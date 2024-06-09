Речная прогулка по Старому Тбилиси откроет вам город с нового ракурса.
Вы отдохнёте и расслабитесь на свежем воздухе, а ещё насладитесь панорамными видами местных достопримечательности — неповторимая атмосфера этих живописных мест не оставит вас равнодушными.
Вы отдохнёте и расслабитесь на свежем воздухе, а ещё насладитесь панорамными видами местных достопримечательности — неповторимая атмосфера этих живописных мест не оставит вас равнодушными.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы пройдёте на комфортабельном катамаране по реке Кура вдоль Старого Тбилиси. Увидите крепость Нарикала, серные бани, собор Сиона, мост Мира и другие достопримечательности.
Организационные детали
- После оформления брони мы сообщим вам адрес, где вас встретит сопровождающий. Лучше прийти за 10–15 минут до старта, чтобы пройти инструктаж по безопасности.
- С вами будет опытный капитан
ежедневно в 08:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€22
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Звиада Гамсахурдиа
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — Организатор в Тбилиси
Провёл экскурсии для 79 туристов
Мы работаем в туристической сфере с 2017 года. У нас есть разные варианты комфортабельных экскурсий по Краснодарскому краю, Санкт-Петербургу, Ленинградской области и другим регионам. Исторические и необычные — на комфортабельныхЗадать вопрос
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