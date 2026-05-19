Эта поездка объединяет две важные страницы грузинского прошлого — принятие христианства и эпоху Золотого века при царе Давиде Агмашенебели. Вы посетите древнюю Мцхету, увидите главные святыни страны, побываете у мемориала Дидгорской битвы и подниметесь к крепости с красивыми панорамными видами. Маршрут получится насыщенным и атмосферным.

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Тбилиси

9:30–12:00 — Мцхета

монастырь Джвари — храм 6 века на вершине горы. Отсюда открывается вид на место слияния Куры и Арагви — то самое из поэмы Лермонтова «Мцыри»

— храм 6 века на вершине горы. Отсюда открывается вид на место слияния Куры и Арагви — то самое из поэмы Лермонтова «Мцыри» собор Светицховели — главный кафедральный собор страны и один из символов грузинского христианства

— главный кафедральный собор страны и один из символов грузинского христианства монастырь Самтавро — действующий монастырь, связанный со святой Нино и старцем Гавриилом Ургебадзе

В Мцхете обсудим становление христианской веры и её значение для страны.

12:00–13:00 — обед (по желанию)

13:15–14:30 — дорога к Дидгори

По пути будут красивые виды и рассказы о Золотом веке Грузии.

14:30–15:30 — мемориал Дидгори

Посетим место знаменитой битвы 1121 года и поговорим о Давиде Агмашенебели и одной из главных побед в истории Грузии.

15:30–16:30 — переезд в Коджори

16:30–17:30 — крепость Азеула

Вас ждёт несложный 30-минутный подъём к древним руинам, панорамные виды и атмосферные природные ландшафты.

17:30–18:30 — возвращение в Тбилиси

Организационные детали