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Что вас ожидает:
- Пещерный город Вардзия
- Крепость Рабат
- Минеральный город Боржоми
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
За один день мы вам покажем три совершенно разных достопримечательности, каждая из которых по-своему раскрывает историческое и природное богатство Региона - Самцхе-Джавахети.
Вы побываете в Вардзии, древнем комплексе пещер, который высеченный в скале и государственной значимости средневековой крепости Рабат, а также побываете на родине целебных источников - Боржоми!
Пещерный монастырский комплекс Вардзиа является выдающимся памятником средневекового грузинского зодчества. Прямо в скале высечено больше пятиста помещений, уходящих далеко вглубь скалы и поднимающихся на высоту восьми этажей. Этот монастырь был создан в эпоху правления короля Георгия Третьего и его дочери, царицы Тамары. С этими личностями здесь связано многое: от фресок до истории названия монастыря.
По дороге вы очаруетесь лесистыми горами Боржомского заповедника. А посещая монастыри, прогуляетесь около речки и родника среди хвойных деревьев. В долине, где расположен Боржоми, вас ждет живописный городской парк с водопадом. Вы узнаете о том, как нашли знаменитую минеральную воду, и о ее целебных свойствах. А после сможете искупаться и продегустировать Боржоми из источников — холодного и теплого.
В соответствии с Календарем
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт…
- Что не входит
- Билет в Рабат(1-й ярус бесплатно)
- Вход 15 GEL - музей 18 GEL
- Вардзия - вход 15 GEL
- Место начала и завершения?
- Ованеса Туманяна №22
- Когда и сколько длится?
- Когда: В соответствии с КалендаремЭкскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Спасибо за бронирование
- Место встречи: Ованеса Туманяна №22
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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