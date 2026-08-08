Грузия — это гостеприимство, застолье, вино, песни и танцы. В новогоднее и рождественское время умножайте колорит национальных традиций на два. Ведь к этому миксу прибавляются предвкушение чуда и волшебное настроение.
Я погружу вас в праздничную атмосферу, проведу по нарядным местам Тбилиси и расскажу, как грузины отмечают Новый год и Рождество.
Я погружу вас в праздничную атмосферу, проведу по нарядным местам Тбилиси и расскажу, как грузины отмечают Новый год и Рождество.
Описание экскурсии
- Мы встретимся в самом центре города — на площади Свободы, где традиционно установлена огромная ёлка с гирляндами
- Отправимся гулять по утопающему в праздничной иллюминации проспекту Руставели
- Повстречаем Товлиса Бабуа — грузинского Деда Мороза и увидим главную городскую ёлку у здания Парламента
- В праздничной новогодней деревне согреемся горячим глинтвейном из грузинского вина, полюбуемся изделиями местных мастеров, увидим музыкальные и театральные шоу
Вы узнаете:
- Сколько ёлок обычно наряжают в грузинских домах
- Что готовят к праздничному столу
- Как устроено грузинское застолье — супра
- Какие фильмы смотрят и какие песни поют грузины в эти праздничные дни
- Когда в Грузии отмечают День судьбы и когда проходит шествие «Алило»
- В чём заключается традиция «счастливая нога»
Организационные детали
Дополнительно (по желанию) оплачиваются глинтвейн и сувениры.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€30
|Дети до 13 лет
|€15
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1604 туристов
Однажды, много лет назад, мои родители взяли меня с собой в поездку по Грузии. Наверное, уже тогда это решило мою судьбу. Из всех моих детских впечатлений именно Грузия стала самым
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