Аутентичная атмосфера, эстетика и эксклюзивность — три главных достоинства этой авторской программы. С моей помощью вы проникнете в уникальные места, которые не принимают туристов массово. Встретитесь с потомками древней династии, окажетесь среди роскошных интерьеров, познакомитесь с почтенным виноделом и изнутри изучите Грузию Прекрасной эпохи.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дворец Маршала Тархан-Моурави (18-19 век). Здесь нас встретят, проведут по залам и расскажут об истории этого места потомки старинной династии. Заглянем в зеркальную комнату, прикоснёмся к роскоши и живо представим, как по этим комнатам ступали великие князья, светские львы, знаменитые художники, а по праздникам из фонтана лилось вино.

К слову о вине. После отправимся на частную винодельню. Оценим блюда грузинской кухни, пока местный винодел поделится секретами своего ремесла (или искусства?). И обязательно обменяемся впечатлениями — ведь это не менее интересная часть нашего путешествия, чем отдых и обед.

Организационные детали