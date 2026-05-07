Дидгорский монумент – экскурсии в Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Дидгорский монумент» в Тбилиси, цены от €28, скидки до 5%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Природа, героическая история и древности Грузии - из Тбилиси
На машине
9 часов
-
5%
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Увидеть пещерный город Уплисцихе, поле легендарной битвы Дидгори и стеклянный мост над пропастью
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€152€160 за всё до 6 чел.
Мцхета, Дидгори и Коджори - два региона за один день
На машине
8 часов
Групповая
до 20 чел.
Отправиться из Тбилиси к древним монастырям, военной истории и красивым горным пейзажам
Начало: В районе станции метро «Гурамишвили»
Расписание: во вторник в 08:30
19 мая в 08:30
26 мая в 08:30
€28 за человека
Коджори, Дидгори и Дашбаши - из Тбилиси
На машине
7.5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Полюбоваться горами, узнать о победе Давида Строителя подняться на Мтацминду
18 мая в 10:00
19 мая в 10:00
€270 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Эка
Природа, героическая история и древности Грузии - из Тбилиси
Великолепный маршрут!
Начну с того, что нас встретил Михаил в назначенное время около места проживания на очень чистой большой и комфортной машине. Был очень приветлив,внимателен и вежлив. Отдельно подчеркну его аккуратность
как водителя. Со мной были трое детей, это было очень важно. Погодные условия менялись в этот день трижды - и солнце, и проливной дождь, и даже немного град. Абсолютно всегда я чувствовала себя на дороге в безопасности - очень осторожно, но при этом уверенно были взяты все повороты.
Отдельное спасибо Давиду, придумавшему эту уникальную комбинацию древнего пещерного города с погружением в античность, посещением величественного мемориала, посвященному событиям 1121, и захватывающей дух красотой ущелья Дашбаши.
Первая остановка была в Уплисцихе. Там нас встретил экскурсовод (к сожалению, не спросила его имя) - историк по образованию. Он 2 часа водил нас по пещерному городу, очень глубокое владение материалом, невероятная эрудиция, красивая, грамотная речь, которую очень приятно слышать. Экскурсия 10 из 10. Не каждый экскурсовод сможет так последовательно и детально изложить материал. Он силен не только в своей теме, никуда не торопился, мы успели обсудить и Римскую империю, и Византию, и историю православия. Подкован великолепно.
Чувствуется, что и Михаил, и экскурсовод любят свое дело, свою землю, своих гостей. Нас именно встречали, за нами ухаживали, с нами вели беседу - это непредаваемые ошущения, которые сложно выразить словами, но нельзя не почувствовать.
Затем была живописная (но непростая с непривычки) дорога к монументу в честь битвы 1121 г. Монумент впечатляет своим масштабом. Раскинувшиеся под ним горы, покрытые лесами, действительно не оставляют шансов недругам одолеть защитников - вот она - сила природы, которая в единении с человеком становится непреодолимым препятствием для всех пришедших разрушать.
Ущелье Дашбаши - последняя остановка. Алмазный мост - современное инженерное сооружение, которое очень гармонично вписалось в природный пейзаж. Но в сравнении с красотой водопадов и той непередаваемой свежестью, которую они источают, этот мост кажется мне лишь малозначимой деталью - настолько величественна природа вокруг!
Длился наш экскурсионный день 12.5 часов. Михаил - очень интересный и тактичный собеседник, который заботится о комфорте путешественника. Все было предусмотрено - и таблетка от головной боли, и зонт, и видеосъёмка с дрона, которая стала приятным бонусом по завершении экскурсии.
В общем, все продумано до мелочей и организрванно на высшем уровне!
Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Дидгорский монумент»

Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Кахетия;
  2. Серные бани;
  3. Старый Тбилиси;
  4. Площадь Свободы;
  5. Крепость Нарикала;
  6. Мост мира;
  7. Монастырь Джвари;
  8. Сигнахи;
  9. Театр марионеток Резо Габриадзе;
  10. Крепость Ананури.
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в мае 2026
Сейчас в Тбилиси в категории "Дидгорский монумент" можно забронировать 3 экскурсии от 28 до 270 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
