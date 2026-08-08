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Новый год и Рождество по-грузински

Прогуляться по нарядному Тбилиси и узнать, что готовят, пьют и поют в Грузии в праздничные дни
Грузия — это гостеприимство, застолье, вино, песни и танцы. В новогоднее и рождественское время умножайте колорит национальных традиций на два. Ведь к этому миксу прибавляются предвкушение чуда и волшебное настроение.

Я погружу вас в праздничную атмосферу, проведу по нарядным местам Тбилиси и расскажу, как грузины отмечают Новый год и Рождество.
Новый год и Рождество по-грузински
Новый год и Рождество по-грузински
Новый год и Рождество по-грузински

Описание экскурсии

  • Мы встретимся в самом центре города — на площади Свободы, где традиционно установлена огромная ёлка с гирляндами
  • Отправимся гулять по утопающему в праздничной иллюминации проспекту Руставели
  • Повстречаем Товлиса Бабуа — грузинского Деда Мороза и увидим главную городскую ёлку у здания Парламента
  • В праздничной новогодней деревне согреемся горячим глинтвейном из грузинского вина, полюбуемся изделиями местных мастеров, увидим музыкальные и театральные шоу

Вы узнаете:

  • Сколько ёлок обычно наряжают в грузинских домах
  • Что готовят к праздничному столу
  • Как устроено грузинское застолье — супра
  • Какие фильмы смотрят и какие песни поют грузины в эти праздничные дни
  • Когда в Грузии отмечают День судьбы и когда проходит шествие «Алило»
  • В чём заключается традиция «счастливая нога»

Организационные детали

Дополнительно (по желанию) оплачиваются глинтвейн и сувениры.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€30
Дети до 13 лет€15
Дети до 5 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1604 туристов
Однажды, много лет назад, мои родители взяли меня с собой в поездку по Грузии. Наверное, уже тогда это решило мою судьбу. Из всех моих детских впечатлений именно Грузия стала самым
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ярким. И я всегда мечтала вернуться в эту прекрасную и тёплую страну. Через 20 лет это произошло. В 2009 я снова приехала в Грузию, заметно изменившуюся, но по-прежнему щедрую и душевную. С тех пор я — местный житель, «тбилисели». И я хочу показать Вам мою Грузию, какой я её знаю и какой люблю.

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