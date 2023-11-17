О Грузии - от местных жителей

Побывать в театре марионеток, посетить музей оружия и познакомиться с местной кухней в мини-группе

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Вы когда нибудь бывали на экскурсии, где в процесс вовлечены сразу несколько гидов? Уверен, что нет. Приглашаю вас принять участие в совершенно новом формате под названием: «Эстафета гидов».

Ведущими будут сразу 4 знатока, коренных жителей Тбилиси, которые сквозь призму культуры, истории и кулинарии последовательно расскажут вам о своей любимой Грузии.
О Грузии - от местных жителей
О Грузии - от местных жителей
О Грузии - от местных жителей
О Грузии - от местных жителей
О Грузии - от местных жителей
О Грузии - от местных жителей
О Грузии - от местных жителей
О Грузии - от местных жителей
О Грузии - от местных жителей
Ближайшие даты:
17
ноя
18
ноя
19
ноя
20
ноя
21
ноя
22
ноя
23
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Экскурсия пройдёт под руководством профессиональных гидов, каждый из которых — лучший в своём деле: это этнограф, историк, сомелье и кулинарный мастер. Итак, в программе:

Театр марионеток имени Резо Габриадзе

«Пусть слёзы будут у вас только от резки лука», — так звучит девиз этого необычного места. С ним вас познакомит специалист по театру Габриадзе. Вы узнаете, в чём был основной замысел строительства падающей башни. Также гид раскроет секреты, которые хранит в себе фасад здания. В интернете эту информацию не найти!

Контактный музей оружия и традиционных костюмов

Перед вами предстанут уникальные археологические артефакты, и вы словно на машине времени перенесётесь в средневековое прошлое. А благодаря глубоким знаниям этнографа в княжеском облачении узнаете малоизвестные факты из прошлого. После осмотра вас ждёт фотосессия в грузинских традиционных костюмах.

Грузинская кухня

Не секрет, что помимо природных красот и многовековых традиций, Грузия славится своей неповторимой кухней. И следующее ваше знакомство будет с кулинарным гидом. Из уст знатока национальной кухни вы узнаете историю происхождения названий грузинских блюд и их значения. Также вы сможете собственноручно испечь и попробовать известный грузинский хлеб.

Дегустация вина

В завершение экскурсии вы посетите винотеку, где продегустируете чачу и авторские грузинские вина, изготовленные как традиционным грузинским методом, так и по европейской технологии. Опытный сомелье поможет вам по-новому посмотреть на вино и познакомит вас с грузинскими традициями виноделия.

Организационные детали

  • Поскольку экскурсия включает в себя пешую прогулку, рекомендую приходить в удобной обуви
  • Данный формат будет интересен взрослым и детям от 7-10 лет
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены

ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 17:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 17:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Необычные
Музеи
Летние
Гастрономические
Винные туры
Театр марионеток Резо Габриадзе
Популярные места
Уникальный опыт
Военные

Похожие туры из Тбилиси

Грузинская кухня: готовим и едим
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
379 отзывов
Грузинская кухня: готовим и едим
Научиться делать хинкали и хачапури в ресторане в исторической части города
в ресторане
Сегодня
Завтра
19 ноя
20 ноя
от 28 за всё до 15 чел.
Экскурсия в Мцхета, Джвари и Уплисцихе - древнейшие города Грузии
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия в Мцхета, Джвари и Уплисцихе - древнейшие города Грузии
Заберу оттуда, где вы живете
Завтра
19 ноя
20 ноя
21 ноя
$90 за всё до 3 чел.
Узнать Тбилиси, узнать Грузию
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
36 отзывов
Узнать Тбилиси, узнать Грузию
Насыщенный авто-тур: панорамы, грузинский Стоунхендж, Старый город, вино и грузинская культура
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
19 ноя
20 ноя
от 165 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ