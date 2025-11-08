Прекрасная Кахетия Приглашаем вас в увлекательное индивидуальное путешествие по просторам прекрасной Кахетии! Предлагаем вам познакомиться с этим районом Грузии и своими глазами увидеть: Монастырь Бодбе — святая обитель и источник исцеления. Это место, где духовность встречается с природной красотой. Величественный женский монастырь, хранящий мощи святой Нино, дарит чувство умиротворения. Прогуляйтесь по ухоженным садам, полюбуйтесь панорамными видами на Алазанскую долину и прикоснитесь к легендарному источнику святой Нино, известному своими целебными свойствами. Сигнахи — город любви и вдохновения, где время словно остановилось. Прогуляйтесь по его уютным улочкам с красочными балконами и ощутите романтику древнего города. Поднимитесь на крепостные стены, чтобы полюбоваться потрясающими видами на Кавказские горы и виноградники. Также на нашей экскурсии будет:

Дегустация вин и крепких напитков. Вы попробуете лучшие сорта сухих и полусладких вин, а также крепкие напитки — ароматную чачу и выдержанный бренди;

Мастер-классы — окунитесь в кулинарные традиции Грузии. Создайте своими руками чурчхелу — знаменитый грузинский десерт!

• Грузинский хлеб «шоти»: узнайте секреты выпечки традиционного хлеба в глиняной печи. Почувствуйте тепло грузинского гостеприимства, участвуя в этом увлекательном процессе. Важная информация:

Экскурсия доступна в двух форматах: с гидом и с русскоговорящим водителем.