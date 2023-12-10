Исследовать недоступные дворцы Прекрасной эпохи и отобедать на винодельне (всё включено)
Встретитесь с потомками древней династии, окажетесь среди роскошных интерьеров, познакомитесь с почтенным виноделом и изнутри изучите Грузию Прекрасной эпохи.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€160
|Дети до 10 лет
|€120
Описание
Что вас ожидает
Дворец Маршала Тархан-Моурави (18-19 век). Здесь нас встретят, проведут по залам и расскажут об истории этого места потомки старинной династии. Заглянем в зеркальную комнату, прикоснёмся к роскоши и живо представим, как по этим комнатам ступали великие князья, светские львы, знаменитые художники, а по праздникам из фонтана лилось вино.
К слову о вине: обед на винодельне. После отправимся на частную винодельню. Оценим блюда грузинской кухни, пока местный винодел поделится секретами своего ремесла (или искусства?). И обязательно обменяемся впечатлениями — ведь это не менее интересная часть нашего путешествия, чем отдых и обед.
Роскошный дворец князя Багратион-Мухранского. Восполнили силы — нас уже ждёт символ Прекрасной эпохи, некогда важнейший центр грузинской элиты. Будем перемещаться во времени в прошлые эпохи, любоваться архитектурой и интерьерами. Замок соединил в себе 4 дивных компонента: виноградники, винодельню, замок и, конечно, историю. Кстати, садовника сюда пригласили из самого Версаля: обязательно взглянем на его труды.
Организационные детали
- Наше путешествие пройдет в культурно-экскурсионном формате: предусмотрен комфортный трансфер, профессиональный гид и уникальная программа экскурсии по маршруту
- В стоимость также входит обед у частного винодела с дегустацией
- Мы рекомендуем выбирать в поездку удобную одежду и обувь, в которых вам будет комфортно перемещаться. И не забывайте, что в программе будут локации, где вы можете сделать очень красивые снимки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Руставели
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.