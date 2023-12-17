Лучшее время для посещения Тбилиси - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы город оживает, и можно насладиться всеми аспектами экскурсии. В апреле и октябре также приятно, но возможны дожди. Зимой экскурсия всё равно интересна, так как часть мероприятий проходит в помещении.

Участники экскурсии «Эстафета гидов» познакомятся с Грузией через призму знаний местных жителей.Четыре эксперта - этнограф, историк, сомелье и кулинарный мастер - расскажут о культурных и исторических особенностях страны.Посетители узнают секреты

Театра марионеток имени Резо Габриадзе, смогут примерить традиционные костюмы в музее и насладиться грузинской кухней. Завершит путешествие дегустация вина, где сомелье раскроет тайны грузинского виноделия. Это уникальная возможность для всех, кто хочет узнать Грузию изнутри

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Экскурсия пройдёт под руководством профессиональных гидов, каждый из которых — лучший в своём деле: это этнограф, историк, сомелье и кулинарный мастер. Итак, в программе:

Театр марионеток имени Резо Габриадзе

«Пусть слёзы будут у вас только от резки лука», — так звучит девиз этого необычного места. С ним вас познакомит специалист по театру Габриадзе. Вы узнаете, в чём был основной замысел строительства падающей башни. Также гид раскроет секреты, которые хранит в себе фасад здания. В интернете эту информацию не найти!

Контактный музей оружия и традиционных костюмов

Перед вами предстанут уникальные археологические артефакты, и вы словно на машине времени перенесётесь в средневековое прошлое. А благодаря глубоким знаниям этнографа в княжеском облачении узнаете малоизвестные факты из прошлого. После осмотра вас ждёт фотосессия в грузинских традиционных костюмах.

Грузинская кухня

Не секрет, что помимо природных красот и многовековых традиций, Грузия славится своей неповторимой кухней. И следующее ваше знакомство будет с кулинарным гидом. Из уст знатока национальной кухни вы узнаете историю происхождения названий грузинских блюд и их значения. Также вы сможете собственноручно испечь и попробовать известный грузинский хлеб.

Дегустация вина

В завершение экскурсии вы посетите винотеку, где продегустируете чачу и авторские грузинские вина, изготовленные как традиционным грузинским методом, так и по европейской технологии. Опытный сомелье поможет вам по-новому посмотреть на вино и познакомит вас с грузинскими традициями виноделия.

Организационные детали