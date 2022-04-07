Ежедневно в 12:00

Радушная Грузия: в гости к тбилисской семье Побывать на аутентичном застолье и приготовить традиционные угощения

Наши двери всегда открыты: мы рады вам, как самым близким друзьям

Мини-группа
Наши двери всегда открыты: мы рады вам, как самым близким друзьям.

Вас ждут народные танцы и песни, истории о жителях Сакартвело.

Домашняя атмосфера праздника и вкусный ужин — вам откроется самая аппетитная грань страны.

Любовь к гостям течёт в крови каждого грузина!
Радушная Грузия: в гости к тбилисской семье Побывать на аутентичном застолье и приготовить традиционные угощения
Радушная Грузия: в гости к тбилисской семье Побывать на аутентичном застолье и приготовить традиционные угощения
Радушная Грузия: в гости к тбилисской семье Побывать на аутентичном застолье и приготовить традиционные угощения
Радушная Грузия: в гости к тбилисской семье Побывать на аутентичном застолье и приготовить традиционные угощения
Радушная Грузия: в гости к тбилисской семье Побывать на аутентичном застолье и приготовить традиционные угощения
Радушная Грузия: в гости к тбилисской семье Побывать на аутентичном застолье и приготовить традиционные угощения

Что вас ожидает:

    История грузинской кухни и кулинарный мастер-класс
    Нежное хачапури, горячие хинкали и ароматный шашлык — без них в нашей стране не обходится ни одно застолье. Хозяева дома поделятся с вами секретами создания этих угощений. Женщины научат самым популярным рецептам хинкали и хачапури, а хозяин дома покажет, как обжаривать мясо так, чтобы оно получилось сочным и вкусным. Конечно, я расскажу, как появились грузинские блюда, из чего их готовят и с чем едят.

    Традиционное застолье

    Когда вся семья собирается за столом, в грузинском доме царит праздник. Вы погрузитесь в эту атмосферу сердечности и веселья вместе с настоящим Тамадой! Будете наслаждаться вкусом блюд, пить грузинские вина разных сортов и петь песни. Познакомитесь с азами народных танцев и выучите грузинские приветствия. Под аккомпанемент тостов продегустируете чачу и узнаете, как менялись наши обычаи и традиции на протяжении столетий. В аутентичной обстановке дома вы сможете сделать фотографии, чтобы, вернувшись на Родину, снова проникнуться духом грузинского уюта и тепла.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • Все продукты включены в стоимость (вино, чача, хачапури, хинкали, шашлык и закуски)
    • Застолье и мастер-класс пройдут в доме тбилисской семьи в Старом городе, а не в ресторане
    • Я буду сопровождать вас на мастер-классе

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Все продукты включены в стоимость (вино, чача, хачапури, хинкали, шашлык и закуски)
    • Застолье и мастер-класс
    • Сопровождение гида на мастер-классе
    Что не входит
    • Личные расходы (сувениры и пр.)
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Площадь Вахтанга Горгасали, Тбилиси
    Завершение: Тбилиси, Мейдан
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно в 12:00
    Экскурсия длится около 6 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
    Важная информация
    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • Все продукты включены в стоимость (вино, чача, хачапури, хинкали, шашлык и закуски)
    • Застолье и мастер-класс пройдут в доме тбилисской семьи в Старом городе, а не в ресторане
    • Я буду сопровождать вас на мастер-классе
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно в 12:00

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