L Lina Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре Мы остались очень довольны прогулкой с Лорой. Приятная, с замечательным чувством юмора и очень влюблённая в город. По моему она знает историю каждого здания в Тбилиси. Получили море впечатлений. Спасибо

А Андрей По Тбилиси - пешком и на катере Благодарим Малхаза за качественный рассказ об основных достопримечательностях, за душевную компанию и за несметное количество тостов. За всю нашу прогулку только ленивый не сказал, что нам повезло с гидом. И это действительно факт! За экскурсиями только к нему. Однозначно рекомендуем.

Е Елена Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре К сожалению прогулка на катере отменилась из-за погоды, но была проведена пешая прогулка по Старому Тбилиси. Было очень интересно и содержательно.

А Анастасия Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе Первый раз в Тбилиси. Очень понравилась экскурсия. Очень хороший гид

Т Татьяна Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре Как чудесно, когда от экскурсии ты получаешь больше, чем ожидал) Не стандартный маршрут, новые ракурсы! Спасибо, Светлана!

Г Глеб По Тбилиси - пешком и на катере Левант топ гид. ВСП знает, все видит, за всем следит. Гостеприимство просто зашкаливает. Молодец. 🤝👍👌🏽