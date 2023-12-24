Новый год и Рождество по-грузински
Индивидуальная экскурсия в Тбилиси

Прогуляться по нарядному Тбилиси и узнать, что готовят, пьют и поют в Грузии в праздничные дни

Грузия — это гостеприимство, застолье, вино, песни и танцы. В новогоднее и рождественское время умножайте колорит национальных традиций на два. Ведь к этому миксу прибавляются предвкушение чуда и волшебное настроение.

Я погружу вас в праздничную атмосферу, проведу по нарядным местам Тбилиси и расскажу, как грузины отмечают Новый год и Рождество.
Новый год и Рождество по-грузински
Новый год и Рождество по-грузински
Новый год и Рождество по-грузински
Новый год и Рождество по-грузински
Новый год и Рождество по-грузински
Новый год и Рождество по-грузински
Новый год и Рождество по-грузински
Новый год и Рождество по-грузински
Новый год и Рождество по-грузински
Новый год и Рождество по-грузински
Новый год и Рождество по-грузински
Новый год и Рождество по-грузински
Ближайшие даты:
24
дек
25
дек
26
дек
27
дек
28
дек
2
янв
3
янв
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€22
Дети 6-13 лет€11
Дети до 5 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Мы встретимся в самом центре города — на площади Свободы, где традиционно установлена огромная ёлка с гирляндами
  • Отправимся гулять по утопающему в праздничной иллюминации проспекту Руставели
  • Повстречаем Товлиса Бабуа — грузинского Деда Мороза и увидим главную городскую ёлку у здания Парламента
  • В праздничной новогодней деревне на площади Орбелиани согреемся горячим глинтвейном из грузинского вина, полюбуемся изделиями местных мастеров, увидим музыкальные и театральные шоу

Вы узнаете:

  • Сколько ёлок обычно наряжают в грузинских домах
  • Что готовят к праздничному столу
  • Как устроено грузинское застолье — супра
  • Какие фильмы смотрят и какие песни поют грузины в эти праздничные дни
  • Когда в Грузии отмечают День судьбы и когда проходит шествие «Алило»
  • В чём заключается традиция «счастливая нога»

Организационные детали

Дополнительно (по желанию) оплачиваются глинтвейн и сувениры.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиНеобычныеЗимниеЛетниеНовогодние 2024Улицы и переулкиПлощадь СвободыПопулярные местаПроспект РуставелиНовый год и Рождество

Похожие туры из Тбилиси

Военно-Грузинская дорога: путь, воплощающий Кавказ
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
7 часов
45 отзывов
Военно-Грузинская дорога: путь, воплощающий Кавказ
По «Небесному ущелью» к великану Казбеку и гордым красотам Грузии
Сегодня
Завтра
26 дек
27 дек
156117 за всё до 4 чел.
Грузинская кухня: готовим и едим
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
383 отзыва
Грузинская кухня: готовим и едим
Научиться делать хинкали и хачапури в ресторане в исторической части города
в ресторане
Завтра
26 дек
27 дек
28 дек
от 28 за всё до 15 чел.
Экскурсия по Тбилиси и Супра - погружение в грузинское гостеприимство
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
9 отзывов
Экскурсия по Тбилиси и Супра - погружение в грузинское гостеприимство
Площадь Горгасали
Сегодня
Завтра
26 дек
27 дек
$350 за человека
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ