Индивидуальный тур по Армении: Монастырь Севанаванк, озеро Севан и Ереван

Индивидуальный тур по Армении

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Ответы на вопросы
Наш индивидуальный однодневный тур познакомит вас со столицей солнечной Армении — городом Ереван.

Прогуляемся по площадям Свободы и Революции, послушаем рассказы о многовековой истории страны, увидим знаменитый монумент «Мать Армении» и архитектурный комплекс «Каскад».

Обязательно остановимся в живописном городе Дилижан, или армянской Швейцарии, где сможем отдохнуть среди уютных домов и цветущей зелени. И не проедем мимо голубого озера Севан!
Индивидуальный тур по Армении: Монастырь Севанаванк, озеро Севан и Ереван
Индивидуальный тур по Армении: Монастырь Севанаванк, озеро Севан и Ереван
Индивидуальный тур по Армении: Монастырь Севанаванк, озеро Севан и Ереван
Индивидуальный тур по Армении: Монастырь Севанаванк, озеро Севан и Ереван
Индивидуальный тур по Армении: Монастырь Севанаванк, озеро Севан и Ереван
Индивидуальный тур по Армении: Монастырь Севанаванк, озеро Севан и Ереван
Ближайшие даты:
15
авг
16
авг
17
авг

Что вас ожидает:

  • Город Дилижан
  • Озеро Севан
  • Монастырь Севанаванк
  • Город Ереван
  • Монумент «Мать Армении»
  • Каскад
  • Площадь Республики
  • Площадь Свободы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

По знаковым местам гостеприимной АрменииПриглашаем вас в однодневный тур по колоритной Армении! Первая остановка нашего маршрута проходит в городе Дилижан. Далее мы отправимся на озеро Севан, где остановимся на обед, а после посетим монастырь Севанаванк.
Следующим пунктом в нашей программе станет столица Армении — город Ереван, где у нас начнется пешая экскурсия по городу: мы посетим монумент «Мать Армении», Каскад, Площадь Республики и Площадь Свободы.
Важная информация:• В случае плохой погоды туры не отменяются! Пожалуйста, если вы опасаетесь плохой погоды — сообщите организатору заранее, чтобы мы могли скорректировать места в автобусах. Вы можете писать нам сообщения 24/7.
Оплата на месте возможна в долларах, лари или евро.

Ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный транспорт
  • Водитель-гид (Русский, English)
Что не входит
  • Обед
Место начала и завершения?
Тбилиси. ул. Иосифа Гришашвили № 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 34 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Мы заберём вас в Тбилиси и привезём обратно.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды.
  • В случае плохой погоды туры не отменяются! Пожалуйста, если вы опасаетесь плохой погоды — сообщите организатору заранее, чтобы мы могли скорректировать места в автобусах. Вы можете писать нам сообщения 24/7.
  • Оплата на месте возможна в долларах, лари или евро
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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