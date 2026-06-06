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Обзорная речная прогулка по Куре

Увидеть Тбилиси с воды и проследить, как в облике города переплелись Восток и современность
Кура раскрывает Тбилиси с необычного ракурса. Во время прогулки на катере или яхте вы увидите главные достопримечательности Старого города. Услышите истории о царях, поэтах, художниках и знаменитых гостях Тифлиса. Полюбуетесь скалами, мостами и набережными. И поймёте, как здесь соседствуют восточные традиции, имперское наследие и современная архитектура.
Обзорная речная прогулка по Куре
Обзорная речная прогулка по Куре
Обзорная речная прогулка по Куре

Описание экскурсии

Знакомство перед прогулкой. Мы встретимся в офисе, где гид кратко расскажет о Тбилиси и ответит на ваши вопросы. А ещё предложит выпить вина, чачи, коньяку или воды.

Старый Тбилиси. Мы проплывём под Метехским мостом, полюбуемся памятником Вахтангу Горгасали и поговорим об истории города.

Серные бани. Пройдём вдоль знаменитого банного квартала и вспомним Пушкина, Грибоедова и Дюма, которые бывали в этих местах.

Скалы, пещеры и башни. По местным преданиям, здесь в своё время прятался Сталин. А также увидим стратегическую башню Екатерины, возле которой когда-то размещались гарнизоны.

Курорт Романовых и Ортачальские сады. Вы узнаете о курортной истории Тифлиса и услышите легенду о Нико Пиросмани, француженке Маргарите де Севр и миллионе алых роз.

Заповедная зона Куры. Полюбуемся водопадами, скальными берегами и понаблюдаем за аистами, цаплями и бакланами. Увидим ГЭС, которую построили в сталинскую эпоху.

Тбилиси модерна — перед вами предстанут торговые ряды, караван-сараи, старинные доходные дома, площадь Экзарха, Дом юстиции, мост Мира, Воронцовский и Михайловский мосты, а также парк Рике с современными арт-объектами.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на катере или яхте в зависимости от количества участников
  • Перед выходом проводится инструктуж по технике безопасности. Для всех пассажиров предусмотрены спасжилеты
  • Угощение в офисе до начала прогулки входит в стоимость
  • В редких случаях поездка может быть отменена из-за экстремальных погодных условий или работ на реке. В этом случае мы предложим альтернативный маршрут по Старому городу пешком или на ретроавтомобиле
  • С вами будет один из гидов нашей команды
  • В подарок первые 10 участников получат экскурсию по Старому городу

ежедневно в 20:00, 20:45, 21:30, 22:15, 23:00 и 23:45

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€27
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Вахтанга Горгасали
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:00, 20:45, 21:30, 22:15, 23:00 и 23:45
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 2161 туриста
Я полюбила Грузию с первого взгляда и не смогла уехать из этой душевной и гостеприимной страны. Сейчас хочу делиться с каждым гостем Тбилиси частичкой своей любви. Я и моя команда гидов — знатоки Грузии и своего дела, проводим интересные туры по стране с 2019 года.

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