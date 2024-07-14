Хотите побродить по старинным гротам и узнать, какой была жизнь пещерных людей, какие мифы слагаются об их прошлом и что такое исторический вандализм? Тогда приглашаем вас на экскурсию по историческому музею Уплисцихе с его бывшим директором. Прогулка будет полна древних загадок, тайн и легенд.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Языческий пещерный город Уплисцихе
Вы пройдёте по древнему городу и увидите пещеры и скалы. Под увлекательный рассказ гида представите, как здесь в своё время жили и молились первые жрецы.
Заглянете в сохранившиеся гроты. В прошлом Уплисцихе включал в себя более 700 пещерных сооружений, в наши дни осталось около 150.
«Мёртвая» деревня
После изучения города вы спуститесь по тайному проходу к берегу Куры. Поймёте, какое значение река имела в жизни горожан. Посетите деревню у подножия Уплисцихе — в прошлом место проведения языческих обрядов — и даже поучаствуете в одном из них.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Mercedes и услуги гида
- Дополнительно нужно приобрести билет в музей — 10–15 лари/чел.
- Мы проедем в общей сложности около 280 км
- Можно организовать обед в кафе на территории музея либо купить продукты в супермаркете на выезде из города. Это оплачивается дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Власи — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 77 туристов
Меня зовут Власи. В сфере туризма работаю с 2008 года. Я доктор исторических наук, автор одной научной монографии и десятка научных статей. Читал лекции по туризму в Тбилисском государственном университете. Также преподаю в школе мифологию. Вместе с моей командой предлагаю авторские экскурсии с элементами спектакля. Кроме родного языка владею русским и английским.Задать вопрос
Похожие экскурсии из Тбилиси
9 часов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Тбилиси
Путешествие по древним местам Грузии: Мцхета, Шиомгвиме и Уплисцихе. Узнайте больше о культуре и истории этой удивительной страны
Начало: Место Вашего проживания
от €197 за человека
скидка
65%
10 часов
Групповая
до 15 чел.
День в истории Грузии: Мцхета, Уплисцихе, музей Сталина
Откройте для себя сердце Грузии в путешествии по Мцхете, Уплисцихе и дому Сталина с опытным гидом
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:10
65€23 за человека
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мцхета-Уплисцихе: Истории и панорамы древней Грузии
Путешествие во времени по первой столице Грузии и античному городу. Уникальные храмы, легенды и панорамы ждут вас
Начало: По месту указания путешесвенника
14 июля в 08:00
15 июля в 08:00
€200 за всё до 4 чел.