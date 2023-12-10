Аутентичная атмосфера, эстетика и эксклюзивность — три главных достоинства этой авторской программы. С моей помощью вы проникнете в уникальные места, которые не принимают туристов массово. Встретитесь с потомками древней династии, окажетесь среди роскошных интерьеров, познакомитесь с почтенным виноделом и изнутри изучите Грузию Прекрасной эпохи.

Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Дворец Маршала Тархан-Моурави (18-19 век). Здесь нас встретят, проведут по залам и расскажут об истории этого места потомки старинной династии. Заглянем в зеркальную комнату, прикоснёмся к роскоши и живо представим, как по этим комнатам ступали великие князья, светские львы, знаменитые художники, а по праздникам из фонтана лилось вино.

К слову о вине: обед на винодельне. После отправимся на частную винодельню. Оценим блюда грузинской кухни, пока местный винодел поделится секретами своего ремесла (или искусства?). И обязательно обменяемся впечатлениями — ведь это не менее интересная часть нашего путешествия, чем отдых и обед.

Роскошный дворец князя Багратион-Мухранского. Восполнили силы — нас уже ждёт символ Прекрасной эпохи, некогда важнейший центр грузинской элиты. Будем перемещаться во времени в прошлые эпохи, любоваться архитектурой и интерьерами. Замок соединил в себе 4 дивных компонента: виноградники, винодельню, замок и, конечно, историю. Кстати, садовника сюда пригласили из самого Версаля: обязательно взглянем на его труды.

Организационные детали