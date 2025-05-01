Вас ждет увлекательное путешествие по Грузии, в котором переплетутся история, поэзия и политика.
В программе будут Мцхета, древняя столица Грузии, Гори с Домом-музеем Сталина, где мы познакомимся с детством и наследием одного из самых известных грузин, а также Уплисцихе — пещерный город, хранящий следы тысячелетней истории.
Описание экскурсииэто уникальная экскурсия, которая переносит вас в сердце Грузии, где переплетаются поэзия, история и политика. Это путешествие откроет перед вами удивительные места, которые навсегда останутся в вашем сердце. Начнем с Мцхеты, одного из самых древних и значимых городов Грузии, который по праву считается колыбелью христианства в стране. Здесь вы посетите величественные храмы и монастыри, среди которых Светицховели и Джвари, где история встречается с духом, а каждый камень хранит память о тысячелетней культуре Грузии. Затем мы направимся в Гори, родной город Иосифа Сталина, который сыграл ключевую роль в истории XX века. В Доме-музее Сталина вы сможете увидеть, где и как вырос этот великий политический лидер, а также узнать больше о его жизни, его наследии и влиянии на мир. Экспонаты музея и личные вещи Сталина помогут вам погрузиться в атмосферу того времени и понять, как Грузия стала важной частью мировых исторических процессов. Не обойдется наша экскурсия без посещения Уплисцихе — древнего пещерного города, который скрывает в себе множество тайн. В этом уникальном месте, вы сможете ощутить атмосферу прошлого, прогуляться по древним улицам, подняться к храмам и насладиться захватывающими видами на окрестные горы и долины. Этот город, вырезанный в скале, был важным торговым и религиозным центром на протяжении многих веков и является одной из главных достопримечательностей Грузии. Эта экскурсия — не просто путешествие, а настоящее погружение в историю Грузии, в которой каждый уголок, каждый камень и каждый город скрывает невероятные истории. Вы почувствуете, как культура и политика, поэзия и реальность переплетаются, создавая уникальный опыт, который останется с вами навсегда. Уплисцихе, Мцхета и Гори — это шанс увидеть Грузию с другой стороны, узнать её богатую и многослойную историю, а также познакомиться с её великими личностями и историческими событиями. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого путешествия! После того как вы погрузитесь в истории и тайны этих уникальных мест, вас ждет заключительный аккорд путешествия — дегустация грузинских вин в одном из местных винных хозяйств. Вы сможете попробовать знаменитые грузинские сорта вин, такие как Саперави, Ркацители и другие, узнать секреты виноделия, которые передаются из поколения в поколение, и насладиться атмосферой гостеприимства, характерной для Грузии. Это будет идеальный финал путешествия, сочетающий культуру, историю и вкус Грузии. Важная информация: Не советуем людям, которым сложно передвигаться, подниматься в Уплисцихе. Остальные места для посещения свободно! Предупреждайте организатора, если не получается отправиться на экскурсию.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Джвари
- Слияние рек Арагви и Куры
- Собор Светицховели
- Город Мцхета
- Город Гори
- Дом-музей Иосифа Сталина
- Античный пещерный город Уплисцихе
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельный микроавтобус
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Тбилиси, ул. Абано, 13
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
- Не советуем людям, которым сложно передвигаться, подниматься в Уплисцихе. Остальные места для посещения свободно
- Предупреждайте организатора, если не получается отправиться на экскурсию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олег
1 мая 2025
Все понравилось. Хороший гид. Необыкновенная Грузия
