WST G. – Гид из Тбилиси

На автобусной экскурсии 🧭 вы увидите все лучшие виды Тбилиси за один день.



Мы полюбуемся видами города со смотровых площадок в парке 🌳 «Мтацминда» и рядом с Черепашьим озером.



Попутно мы увидим много известных достопримечательностей 🏛️, таких как площадь Мейдан, стадион 🏟️ имени Михаила Месхи, Этнографический музей 🖼 и Сванские башни.