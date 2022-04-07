История грузинской кухни и кулинарный мастер-класс
Нежное хачапури, горячие хинкали и ароматный шашлык — без них в нашей стране не обходится ни одно застолье. Хозяева дома поделятся с вами секретами создания этих угощений. Женщины научат самым популярным рецептам хинкали и хачапури, а хозяин дома покажет, как обжаривать мясо так, чтобы оно получилось сочным и вкусным. Конечно, я расскажу, как появились грузинские блюда, из чего их готовят и с чем едят.
Традиционное застолье
Когда вся семья собирается за столом, в грузинском доме царит праздник. Вы погрузитесь в эту атмосферу сердечности и веселья вместе с настоящим Тамадой! Будете наслаждаться вкусом блюд, пить грузинские вина разных сортов и петь песни. Познакомитесь с азами народных танцев и выучите грузинские приветствия. Под аккомпанемент тостов продегустируете чачу и узнаете, как менялись наши обычаи и традиции на протяжении столетий. В аутентичной обстановке дома вы сможете сделать фотографии, чтобы, вернувшись на Родину, снова проникнуться духом грузинского уюта и тепла.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Все продукты включены в стоимость (вино, чача, хачапури, хинкали, шашлык и закуски)
Застолье и мастер-класс пройдут в доме тбилисской семьи в Старом городе, а не в ресторане
Я буду сопровождать вас на мастер-классе
Ответы на вопросы
Что входит
Все продукты включены в стоимость (вино, чача, хачапури, хинкали, шашлык и закуски)
Застолье и мастер-класс
Сопровождение гида на мастер-классе
Что не входит
Личные расходы (сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Вахтанга Горгасали, Тбилиси
Завершение: Тбилиси, Мейдан
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Все продукты включены в стоимость (вино, чача, хачапури, хинкали, шашлык и закуски)
Застолье и мастер-класс пройдут в доме тбилисской семьи в Старом городе, а не в ресторане
Я буду сопровождать вас на мастер-классе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в 12:00
Eduard — ваш гид в Тбилиси
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