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Провела экскурсии для 1604 туристов

читать дальше уменьшить ярким. И я всегда мечтала вернуться в эту прекрасную и тёплую страну. Через 20 лет это произошло. В 2009 я снова приехала в Грузию, заметно изменившуюся, но по-прежнему щедрую и душевную. С тех пор я — местный житель, «тбилисели». И я хочу показать Вам мою Грузию, какой я её знаю и какой люблю.

Однажды, много лет назад, мои родители взяли меня с собой в поездку по Грузии. Наверное, уже тогда это решило мою судьбу. Из всех моих детских впечатлений именно Грузия стала самым