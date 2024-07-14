Хотите побродить по старинным гротам и узнать, какой была жизнь пещерных людей, какие мифы слагаются об их прошлом и что такое исторический вандализм? Тогда приглашаем вас на экскурсию по историческому музею Уплисцихе с его бывшим директором. Прогулка будет полна древних загадок, тайн и легенд.

Описание экскурсии

Языческий пещерный город Уплисцихе

Вы пройдёте по древнему городу и увидите пещеры и скалы. Под увлекательный рассказ гида представите, как здесь в своё время жили и молились первые жрецы.

Заглянете в сохранившиеся гроты. В прошлом Уплисцихе включал в себя более 700 пещерных сооружений, в наши дни осталось около 150.

«Мёртвая» деревня

После изучения города вы спуститесь по тайному проходу к берегу Куры. Поймёте, какое значение река имела в жизни горожан. Посетите деревню у подножия Уплисцихе — в прошлом место проведения языческих обрядов — и даже поучаствуете в одном из них.

Организационные детали