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Панорамная экскурсия по Тбилиси

3.6
5 отзывов
WST G.
WST G. – Гид из Тбилиси
На автобусной экскурсии 🧭 вы увидите все лучшие виды Тбилиси за один день.

Мы полюбуемся видами города со смотровых площадок в парке 🌳 «Мтацминда» и рядом с Черепашьим озером.

Попутно мы увидим много известных достопримечательностей 🏛️, таких как площадь Мейдан, стадион 🏟️ имени Михаила Месхи, Этнографический музей 🖼 и Сванские башни.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • $26 за человека

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Панорамная экскурсия по Тбилиси
Панорамная экскурсия по Тбилиси

Что вы увидите

  • старый город
  • площадь Мейдан
  • Самый большой храм в Европе Святой Троице
  • Светский квартал Тбилиси
  • Канатная дорого на Черепашье озеро
  • район Посольств
  • Стадион имени Михаила Месхи
  • Этнографический музей
  • Черепашье озеро
  • Сванские башни
  • старый район Сололаки
  • парк Мтацминда
Экскурсия ​на панорамном автобусе 🚌 - это прекрасное времяпрепровождение.
Двухчасовой маршрут включает в себя все основные туристические достопримечательности: старый город 🏙️, площадь Мейдан, Самый большой храм в Европе Святой Троице, Светский квартал Тбилиси, Канатная дорога на Черепашье озеро, район Посольств, Стадион 🏟️ имени Михаила Месхи, Этнографический музей 🖼, Черепашье озеро, Сванские башни, старый район Сололаки, панораму на весь Тбилиси и парк 🌳 Мтацминда ("Грузинский Дисней ленд").
Что входит
  • транспорт
  • экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • личные расходы
  • питание
  • экскурсия проводится одновременно на русском и английском языках
  • Просим учесть что оплата за экскуисю в офисе производится в Национальной валюте согласно международному курсу.
Начало и место завершения
🚩 Площадь Горгасали
Панорамная экскурсия по Тбилиси
Панорамная экскурсия по Тбилиси
Панорамная экскурсия по Тбилиси
Панорамная экскурсия по Тбилиси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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WST G.
WST G.
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5 отзывов оставили туристы

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