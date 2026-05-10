На автобусной экскурсии вы увидите все лучшие виды Тбилиси за один день. Мы полюбуемся видами города со смотровых площадок в парке «Мтацминда». Попутно мы увидим много известных достопримечательностей, таких как площадь Мейдан. Посетим монумент Хроники Грузии и собор Самеба (Святой Тройцы)
Описание экскурсииПанорамный вид Тбилиси не оставит вас равнодушным на знаковые достопримечательности постоянно меняющиеся картины древнего и современного города. Этот тур идеально подойдет для тех кто впервые планирует посетить Тбилиси и предполагает подробное знакомство с наиболее важными достопримечательностями и невероятные панорамные виды на весь Тбилиси Панорамный тур - это идеальное знакомство с местами, которые вы увидите совсем с другого ракурса и высоты. Мы посетим: - Церковь Святой Троицы - тбилисский китчевый собор расположен на холме Элиа над левым берегом горы Мтквари в историческом районе Авлабари. Это главный православный собор Грузии и третий по высоте восточно-православный собор в мире. Самеба был построен между 1995 и 2004 годами. - Хроники Грузии- каменные страницы истории Представьте себе 30-метровые колонны, вздымающиеся над Тбилиси, будто вы попали в древний храм великанов. Это — Хроники Грузии, грандиозный и малоизвестный памятник, скрытый от глаз массового туриста. Созданный скульптором Зурабом Церетели, монумент рассказывает эпическую историю грузинской нации: от зарождения христианства до героических царей и народных подвигов. Барельефы вырезаны с поразительной детализацией — словно страницы, высеченные в камне. - Парк Мтацминда (Грузинский Диснейленд) - Парк Мтацминда - лучшее место для развлечения и отдыха в Тбилиси. Он расположен на высоте 770 метров и является самой высокой точкой Тбилиси. Его история насчитывает более 100 лет и занимает площадь более 100 гектаров.
Ежедневно в 15:00
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Святой Троицы
- Монумент - Хроники Грузии
- Парк Мтацминда (Грузинский Диснейленд)
Что включено
- Транспорт
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Ул. Коте Абхази, 44 Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Так сложилось,что наша мини группа на этой экскурсии состояла из меня, гида и водителя микроавтобуса, на котором и проводилась эта экскурсия. так что экскурсия получилась индивидуальной. Гид Нино интересно рассказывала
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А
Отличная экскурсия! Нам очень повезло с гидом Нино, которая блестяще провела экскурсию сразу на двух языках. Информация подавалась легко, увлекательно и с большим вниманием ко всем участникам. Никакого языкового барьера — все было настолько гармонично, что мы даже не заметили, как пролетело время. Однозначно рекомендую!
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З
Очень понравилась экскурсия! Гид Нино профессионал своего дела. Очень милая и отзывчивая. Отвечала на все вопросы,рассказывала про историю Тбилиси. За один день посетили 3 достопримечательности в разных концах города. Самим столько за раз не посмотреть. Рекомендую! Водитель, тоже очень понравился.
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E
Очень понравилось экскурсия. Гид Нино вела экскурсию на 2 языках,т. к. группа собралась смешанная. Посетили монумент "Хроника Грузии". Очень впечатляет. Потом храм Святой Троицы. Нино была так любезна, что помогла мне оставить записки с именами близких для молитв,за что я ей бесконечно благодарна! Опытный водитель вёл машину очень аккуратно. Экскурсия интересная, всем рекомендую
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Ш
Экскурсия очень понравилась,но хотелось бы больше услышать об истории города Тбилиси. Места в Тбилиси очень живописные и красивые. Дух захватывает когда смотришь с высоты гор на город.
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A
Хочу поблагодарить организаторов тура и гида Нино за экскурсию и отлично проведённое время. Этот тур будет интересен как тем, кто впервые в Тбилиси, так и тем, кто уже был и
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