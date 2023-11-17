Побывать в театре марионеток, посетить музей оружия и познакомиться с местной кухней в мини-группе
Ведущими будут сразу 4 знатока, коренных жителей Тбилиси, которые сквозь призму культуры, истории и кулинарии последовательно расскажут вам о своей любимой Грузии.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Экскурсия пройдёт под руководством профессиональных гидов, каждый из которых — лучший в своём деле: это этнограф, историк, сомелье и кулинарный мастер. Итак, в программе:
Театр марионеток имени Резо Габриадзе
«Пусть слёзы будут у вас только от резки лука», — так звучит девиз этого необычного места. С ним вас познакомит специалист по театру Габриадзе. Вы узнаете, в чём был основной замысел строительства падающей башни. Также гид раскроет секреты, которые хранит в себе фасад здания. В интернете эту информацию не найти!
Контактный музей оружия и традиционных костюмов
Перед вами предстанут уникальные археологические артефакты, и вы словно на машине времени перенесётесь в средневековое прошлое. А благодаря глубоким знаниям этнографа в княжеском облачении узнаете малоизвестные факты из прошлого. После осмотра вас ждёт фотосессия в грузинских традиционных костюмах.
Грузинская кухня
Не секрет, что помимо природных красот и многовековых традиций, Грузия славится своей неповторимой кухней. И следующее ваше знакомство будет с кулинарным гидом. Из уст знатока национальной кухни вы узнаете историю происхождения названий грузинских блюд и их значения. Также вы сможете собственноручно испечь и попробовать известный грузинский хлеб.
Дегустация вина
В завершение экскурсии вы посетите винотеку, где продегустируете чачу и авторские грузинские вина, изготовленные как традиционным грузинским методом, так и по европейской технологии. Опытный сомелье поможет вам по-новому посмотреть на вино и познакомит вас с грузинскими традициями виноделия.
Организационные детали
- Поскольку экскурсия включает в себя пешую прогулку, рекомендую приходить в удобной обуви
- Данный формат будет интересен взрослым и детям от 7-10 лет
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 17:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Площади Свободы
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 17:30Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.