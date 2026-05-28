Мои заказы

На джипах - в Казбеги (из Тбилиси)

Увидеть места, которые вдохновили Лермонтова на поэму «Мцыри» и где святая Нино установила крест
За один день вы увидите самые впечатляющие места Военно-Грузинской дороги.

Посетите древний монастырь Джвари, крепость Ананури и знаменитую Гергетскую Троицу у подножия Казбека. Полюбуетесь бирюзовым Жинвальским водохранилищем и слиянием Белой и Чёрной Арагви. А ещё побываете у впечатвляющих водопадов и узнаете о традициях горных народов.
На джипах - в Казбеги (из Тбилиси)
На джипах - в Казбеги (из Тбилиси)
На джипах - в Казбеги (из Тбилиси)

Описание экскурсии

Монастырь Джвари

Здесь, по преданию, святая Нино установила первый крест в Грузии. Отсюда открывается знаменитый вид на слияние Куры и Арагви.

Жинвальское водохранилище и Ананури

Сделаем остановки у бирюзового водохранилища и древней крепости — одного из самых красивых архитектурных памятников Грузии.

Военно-Грузинская дорога

По пути вы увидите слияние Белой и Чёрной Арагви, проедете через горные перевалы и остановитесь у Арки дружбы народов с панорамой Кавказских гор.

Коби и Гвелети

В программе — живописный водопад в Коби и лёгкий трекинг к водопаду среди горных ущелий.

Гергетская Троица

Главная точка маршрута — знаменитый монастырь у подножия Казбека. Отсюда открываются впечатляющие виды на Дарьяльское ущелье и вершины Кавказа.

Ориентировочный тайминг

8:30 — выезд из Тбилиси
9:00 — монастырь Джвари
10:30 — Жинвальское водохранилище
11:00 — Ананури
12:00 — слияние Белой и Чёрной Арагви
13:00 — Арка дружбы народов
14:00 — водопад в Коби
14:30 — обед в кафе
15:30 — Гергетская Троица
16:30 — трекинг к водопаду Гвелети
18:00–21:00 — возвращение в Тбилиси

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном внедорожнике Toyota с кондиционером. Детское кресло — по запросу
  • Обед оплачивается дополнительно — около 40 лари за чел. (~€13)
  • В программе подъём к монастырю Гергети и прогулка к водопаду (30–40 мин в одну сторону). Людям с ограниченной подвижностью вряд ли подойдёт этот маршрут
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид
Давид — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 724 туристов
У наших гидов огромный опыт проведения экскурсий! Мы любим свою страну и хотим поделиться частичкой нашей любви с вами. Знаем всю Грузию изнутри и покажем вам локации, которые вы никогда не сумеете найти самостоятельно!

Входит в следующие категории Тбилиси

Похожие экскурсии на «На джипах - в Казбеги (из Тбилиси)»

Дружба в горах: Казбеги и Дарьялское ущелье
Джиппинг
На автобусе
11 часов
-
16%
58 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Дружба в горах: Казбеги и Дарьялское ущелье
Увидеть самобытный регион Грузии и раскрыть все его грани в групповой поездке из Тбилиси
Начало: Возле площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
30 мая в 09:00
€16€19 за человека
Пора в Казбеги
На автобусе
Конные прогулки
Сплавы и рафтинг
10 часов
-
60%
31 отзыв
Групповая
до 19 чел.
Пора в Казбеги
Насладитесь уникальным путешествием в Казбеги с видами на горы, историей и активностями. Прогулка заменит целый год приключений
Начало: На улице Самгебро
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
30 мая в 09:00
€16€40 за человека
Путешествие в Казбеги
На машине
10 часов
76 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Казбеги
Откройте великолепие Грузии в путешествии в Казбеги: от бирюзовых вод Жинвальского водохранилища до величественного Казбека
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
€220 за всё до 4 чел.
Мцхета-Уплисцихе: истории и панорамы
На машине
9 часов
133 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Мцхета-Уплисцихе: истории и панорамы
Путешествие во времени по первой столице Грузии и античному городу. Уникальные храмы, легенды и панорамы ждут вас
Начало: По месту указания путешесвенника
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
€270 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тбилиси
-5%
до 30 июня
от €190 за экскурсию