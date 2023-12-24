Прогуляться по нарядному Тбилиси и узнать, что готовят, пьют и поют в Грузии в праздничные дни
Грузия — это гостеприимство, застолье, вино, песни и танцы. В новогоднее и рождественское время умножайте колорит национальных традиций на два. Ведь к этому миксу прибавляются предвкушение чуда и волшебное настроение.
Я погружу вас в праздничную атмосферу, проведу по нарядным местам Тбилиси и расскажу, как грузины отмечают Новый год и Рождество.
Я погружу вас в праздничную атмосферу, проведу по нарядным местам Тбилиси и расскажу, как грузины отмечают Новый год и Рождество.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€22
|Дети 6-13 лет
|€11
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Мы встретимся в самом центре города — на площади Свободы, где традиционно установлена огромная ёлка с гирляндами
- Отправимся гулять по утопающему в праздничной иллюминации проспекту Руставели
- Повстречаем Товлиса Бабуа — грузинского Деда Мороза и увидим главную городскую ёлку у здания Парламента
- В праздничной новогодней деревне на площади Орбелиани согреемся горячим глинтвейном из грузинского вина, полюбуемся изделиями местных мастеров, увидим музыкальные и театральные шоу
Вы узнаете:
- Сколько ёлок обычно наряжают в грузинских домах
- Что готовят к праздничному столу
- Как устроено грузинское застолье — супра
- Какие фильмы смотрят и какие песни поют грузины в эти праздничные дни
- Когда в Грузии отмечают День судьбы и когда проходит шествие «Алило»
- В чём заключается традиция «счастливая нога»
Организационные детали
Дополнительно (по желанию) оплачиваются глинтвейн и сувениры.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Свободы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Тбилиси
Провела экскурсии для 954 туристов
Однажды, много лет назад, мои родители взяли меня с собой в поездку по Грузии. Наверное, уже тогда это решило мою судьбу. Из всех моих детских впечатлений именно Грузия стала самым ярким. И я всегда мечтала вернуться в эту прекрасную и тёплую страну. Через 20 лет это произошло. В 2009 я снова приехала в Грузию, заметно изменившуюся, но по-прежнему щедрую и душевную. С тех пор я — местный житель, «тбилисели». И я хочу показать Вам мою Грузию, какой я её знаю и какой люблю.
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