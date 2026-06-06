Кура раскрывает Тбилиси с необычного ракурса. Во время прогулки на катере или яхте вы увидите главные достопримечательности Старого города. Услышите истории о царях, поэтах, художниках и знаменитых гостях Тифлиса. Полюбуетесь скалами, мостами и набережными. И поймёте, как здесь соседствуют восточные традиции, имперское наследие и современная архитектура.

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Описание экскурсии

Знакомство перед прогулкой. Мы встретимся в офисе, где гид кратко расскажет о Тбилиси и ответит на ваши вопросы. А ещё предложит выпить вина, чачи, коньяку или воды.

Старый Тбилиси. Мы проплывём под Метехским мостом, полюбуемся памятником Вахтангу Горгасали и поговорим об истории города.

Серные бани. Пройдём вдоль знаменитого банного квартала и вспомним Пушкина, Грибоедова и Дюма, которые бывали в этих местах.

Скалы, пещеры и башни. По местным преданиям, здесь в своё время прятался Сталин. А также увидим стратегическую башню Екатерины, возле которой когда-то размещались гарнизоны.

Курорт Романовых и Ортачальские сады. Вы узнаете о курортной истории Тифлиса и услышите легенду о Нико Пиросмани, француженке Маргарите де Севр и миллионе алых роз.

Заповедная зона Куры. Полюбуемся водопадами, скальными берегами и понаблюдаем за аистами, цаплями и бакланами. Увидим ГЭС, которую построили в сталинскую эпоху.

Тбилиси модерна — перед вами предстанут торговые ряды, караван-сараи, старинные доходные дома, площадь Экзарха, Дом юстиции, мост Мира, Воронцовский и Михайловский мосты, а также парк Рике с современными арт-объектами.

Организационные детали