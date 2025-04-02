Отправьтесь в яркое путешествие по Армении, исследуя монастыри ЮНЕСКО, паломнические святыни и необычные памятники, как армянский алфавит под открытым небом.
Откройте для себя душу Армении, прогуливаясь по древнему Еревану, который гармонично сочетает традиции и современность.
Откройте для себя душу Армении, прогуливаясь по древнему Еревану, который гармонично сочетает традиции и современность.
Описание экскурсииИстория, культура и традиции Еревана за один день Идея этого предложения — предоставить увлекательное и неповторимое приключение в Ереване, наполненное экстримом и новыми впечатлениями. Путешественники будут иметь возможность исследовать исторические и культурные достопримечательности Армении, включая древний монастырь Ахтала, Часовню Святого Ованеса и уникальный памятник армянскому алфавиту в селе Арташаван. Вас ожидает: 1. Монастырь Ахпат: Близ границы, в горной местности, которая славится своими пейзажами и безмятежностью жителей, мы посетим объект признанный “ЮНЕСКО” – Монастырь Ахпат. Мы с вами узнаем, когда и кем был основан монастырь и каким образом он связан с культовым персонажем из фольклора всего Кавказа – Саят-Нова. 2. Часовня Святого Ованеса (Армения): Часовня, возвышающаяся на холме в селе Хартагюх. Место паломничества с чудотворной силой.
- Интересно: Паломничество на высоту 2157 метров, где местные легенды расскажут о достижении чудес и исполнении мечтаний. Путешественники будут участвовать в древних обычаях и выражать благодарность святому. 3. Памятник армянскому алфавиту (Арташаван, Армения): Уникальный под открытым небом памятник, представляющий 39 элементов в форме букв армянского алфавита.
- Интересно: Экскурсия по памятнику, где каждая буква вырезана из разноцветного местного туфа. Место привлекает туристов, и местные обычаи включают в себя создание фотографий с первой буквой своего имени. 4. Ереван (Армения): Столица Армении, где тысячелетние исторические памятники и архитектурные шедевры соседствуют с душевной атмосферой города.
- Интересно: Исследование культурного наследия Еревана, где каждая остановка открывает новые грани истории. Путешественники окунутся в богатство местной культуры и насладятся уникальной атмосферой города. Экскурсия наполнена темами, охватывающими историческое, религиозное, культурное и искусственное наследие Армении. Путешественники получат уникальную возможность поглубже понять многогранность этой удивительной страны и ее вклад в мировую культуру.
Экскурсии проводятся ежедневно в индивидуальном формате. Начало – с 7 до 8 утра.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Ахпат
- Часовня Святого Ованеса
- Памятник армянскому алфавиту
- Ереван - Столица Армении
Что включено
- Комфортный автомобиль и услуги проводника
Что не входит в цену
- Обед и дополнительные расходы на ваше усмотрение
- Подъем на внедорожнике к Храму Св. Овнеса (10$ с человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Выборочно в пределах Тбилиси
Завершение: Выборочно в пределах Еревана
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсии проводятся ежедневно в индивидуальном формате. Начало – с 7 до 8 утра.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Советуется:
- Зимой - теплая одежда и комфортная обувь
- Летом - комфортная одежда и обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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