По знаковым местам гостеприимной АрменииПриглашаем вас в однодневный тур по колоритной Армении! Первая остановка нашего маршрута проходит в городе Дилижан. Далее мы отправимся на озеро Севан, где остановимся на обед, а после посетим монастырь Севанаванк.

Следующим пунктом в нашей программе станет столица Армении — город Ереван, где у нас начнется пешая экскурсия по городу: мы посетим монумент «Мать Армении», Каскад, Площадь Республики и Площадь Свободы.

Важная информация:• В случае плохой погоды туры не отменяются! Пожалуйста, если вы опасаетесь плохой погоды — сообщите организатору заранее, чтобы мы могли скорректировать места в автобусах. Вы можете писать нам сообщения 24/7.

Оплата на месте возможна в долларах, лари или евро.