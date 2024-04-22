За один день вы увидите три совершенно разные достопримечательности Самцхе‑Джавахети.
Погуляете по пещерному монастырю Вардзия, откроете для себя воды Боржоми и прикоснётесь к истории региона. Экскурсия объединяет природу, архитектуру и легенды Грузии.
Погуляете по пещерному монастырю Вардзия, откроете для себя воды Боржоми и прикоснётесь к истории региона. Экскурсия объединяет природу, архитектуру и легенды Грузии.
Описание экскурсииПо местам Самцхе-Джавахети За один день мы вам покажем три совершенно разных достопримечательности, каждая из которых по-своему раскрывает историческое и природное богатство региона — Самцхе-Джавахети. По местам Самцхе-Джавахети За один день вы познакомитесь с одним из самых удивительных регионов Грузии — Самцхе-Джавахети, где переплетаются богатая история, величественные крепости и уникальная природа. Мы посетим легендарный пещерный город-монастырь Вардзия, средневековую крепость Рабат и знаменитый курорт Боржоми, прославившийся своими целебными минеральными источниками. Пещерный город-монастырь Вардзия Вардзия — один из величайших памятников средневековой Грузии, созданный в XII веке во времена царя Георгия III и царицы Тамары. Огромный комплекс высечен прямо в отвесной скале и когда-то насчитывал более 500 помещений, расположенных на нескольких уровнях. Здесь находились храмы, жилые комнаты, винные погреба, библиотеки, тайные тоннели и хозяйственные помещения. Во время экскурсии вы увидите знаменитые фрески с изображением царицы Тамары, узнаете историю возникновения названия Вардзии и познакомитесь с жизнью одного из крупнейших монастырских комплексов Кавказа. Крепость Рабат Следующей остановкой станет великолепная крепость Рабат — одна из самых красивых и хорошо сохранившихся крепостей Грузии. На протяжении веков она объединяла культуры и религии разных народов, а сегодня сочетает в себе элементы грузинской, османской и европейской архитектуры. Во время прогулки вы сможете полюбоваться крепостными стенами, башнями, уютными двориками и живописными панорамами Ахалцихе. Боржоми — родина знаменитой минеральной воды Завершится путешествие в знаменитом курортном городе Боржоми, окруженном густыми лесами Национального парка. Вы прогуляетесь по живописному Центральному парку, увидите водопад, познакомитесь с историей открытия легендарной минеральной воды и сможете попробовать ее прямо из природного источника — как холодную, так и теплую. При желании можно посетить открытые серные бассейны среди леса и искупаться в теплой минеральной воде — это станет прекрасным завершением насыщенного дня.
Ежедневно
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пещерный город Вардзия
- Крепость Рабат
- Минеральный город Боржоми
Что включено
- Услуги проводника на личном транспорте
- Транспорт
Что не входит в цену
- Билет в Рабат (1-й ярус - бесплатно):/nвход - 15 GEL/nмузей - 18 GEL
- Вардзия - вход 15 GEL
- Обед в грузинском ресторане
- Прочие личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель (апартаменты)
Завершение: Любая локация в пределах Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Очень понравилось путешествие. Прекрасный водитель Карен, отличный маршрут и замечательные локации и воспоминания. Спасибо большое!
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А
Сама экскурсия приятная, но полностью не информативная. Гид (на самом деле больше водитель) рассказывал истории, интересные факты, делал остановки для осмотра, но на самих локациях просто отправлял нас гулять без сопровождения.
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