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Панорамная экскурсия по Тбилиси

Идеальное знакомство с Тбилиси: экскурсия на автобусе по необычным местам
На автобусной экскурсии вы увидите все лучшие виды Тбилиси за один день. Мы полюбуемся видами города со смотровых площадок в парке «Мтацминда». Попутно мы увидим много известных достопримечательностей, таких как площадь Мейдан. Посетим монумент Хроники Грузии и собор Самеба (Святой Тройцы)
4.5
27 отзывов
Панорамная экскурсия по Тбилиси
Панорамная экскурсия по Тбилиси
Панорамная экскурсия по Тбилиси

Описание экскурсии

Панорамный вид Тбилиси не оставит вас равнодушным на знаковые достопримечательности постоянно меняющиеся картины древнего и современного города. Этот тур идеально подойдет для тех кто впервые планирует посетить Тбилиси и предполагает подробное знакомство с наиболее важными достопримечательностями и невероятные панорамные виды на весь Тбилиси Панорамный тур - это идеальное знакомство с местами, которые вы увидите совсем с другого ракурса и высоты. Мы посетим: - Церковь Святой Троицы - тбилисский китчевый собор расположен на холме Элиа над левым берегом горы Мтквари в историческом районе Авлабари. Это главный православный собор Грузии и третий по высоте восточно-православный собор в мире. Самеба был построен между 1995 и 2004 годами. - Хроники Грузии- каменные страницы истории Представьте себе 30-метровые колонны, вздымающиеся над Тбилиси, будто вы попали в древний храм великанов. Это — Хроники Грузии, грандиозный и малоизвестный памятник, скрытый от глаз массового туриста. Созданный скульптором Зурабом Церетели, монумент рассказывает эпическую историю грузинской нации: от зарождения христианства до героических царей и народных подвигов. Барельефы вырезаны с поразительной детализацией — словно страницы, высеченные в камне. - Парк Мтацминда (Грузинский Диснейленд) - Парк Мтацминда - лучшее место для развлечения и отдыха в Тбилиси. Он расположен на высоте 770 метров и является самой высокой точкой Тбилиси. Его история насчитывает более 100 лет и занимает площадь более 100 гектаров.

Ежедневно в 15:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Церковь Святой Троицы
  • Монумент - Хроники Грузии
  • Парк Мтацминда (Грузинский Диснейленд)
Что включено
  • Транспорт
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Питание
Место начала и завершения?
Ул. Коте Абхази, 44 Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Так сложилось,что наша мини группа на этой экскурсии состояла из меня, гида и водителя микроавтобуса, на котором и проводилась эта экскурсия. так что экскурсия получилась индивидуальной. Гид Нино интересно рассказывала
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о истории Тбилиси, о тех районах города которые мы проезжали. Попутно мы увидели много известных достопримечательностей, таких как площадь Мейдан. Посетили три панорамных площадки города: монумент Хроники Грузии, собор Самеба (Святой Троицы) и парк «Мтацминда»., увидели виды Тбилисского моря. Очень понравились и виды города, и рассказы гида. И даже не смогу выделить, какая из панорамных площадок понравилась больше всего. Каждая произвела свое впечатление, но особенно наверно поразили Хроники Грузии. Я не ожидала такой масштаб.
Ногами бы пройти такие расстояния просто нереально за такое короткое время, мы побывали в локациях, расположенных в совершенно противоположных частях города. Экскурсией осталась очень довольна, рекомендую к посещению.

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А
Отличная экскурсия! Нам очень повезло с гидом Нино, которая блестяще провела экскурсию сразу на двух языках. Информация подавалась легко, увлекательно и с большим вниманием ко всем участникам. Никакого языкового барьера — все было настолько гармонично, что мы даже не заметили, как пролетело время. Однозначно рекомендую!
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З
Очень понравилась экскурсия! Гид Нино профессионал своего дела. Очень милая и отзывчивая. Отвечала на все вопросы,рассказывала про историю Тбилиси. За один день посетили 3 достопримечательности в разных концах города. Самим столько за раз не посмотреть. Рекомендую! Водитель, тоже очень понравился.
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E
Очень понравилось экскурсия. Гид Нино вела экскурсию на 2 языках,т. к. группа собралась смешанная. Посетили монумент "Хроника Грузии". Очень впечатляет. Потом храм Святой Троицы. Нино была так любезна, что помогла мне оставить записки с именами близких для молитв,за что я ей бесконечно благодарна! Опытный водитель вёл машину очень аккуратно. Экскурсия интересная, всем рекомендую
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Ш
Экскурсия очень понравилась,но хотелось бы больше услышать об истории города Тбилиси. Места в Тбилиси очень живописные и красивые. Дух захватывает когда смотришь с высоты гор на город.
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A
Хочу поблагодарить организаторов тура и гида Нино за экскурсию и отлично проведённое время. Этот тур будет интересен как тем, кто впервые в Тбилиси, так и тем, кто уже был и
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видел старый город, но хочет открыть для себя новые места за пределами центра.

С точки зрения организации всё было чётко и комфортно. Гид Нино была очень приветливой и внимательной к нам, рассказывала не только о локациях, но и об истории Грузии, языке, культуре и традициях, а также подробно отвечала на все вопросы.

Рекомендую!

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