырь у подножия Казбека. Отсюда открываются впечатляющие виды на Дарьяльское ущелье и вершины Кавказа.
Ориентировочный тайминг
8:30 — выезд из Тбилиси 9:00 — монастырь Джвари 10:30 — Жинвальское водохранилище 11:00 — Ананури 12:00 — слияние Белой и Чёрной Арагви 13:00 — Арка дружбы народов 14:00 — водопад в Коби 14:30 — обед в кафе 15:30 — Гергетская Троица 16:30 — трекинг к водопаду Гвелети 18:00–21:00 — возвращение в Тбилиси
Едем на комфортабельном внедорожнике Toyota с кондиционером. Детское кресло — по запросу
Обед оплачивается дополнительно — около 40 лари за чел. (~€13)
В программе подъём к монастырю Гергети и прогулка к водопаду (30–40 мин в одну сторону). Людям с ограниченной подвижностью вряд ли подойдёт этот маршрут
С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Давид — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 724 туристов
У наших гидов огромный опыт проведения экскурсий! Мы любим свою страну и хотим поделиться частичкой нашей любви с вами. Знаем всю Грузию изнутри и покажем вам локации, которые вы никогда не сумеете найти самостоятельно!
