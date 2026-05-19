Эта поездка объединяет две важные страницы грузинского прошлого — принятие христианства и эпоху Золотого века при царе Давиде Агмашенебели.
Вы посетите древнюю Мцхету, увидите главные святыни страны, побываете у мемориала Дидгорской битвы и подниметесь к крепости с красивыми панорамными видами. Маршрут получится насыщенным и атмосферным.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Тбилиси
9:30–12:00 — Мцхета
- монастырь Джвари — храм 6 века на вершине горы. Отсюда открывается вид на место слияния Куры и Арагви — то самое из поэмы Лермонтова «Мцыри»
- собор Светицховели — главный кафедральный собор страны и один из символов грузинского христианства
- монастырь Самтавро — действующий монастырь, связанный со святой Нино и старцем Гавриилом Ургебадзе
В Мцхете обсудим становление христианской веры и её значение для страны.
12:00–13:00 — обед (по желанию)
13:15–14:30 — дорога к Дидгори
По пути будут красивые виды и рассказы о Золотом веке Грузии.
14:30–15:30 — мемориал Дидгори
Посетим место знаменитой битвы 1121 года и поговорим о Давиде Агмашенебели и одной из главных побед в истории Грузии.
15:30–16:30 — переезд в Коджори
16:30–17:30 — крепость Азеула
Вас ждёт несложный 30-минутный подъём к древним руинам, панорамные виды и атмосферные природные ландшафты.
17:30–18:30 — возвращение в Тбилиси
Организационные детали
- Поедем на Toyota Aqua или Mercedes-Benz Sprinter в зависимости от количества участников
- Дополнительно оплачивается обед — 30–60 лари (€9,5–19) за чел.
- В Дидгори запланирован небольшой пеший подъём, в Коджори — пеший подъём на полчаса и крутая лестница вверх. Обязательно наденьте удобную нескользящую обувь
- С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€38
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Гурамишвили»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 08:30
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кери — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Наша команда сертифицированных гидов по Грузии проводит групповые экскурсии премиум-класса — от однодневных маршрутов до туров выходного дня. Мы показываем Грузию живой, многогранной и самобытной, рассказываем о её истории, традициях и самых интересных местах легко, увлекательно и с любовью к стране.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
замечательный тур! Превзошли все ожидания. Организатора очень приятно слушать, подача информации интересная и очень располагает к себе)
