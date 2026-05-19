Мцхета, Дидгори и Коджори - два региона за один день

Отправиться из Тбилиси к древним монастырям, военной истории и красивым горным пейзажам
Эта поездка объединяет две важные страницы грузинского прошлого — принятие христианства и эпоху Золотого века при царе Давиде Агмашенебели.

Вы посетите древнюю Мцхету, увидите главные святыни страны, побываете у мемориала Дидгорской битвы и подниметесь к крепости с красивыми панорамными видами. Маршрут получится насыщенным и атмосферным.
Описание экскурсии

9:00 — выезд из Тбилиси

9:30–12:00 — Мцхета

  • монастырь Джвари — храм 6 века на вершине горы. Отсюда открывается вид на место слияния Куры и Арагви — то самое из поэмы Лермонтова «Мцыри»
  • собор Светицховели — главный кафедральный собор страны и один из символов грузинского христианства
  • монастырь Самтавро — действующий монастырь, связанный со святой Нино и старцем Гавриилом Ургебадзе

В Мцхете обсудим становление христианской веры и её значение для страны.

12:00–13:00 — обед (по желанию)

13:15–14:30 — дорога к Дидгори

По пути будут красивые виды и рассказы о Золотом веке Грузии.

14:30–15:30 — мемориал Дидгори

Посетим место знаменитой битвы 1121 года и поговорим о Давиде Агмашенебели и одной из главных побед в истории Грузии.

15:30–16:30 — переезд в Коджори

16:30–17:30 — крепость Азеула

Вас ждёт несложный 30-минутный подъём к древним руинам, панорамные виды и атмосферные природные ландшафты.

17:30–18:30 — возвращение в Тбилиси

Организационные детали

  • Поедем на Toyota Aqua или Mercedes-Benz Sprinter в зависимости от количества участников
  • Дополнительно оплачивается обед — 30–60 лари (€9,5–19) за чел.
  • В Дидгори запланирован небольшой пеший подъём, в Коджори — пеший подъём на полчаса и крутая лестница вверх. Обязательно наденьте удобную нескользящую обувь
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€38
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро «Гурамишвили»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 08:30
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кери
Кери — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Наша команда сертифицированных гидов по Грузии проводит групповые экскурсии премиум-класса — от однодневных маршрутов до туров выходного дня. Мы показываем Грузию живой, многогранной и самобытной, рассказываем о её истории, традициях и самых интересных местах легко, увлекательно и с любовью к стране.

замечательный тур! Превзошли все ожидания. Организатора очень приятно слушать, подача информации интересная и очень располагает к себе)
