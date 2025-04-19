Индивидуальная экскурсия в заповедник Лагодехи предлагает путешествие по неизведанным тропам среди густых лесов.
Прогулка к водопаду Нинигори открывает потрясающие виды и возможность увидеть редкие растения и животных. Узнайте о создании заповедника и его значении для экосистемы Грузии. Это идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться природой и отдохнуть от городской суеты
Прогулка к водопаду Нинигори открывает потрясающие виды и возможность увидеть редкие растения и животных. Узнайте о создании заповедника и его значении для экосистемы Грузии. Это идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться природой и отдохнуть от городской суеты
7 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные горы
- 🌳 Густые леса
- 💧 Кристально чистые водопады
- 🌿 Редкие растения
- 🐾 Уникальные животные
- 🚌 Удобный трансфер
- 👟 Пешие прогулки
Что можно увидеть
- Водопад Нинигори
Описание экскурсии
- Неизведанные тропы среди густых лесов.
- Прогулка к водопаду Нинигори (Гургенианский): вас ждёт живописный маршрут с потрясающими видами.
- Возможность увидеть редкие растения — лагодехский галл, жонжол, лапан, грузинский дуб — и животных, которые обитают только в этом регионе.
- Рассказы о создании заповедника, его важности для экосистемы и роли в сохранении природного наследия Грузии.
Организационные детали
- До водопада нам нужно пройти 4,5 км. по местами непростому маршруту — с мокрыми валунами и камнями. Поэтому, пожалуйста, позаботьтесь об удобной обуви.
- Поедем на минивэне Toyota Sienna. Дорога занимает 2,5–3 часа в одну сторону.
- В стоимость входит трансфер и услуги гида-проводника.
- Отдельно по желанию оплачивается обед.
- С вами пойду я или другой гид-проводник из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леван — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 337 туристов
Салами! Меня зовут Леван, я гид с десятилетним стажем. Родился и вырос в прекрасной Грузии, где с детства увлекался историей и культурой своей страны — и хочу поделиться этими знаниями с вами. Вместе с командой опытных гидов мы поможем создать яркие и запоминающиеся впечатления от путешествий по Грузии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
19 апр 2025
Экскурсия невероятная! Это именно то, что мы хотели! Дикая природа, не тронутая человеком. Наш гид Леван - очень осведомленный и интересный человек, рассказывает огромное количество фактов о месте где мы были и в целом о Грузии! Организация поездки на высоте. Только в таких Экскурсиях вы сможете увидеть настоящую Грузию. Лагодехи рекомендую посетить ближе к концу мая. Река холодновата пока)
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии из Тбилиси
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Дорога в Казбеги: душа горной Грузии
Природная красота Большого Кавказа, крепость Ананури и поднебесный храм Гергети
Начало: Около метро Авлабари
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
€189
€270 за всё до 2 чел.
-
35%
Групповая
до 18 чел.
Дашбаши: чудо природы и мост над бездной
Увлекательное путешествие в Дашбашский каньон подарит вам захватывающие виды, прогулку по стеклянному мосту и прикосновение к природе
Начало: Проспект Шота Руставели, 25
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$31.90
$49 за человека
-
21%
Индивидуальная
до 6 чел.
Каньон Дашбаши: в сердце природы Грузии
Начало: Ул. Иосифа Гришашвили, 5
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$213.30
$270 за всё до 6 чел.