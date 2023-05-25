За один день мы вам покажем три совершенно разных достопримечательности, каждая из которых по-своему раскрывает историческое и природное богатство Региона - Самцхе-Джавахети.

Вы побываете в Вардзии, древнем комплексе пещер, который высеченный в скале и государственной значимости средневековой крепости Рабат, а также побываете на родине целебных источников - Боржоми!

Пещерный монастырский комплекс Вардзиа является выдающимся памятником средневекового грузинского зодчества. Прямо в скале высечено больше пятиста помещений, уходящих далеко вглубь скалы и поднимающихся на высоту восьми этажей. Этот монастырь был создан в эпоху правления короля Георгия Третьего и его дочери, царицы Тамары. С этими личностями здесь связано многое: от фресок до истории названия монастыря.

По дороге вы очаруетесь лесистыми горами Боржомского заповедника. А посещая монастыри, прогуляетесь около речки и родника среди хвойных деревьев. В долине, где расположен Боржоми, вас ждет живописный городской парк с водопадом. Вы узнаете о том, как нашли знаменитую минеральную воду, и о ее целебных свойствах. А после сможете искупаться и продегустировать Боржоми из источников — холодного и теплого.