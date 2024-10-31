Клдисубани. Ощутить колорит настоящей грузинской жизни (в мини-группе)

Экскурсия по древнейшему Скальному району Тбилиси
Приглашаю на экскурсию по древнейшему району Тбилиси — вас ждут колорит настоящей грузинской жизни, многоуровневая архитектура старинных жилых домов и церквей в обрамлении скал, а также одна из трёх в городе улиц-лестниц и великолепный панорамный вид на город и Сололакский хребет.
Клдисубани. Ощутить колорит настоящей грузинской жизни (в мини-группе)
Клдисубани. Ощутить колорит настоящей грузинской жизни (в мини-группе)
Клдисубани. Ощутить колорит настоящей грузинской жизни (в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30

Описание экскурсии

Этот древнейший уголок Тбилиси называется Скальным (Клдисубани), потому что расположен у самого подножья скалистого Сололакского хребта, частично под крепостью Нарикала. Туристы стали наведываться сюда лишь относительно недавно, после того, как в районе была проведена реставрация.

Что вас ожидает

В ходе прогулки я расскажу об истории этого удивительного района, о городе в целом, традициях его жителей и о многом другом.

Старая тбилисская архитектура. Прогулка по этой части города, откуда открывается прекрасная панорама Тбилиси, — прекрасная возможность познакомиться с интереснейшими образцами старой тбилисской архитектуры, гармонично сочетающейся с ландшафтом.

Храмы. А также с тремя православными храмами — Нижней и Верхней Вифлеемскими церквями и церковью Святого Георгия. Здесь же можно осмотреть остатки языческого храма Атешга — это храм зороастрийцев-огнепоклонников, датируемый 6 веком.

Ведут в Скальный район (Клдисубани) крутые улочки и улочка-лестница, возведённая в середине 19 века. Так что приготовьтесь к их преодолению, но это того стоит!

Организационные детали

Надевайте удобную обувь, а летом возьмите с собой бутылочку питьевой воды.

ежедневно в 10:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В сквере Пушкина на площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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