Экскурсия на панорамном автобусе 🚌 - это прекрасное времяпрепровождение.
Двухчасовой маршрут включает в себя все основные туристические достопримечательности: старый город 🏙️, площадь Мейдан, Самый большой храм в Европе Святой Троице, Светский квартал Тбилиси, Канатная дорога на Черепашье озеро, район Посольств, Стадион 🏟️ имени Михаила Месхи, Этнографический музей 🖼, Черепашье озеро, Сванские башни, старый район Сололаки, панораму на весь Тбилиси и парк 🌳 Мтацминда ("Грузинский Дисней ленд").
Что входит
транспорт
экскурсионное обслуживание
Что не входит
личные расходы
питание
экскурсия проводится одновременно на русском и английском языках
Просим учесть что оплата за экскуисю в офисе производится в Национальной валюте согласно международному курсу.
Начало и место завершения
🚩 Площадь Горгасали
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.