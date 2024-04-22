Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы За один день вы увидите три совершенно разные достопримечательности Самцхе‑Джавахети.



Погуляете по пещерному монастырю Вардзия, откроете для себя воды Боржоми и прикоснётесь к истории региона. Экскурсия объединяет природу, архитектуру и легенды Грузии. 4.5 2 отзыва

Армен Ваш гид в Тбилиси Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $343 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.5 2 отзыва 🇷🇺 🇬🇧 12 часов 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии По местам Самцхе-Джавахети За один день мы вам покажем три совершенно разных достопримечательности, каждая из которых по-своему раскрывает историческое и природное богатство региона — Самцхе-Джавахети. По местам Самцхе-Джавахети За один день вы познакомитесь с одним из самых удивительных регионов Грузии — Самцхе-Джавахети, где переплетаются богатая история, величественные крепости и уникальная природа. Мы посетим легендарный пещерный город-монастырь Вардзия, средневековую крепость Рабат и знаменитый курорт Боржоми, прославившийся своими целебными минеральными источниками. Пещерный город-монастырь Вардзия Вардзия — один из величайших памятников средневековой Грузии, созданный в XII веке во времена царя Георгия III и царицы Тамары. Огромный комплекс высечен прямо в отвесной скале и когда-то насчитывал более 500 помещений, расположенных на нескольких уровнях. Здесь находились храмы, жилые комнаты, винные погреба, библиотеки, тайные тоннели и хозяйственные помещения. Во время экскурсии вы увидите знаменитые фрески с изображением царицы Тамары, узнаете историю возникновения названия Вардзии и познакомитесь с жизнью одного из крупнейших монастырских комплексов Кавказа. Крепость Рабат Следующей остановкой станет великолепная крепость Рабат — одна из самых красивых и хорошо сохранившихся крепостей Грузии. На протяжении веков она объединяла культуры и религии разных народов, а сегодня сочетает в себе элементы грузинской, османской и европейской архитектуры. Во время прогулки вы сможете полюбоваться крепостными стенами, башнями, уютными двориками и живописными панорамами Ахалцихе. Боржоми — родина знаменитой минеральной воды Завершится путешествие в знаменитом курортном городе Боржоми, окруженном густыми лесами Национального парка. Вы прогуляетесь по живописному Центральному парку, увидите водопад, познакомитесь с историей открытия легендарной минеральной воды и сможете попробовать ее прямо из природного источника — как холодную, так и теплую. При желании можно посетить открытые серные бассейны среди леса и искупаться в теплой минеральной воде — это станет прекрасным завершением насыщенного дня.

Ежедневно Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Пещерный город Вардзия

Крепость Рабат

Минеральный город Боржоми Что включено Услуги проводника на личном транспорте

Транспорт Что не входит в цену Билет в Рабат (1-й ярус - бесплатно):/nвход - 15 GEL/nмузей - 18 GEL

Вардзия - вход 15 GEL

Обед в грузинском ресторане

Прочие личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Ваш отель (апартаменты) Завершение: Любая локация в пределах Тбилиси Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.