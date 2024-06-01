Речные прогулки в Тбилиси

Найдено 5 экскурсий в категории «Речные прогулки» в Тбилиси, цены от €22, скидки до 34%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре
🚤 На катере
скидка
34%
Групповая
2 часа
22 отзыва
Старый Тбилиси и катер по Куре: история и вино
Откройте для себя чарующий Тбилиси: от исторических улиц до краснокнижных бакланов во время прогулки на катере
Начало: В районе Абанотубани
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 12:00
9 июня в 15:00
5033 за человека
По Тбилиси - пешком и на катере
🚤 На катере
Групповая
3.5 часа
72 отзыва
По Тбилиси - пешком и на катере
Познакомиться с символами города, проплыть по волнам Куры и продегустировать грузинское вино
Начало: У моста Метехи
Расписание: ежедневно в 10:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
32 за человека
Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
🚤 На катере
Мини-группа
3.5 часа
2 отзыва
Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Открыть новые ракурсы Старого города, насладиться грузинским вином и прокатиться на катере по реке
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Свободы»
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:30 и 18:30
Завтра в 12:00
9 июня в 15:30
100 за человека
Прогулка по Куре и вечер в грузинском ресторане (всё включено)
Индивидуальная
4 часа
Прогулка по Куре и вечер в грузинском ресторане (всё включено)
Прокатиться по реке и погрузиться в праздник с национальными танцами и вкусными блюдами
Начало: на площади Горгасали
Завтра в 18:30
9 июня в 18:30
320 за всё до 10 чел.
Прогулка на катамаране по реке Кура
Мини-группа
30 минут
Прогулка на катамаране по реке Кура
Полюбоваться очаровательной столицей Грузии с воды (мини-группа)
Начало: На улице Звиада Гамсахурдиа
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
22 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Lina
    1 июня 2024
    Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре
    Мы остались очень довольны прогулкой с Лорой. Приятная, с замечательным чувством юмора и очень влюблённая в город. По моему она знает историю каждого здания в Тбилиси. Получили море впечатлений. Спасибо
  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    По Тбилиси - пешком и на катере
    Благодарим Малхаза за качественный рассказ об основных достопримечательностях, за душевную компанию и за несметное количество тостов. За всю нашу прогулку только ленивый не сказал, что нам повезло с гидом. И это действительно факт! За экскурсиями только к нему. Однозначно рекомендуем.
  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре
    К сожалению прогулка на катере отменилась из-за погоды, но была проведена пешая прогулка по Старому Тбилиси. Было очень интересно и содержательно.
  • А
    Анастасия
    10 мая 2024
    Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе
    Первый раз в Тбилиси. Очень понравилась экскурсия. Очень хороший гид
  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре
    Как чудесно, когда от экскурсии ты получаешь больше, чем ожидал) Не стандартный маршрут, новые ракурсы! Спасибо, Светлана!
  • Г
    Глеб
    5 ноября 2023
    По Тбилиси - пешком и на катере
    Левант топ гид. ВСП знает, все видит, за всем следит. Гостеприимство просто зашкаливает. Молодец. 🤝👍👌🏽
  • И
    Ирина
    17 августа 2023
    Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе
    Валерий прекрасный рассказчик. Очень внимательный, деликатный, слушать приятно очень. Часто рассказ переходил в диалог, от этого еще более интересно и
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    увлекательно становилось! Показал очень красивые места, которые я не нашла бы сама, хотя все в центральной части, буквально под носом!))) Маршрут составлен очень комфортно. Много нового узнаете о Тбилиси с Валерием!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Речные прогулки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре
  2. По Тбилиси - пешком и на катере
  3. Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе
  4. Прогулка по Куре и вечер в грузинском ресторане (всё включено)
  5. Прогулка на катамаране по реке Кура
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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