Индивидуальный тур по Армении
Наш индивидуальный однодневный тур познакомит вас со столицей солнечной Армении — городом Ереван.
Прогуляемся по площадям Свободы и Революции, послушаем рассказы о многовековой истории страны, увидим знаменитый монумент «Мать Армении» и архитектурный комплекс «Каскад».
Обязательно остановимся в живописном городе Дилижан, или армянской Швейцарии, где сможем отдохнуть среди уютных домов и цветущей зелени. И не проедем мимо голубого озера Севан!
Прогуляемся по площадям Свободы и Революции, послушаем рассказы о многовековой истории страны, увидим знаменитый монумент «Мать Армении» и архитектурный комплекс «Каскад».
Обязательно остановимся в живописном городе Дилижан, или армянской Швейцарии, где сможем отдохнуть среди уютных домов и цветущей зелени. И не проедем мимо голубого озера Севан!
Ближайшие даты:
15
авг
авг
16
авг
авг
17
авг
авг
Что вас ожидает:
- Город Дилижан
- Озеро Севан
- Монастырь Севанаванк
- Город Ереван
- Монумент «Мать Армении»
- Каскад
- Площадь Республики
- Площадь Свободы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
По знаковым местам гостеприимной АрменииПриглашаем вас в однодневный тур по колоритной Армении! Первая остановка нашего маршрута проходит в городе Дилижан. Далее мы отправимся на озеро Севан, где остановимся на обед, а после посетим монастырь Севанаванк.
Следующим пунктом в нашей программе станет столица Армении — город Ереван, где у нас начнется пешая экскурсия по городу: мы посетим монумент «Мать Армении», Каскад, Площадь Республики и Площадь Свободы.
Важная информация:• В случае плохой погоды туры не отменяются! Пожалуйста, если вы опасаетесь плохой погоды — сообщите организатору заранее, чтобы мы могли скорректировать места в автобусах. Вы можете писать нам сообщения 24/7.
Оплата на месте возможна в долларах, лари или евро.
Ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт
- Водитель-гид (Русский, English)
- Что не входит
- Обед
- Место начала и завершения?
- Тбилиси. ул. Иосифа Гришашвили № 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 07:00Экскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 34 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Мы заберём вас в Тбилиси и привезём обратно.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды.
- В случае плохой погоды туры не отменяются! Пожалуйста, если вы опасаетесь плохой погоды — сообщите организатору заранее, чтобы мы могли скорректировать места в автобусах. Вы можете писать нам сообщения 24/7.
- Оплата на месте возможна в долларах, лари или евро
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Летние
На весь день
Природа и пейзажи
Святые места
Монастыри, церкви, храмы
Озеро Севан
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Дата и количество участников выбирается при бронировании