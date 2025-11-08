Приглашаем в увлекательное индивидуальное путешествие по просторам прекрасной Кахетии. Откройте для себя богатую историю, потрясающие виды и аутентичные вкусы этого уникального региона. Вино, традиции и красота ждут вас!
Описание экскурсии
Прекрасная Кахетия Приглашаем вас в увлекательное индивидуальное путешествие по просторам прекрасной Кахетии! Предлагаем вам познакомиться с этим районом Грузии и своими глазами увидеть: Монастырь Бодбе — святая обитель и источник исцеления. Это место, где духовность встречается с природной красотой. Величественный женский монастырь, хранящий мощи святой Нино, дарит чувство умиротворения. Прогуляйтесь по ухоженным садам, полюбуйтесь панорамными видами на Алазанскую долину и прикоснитесь к легендарному источнику святой Нино, известному своими целебными свойствами. Сигнахи — город любви и вдохновения, где время словно остановилось. Прогуляйтесь по его уютным улочкам с красочными балконами и ощутите романтику древнего города. Поднимитесь на крепостные стены, чтобы полюбоваться потрясающими видами на Кавказские горы и виноградники. Также на нашей экскурсии будет:
- Дегустация вин и крепких напитков. Вы попробуете лучшие сорта сухих и полусладких вин, а также крепкие напитки — ароматную чачу и выдержанный бренди;
- Мастер-классы — окунитесь в кулинарные традиции Грузии. Создайте своими руками чурчхелу — знаменитый грузинский десерт!
• Грузинский хлеб «шоти»: узнайте секреты выпечки традиционного хлеба в глиняной печи. Почувствуйте тепло грузинского гостеприимства, участвуя в этом увлекательном процессе. Важная информация:
Экскурсия доступна в двух форматах: с гидом и с русскоговорящим водителем.
Ежедневно в 10:00. Также по желанию можем изменить время начала экскурсии.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Село Манави
- Село Бадиаури
- Город Сигнахи
- Монастырь Бодбе
- Крепостная стена
Что включено
- Трансфер
- Все дегустации напитков и блюд
Что не входит в цену
- Обед (по желанию) в местном ресторане
- Участие в мастер-классах (чурчхела и хлеб) - каждый по 5 лари с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем по вашему адресу
Завершение: Довезем по вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00. Также по желанию можем изменить время начала экскурсии.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Экскурсия доступна в двух форматах: с гидом и с русскоговорящим водителем
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
8 ноя 2025
Нам очень понравилась экскурсия с Леваном. Много интересной исторической информация узнали, повидали прекрасные виды! Но самое душевное - это дегустация. Частная, в красивейшем месте с вкусной едой! Никого, кроме нас
Н
Наталья
10 окт 2025
В
Владислав
11 авг 2025
Отличный гид Леван, прекрасная Грузия, прочувствовали весь колорит! Спасибо за гостеприимство!!!
S
Suleyman
3 авг 2025
И
Ильдар
22 июл 2025
Прекрасный отдых, прекрасный день. Это лучшая экскурсия в моей жизни.
Советую всем, вся компания в полном восторге, тут даже 10 звезд я поставил бы.
Л
Лилия
21 июн 2025
Очень все понравилось, экскурсовод, водитель, спасибо за прекрасные впечатления о Грузии
V
Vladimir
15 июн 2025
Леван, очень заботливый и эрудированный гид. Чувствует пожелания и быстро реагирует на любые запросы. Очень хорошо знает историю своей страны и раскрывает красоты ее природы и колорит ее культуры и народа. Выше всяких похвал. Спасибо большое
А
Александр
14 мая 2025
Доброго дня, было отличное путешествие по Кахетии, увидели уникальные места, монастырь, и супер обед в деревне, благодарю нашего гида, за этот праздник.
Б
Борис
2 мая 2025
Очень понравилась поездка поездка в Кахетию. Прекрасно подстроились под специфичные пожелания, оптимально спланировав маршрут и программу. Гид Ираклий превосходно донес информацию с довольно глубоким знанием тематики, интересно и эмоционально создавал
Тбилиси
