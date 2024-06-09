Константин — Организатор в Тбилиси

Провёл экскурсии для 79 туристов

читать дальше минивэнах и микроавтобусах. Экстремальные и спортивные — на джипах, квадроциклах, аэролодках, мотособаках, снегоходах. Морские — на яхтах и катерах. В любой сезон мы организуем для вас самый лучший отдых! Моторы заведены, паруса натянуты, ждём только вас!

Мы работаем в туристической сфере с 2017 года. У нас есть разные варианты комфортабельных экскурсий по Краснодарскому краю, Санкт-Петербургу, Ленинградской области и другим регионам. Исторические и необычные — на комфортабельных