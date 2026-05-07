как водителя. Со мной были трое детей, это было очень важно. Погодные условия менялись в этот день трижды - и солнце, и проливной дождь, и даже немного град. Абсолютно всегда я чувствовала себя на дороге в безопасности - очень осторожно, но при этом уверенно были взяты все повороты.

Отдельное спасибо Давиду, придумавшему эту уникальную комбинацию древнего пещерного города с погружением в античность, посещением величественного мемориала, посвященному событиям 1121, и захватывающей дух красотой ущелья Дашбаши.

Первая остановка была в Уплисцихе. Там нас встретил экскурсовод (к сожалению, не спросила его имя) - историк по образованию. Он 2 часа водил нас по пещерному городу, очень глубокое владение материалом, невероятная эрудиция, красивая, грамотная речь, которую очень приятно слышать. Экскурсия 10 из 10. Не каждый экскурсовод сможет так последовательно и детально изложить материал. Он силен не только в своей теме, никуда не торопился, мы успели обсудить и Римскую империю, и Византию, и историю православия. Подкован великолепно.

Чувствуется, что и Михаил, и экскурсовод любят свое дело, свою землю, своих гостей. Нас именно встречали, за нами ухаживали, с нами вели беседу - это непредаваемые ошущения, которые сложно выразить словами, но нельзя не почувствовать.

Затем была живописная (но непростая с непривычки) дорога к монументу в честь битвы 1121 г. Монумент впечатляет своим масштабом. Раскинувшиеся под ним горы, покрытые лесами, действительно не оставляют шансов недругам одолеть защитников - вот она - сила природы, которая в единении с человеком становится непреодолимым препятствием для всех пришедших разрушать.

Ущелье Дашбаши - последняя остановка. Алмазный мост - современное инженерное сооружение, которое очень гармонично вписалось в природный пейзаж. Но в сравнении с красотой водопадов и той непередаваемой свежестью, которую они источают, этот мост кажется мне лишь малозначимой деталью - настолько величественна природа вокруг!

Длился наш экскурсионный день 12.5 часов. Михаил - очень интересный и тактичный собеседник, который заботится о комфорте путешественника. Все было предусмотрено - и таблетка от головной боли, и зонт, и видеосъёмка с дрона, которая стала приятным бонусом по завершении экскурсии.

В общем, все продумано до мелочей и организрванно на высшем уровне!

Большое спасибо!