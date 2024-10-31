Приглашаю на экскурсию по древнейшему району Тбилиси — вас ждут колорит настоящей грузинской жизни, многоуровневая архитектура старинных жилых домов и церквей в обрамлении скал, а также одна из трёх в городе улиц-лестниц и великолепный панорамный вид на город и Сололакский хребет.

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Описание экскурсии

Этот древнейший уголок Тбилиси называется Скальным (Клдисубани), потому что расположен у самого подножья скалистого Сололакского хребта, частично под крепостью Нарикала. Туристы стали наведываться сюда лишь относительно недавно, после того, как в районе была проведена реставрация.

Что вас ожидает

В ходе прогулки я расскажу об истории этого удивительного района, о городе в целом, традициях его жителей и о многом другом.

Старая тбилисская архитектура. Прогулка по этой части города, откуда открывается прекрасная панорама Тбилиси, — прекрасная возможность познакомиться с интереснейшими образцами старой тбилисской архитектуры, гармонично сочетающейся с ландшафтом.

Храмы. А также с тремя православными храмами — Нижней и Верхней Вифлеемскими церквями и церковью Святого Георгия. Здесь же можно осмотреть остатки языческого храма Атешга — это храм зороастрийцев-огнепоклонников, датируемый 6 веком.

Ведут в Скальный район (Клдисубани) крутые улочки и улочка-лестница, возведённая в середине 19 века. Так что приготовьтесь к их преодолению, но это того стоит!

Организационные детали

Надевайте удобную обувь, а летом возьмите с собой бутылочку питьевой воды.