Треккинг по заповеднику Лагодехи - из Тбилиси

Откройте для себя красоту Лагодехи! Величественные горы, густые леса и кристально чистые водопады ждут вас в этом уголке Грузии
Индивидуальная экскурсия в заповедник Лагодехи предлагает путешествие по неизведанным тропам среди густых лесов.

Прогулка к водопаду Нинигори открывает потрясающие виды и возможность увидеть редкие растения и животных. Узнайте о создании заповедника и его значении для экосистемы Грузии. Это идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться природой и отдохнуть от городской суеты
1 отзыв

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Величественные горы
  • 🌳 Густые леса
  • 💧 Кристально чистые водопады
  • 🌿 Редкие растения
  • 🐾 Уникальные животные
  • 🚌 Удобный трансфер
  • 👟 Пешие прогулки
Что можно увидеть

  • Водопад Нинигори

Описание экскурсии

  • Неизведанные тропы среди густых лесов.
  • Прогулка к водопаду Нинигори (Гургенианский): вас ждёт живописный маршрут с потрясающими видами.
  • Возможность увидеть редкие растения — лагодехский галл, жонжол, лапан, грузинский дуб — и животных, которые обитают только в этом регионе.
  • Рассказы о создании заповедника, его важности для экосистемы и роли в сохранении природного наследия Грузии.

Организационные детали

  • До водопада нам нужно пройти 4,5 км. по местами непростому маршруту — с мокрыми валунами и камнями. Поэтому, пожалуйста, позаботьтесь об удобной обуви.
  • Поедем на минивэне Toyota Sienna. Дорога занимает 2,5–3 часа в одну сторону.
  • В стоимость входит трансфер и услуги гида-проводника.
  • Отдельно по желанию оплачивается обед.
  • С вами пойду я или другой гид-проводник из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леван
Леван — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 337 туристов
Салами! Меня зовут Леван, я гид с десятилетним стажем. Родился и вырос в прекрасной Грузии, где с детства увлекался историей и культурой своей страны — и хочу поделиться этими знаниями с вами. Вместе с командой опытных гидов мы поможем создать яркие и запоминающиеся впечатления от путешествий по Грузии!

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
19 апр 2025
Экскурсия невероятная! Это именно то, что мы хотели! Дикая природа, не тронутая человеком. Наш гид Леван - очень осведомленный и интересный человек, рассказывает огромное количество фактов о месте где мы были и в целом о Грузии! Организация поездки на высоте. Только в таких Экскурсиях вы сможете увидеть настоящую Грузию. Лагодехи рекомендую посетить ближе к концу мая. Река холодновата пока)
Входит в следующие категории Тбилиси

