Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы На автобусной экскурсии вы увидите все лучшие виды Тбилиси за один день. Мы полюбуемся видами города со смотровых площадок в парке «Мтацминда». Попутно мы увидим много известных достопримечательностей, таких как площадь Мейдан. Посетим монумент Хроники Грузии и собор Самеба (Святой Тройцы) 4.5 27 отзывов

WST Georgia Ваш гид в Тбилиси Задать вопрос Групповая экскурсия -20% $20 выгода $4 $16 за человека 4.5 27 отзывов 🇷🇺 🇬🇧 4 часа 1-15 человек На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Панорамный вид Тбилиси не оставит вас равнодушным на знаковые достопримечательности постоянно меняющиеся картины древнего и современного города. Этот тур идеально подойдет для тех кто впервые планирует посетить Тбилиси и предполагает подробное знакомство с наиболее важными достопримечательностями и невероятные панорамные виды на весь Тбилиси Панорамный тур - это идеальное знакомство с местами, которые вы увидите совсем с другого ракурса и высоты. Мы посетим: - Церковь Святой Троицы - тбилисский китчевый собор расположен на холме Элиа над левым берегом горы Мтквари в историческом районе Авлабари. Это главный православный собор Грузии и третий по высоте восточно-православный собор в мире. Самеба был построен между 1995 и 2004 годами. - Хроники Грузии- каменные страницы истории Представьте себе 30-метровые колонны, вздымающиеся над Тбилиси, будто вы попали в древний храм великанов. Это — Хроники Грузии, грандиозный и малоизвестный памятник, скрытый от глаз массового туриста. Созданный скульптором Зурабом Церетели, монумент рассказывает эпическую историю грузинской нации: от зарождения христианства до героических царей и народных подвигов. Барельефы вырезаны с поразительной детализацией — словно страницы, высеченные в камне. - Парк Мтацминда (Грузинский Диснейленд) - Парк Мтацминда - лучшее место для развлечения и отдыха в Тбилиси. Он расположен на высоте 770 метров и является самой высокой точкой Тбилиси. Его история насчитывает более 100 лет и занимает площадь более 100 гектаров.

Ежедневно в 15:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Церковь Святой Троицы

Монумент - Хроники Грузии

Парк Мтацминда (Грузинский Диснейленд) Что включено Транспорт

Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Личные расходы

Питание Место начала и завершения? Ул. Коте Абхази, 44 Тбилиси Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 15:00 Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.