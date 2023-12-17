Насладитесь уникальной экскурсией с четырьмя местными гидами, которые откроют для вас культурные и гастрономические секреты Тбилиси
Участники экскурсии «Эстафета гидов» познакомятся с Грузией через призму знаний местных жителей.
Четыре эксперта - этнограф, историк, сомелье и кулинарный мастер - расскажут о культурных и исторических особенностях страны.
Посетители узнают секреты читать дальшеуменьшить
Театра марионеток имени Резо Габриадзе, смогут примерить традиционные костюмы в музее и насладиться грузинской кухней. Завершит путешествие дегустация вина, где сомелье раскроет тайны грузинского виноделия. Это уникальная возможность для всех, кто хочет узнать Грузию изнутри
Лучшее время для посещения Тбилиси - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы город оживает, и можно насладиться всеми аспектами экскурсии. В апреле и октябре также приятно, но возможны дожди. Зимой экскурсия всё равно интересна, так как часть мероприятий проходит в помещении.
Сейчас август — это идеальное время.
Описание экскурсии
Экскурсия пройдёт под руководством профессиональных гидов, каждый из которых — лучший в своём деле: это этнограф, историк, сомелье и кулинарный мастер. Итак, в программе:
Театр марионеток имени Резо Габриадзе
«Пусть слёзы будут у вас только от резки лука», — так звучит девиз этого необычного места. С ним вас познакомит специалист по театру Габриадзе. Вы узнаете, в чём был основной замысел строительства падающей башни. Также гид раскроет секреты, которые хранит в себе фасад здания. В интернете эту информацию не найти!
Контактный музей оружия и традиционных костюмов
Перед вами предстанут уникальные археологические артефакты, и вы словно на машине времени перенесётесь в средневековое прошлое. А благодаря глубоким знаниям этнографа в княжеском облачении узнаете малоизвестные факты из прошлого. После осмотра вас ждёт фотосессия в грузинских традиционных костюмах.
Грузинская кухня
Не секрет, что помимо природных красот и многовековых традиций, Грузия славится своей неповторимой кухней. И следующее ваше знакомство будет с кулинарным гидом. Из уст знатока национальной кухни вы узнаете историю происхождения названий грузинских блюд и их значения. Также вы сможете собственноручно испечь и попробовать известный грузинский хлеб.
Дегустация вина
В завершение экскурсии вы посетите винотеку, где продегустируете чачу и авторские грузинские вина, изготовленные как традиционным грузинским методом, так и по европейской технологии. Опытный сомелье поможет вам по-новому посмотреть на вино и познакомит вас с грузинскими традициями виноделия.
Организационные детали
Поскольку экскурсия включает в себя пешую прогулку, рекомендую приходить в удобной обуви
Данный формат будет интересен взрослым и детям от 7-10 лет
Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 17:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€100
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 17:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 774 туристов
Приветствую, уважаемый гость! Меня зовут Валерий, и я родом из солнечного Тбилиси, Грузия. С раннего возраста я был увлечён географией и мечтал о путешествиях по разным уголкам планеты. Сегодня за читать дальшеуменьшить
моими плечами — посещение 18 стран и свободное владение семью языками. Я представляю команду профессиональных гидов и экспертов, занимающихся организацией туристических мероприятий, VIP-туров, а также предоставлением юридических и миграционных услуг в Грузии, Армении, Израиле и странах ЕС. Благодаря многолетнему опыту путешествий по разным странам наша команда разработала более 50 уникальных экскурсий, которые получили признание и популярность среди наших путешественников. С радостью поделимся с вами накопленными знаниями и поможем сделать ваше путешествие комфортным и незабываемым. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Генрих
Побывал на необычной экскурсии в Тбилиси и сделал для себя настоящее открытие. Организаторам респект за необычный формат, в который вовлечены сразу четыре гида. Все они прекрасно провели экскурсию, но особенно читать дальшеуменьшить
мне запомнились дегустация вин и знакомство с кулинарным мастерством, всё потому что я любитель вин и грузинской кухни.
Особое внимание стоит уделить тому, что в конце экскурсии организаторы прислали PDF файл с рекомендациями о ресторанах и кафе, которые обязательно стоит посетить.
Небольшой минус: длительное время, уходит на выпечку хлеба. Возможно этот момент можно было бы оптимизировать по времени.
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