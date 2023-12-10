Путешествие по дворцам великих князей Грузии

Групповая экскурсия в Тбилиси

Исследовать недоступные дворцы Прекрасной эпохи и отобедать на винодельне (всё включено)

Аутентичная атмосфера, эстетика и эксклюзивность — три главных достоинства этой авторской программы. С моей помощью вы проникнете в уникальные места, которые не принимают туристов массово.

Встретитесь с потомками древней династии, окажетесь среди роскошных интерьеров, познакомитесь с почтенным виноделом и изнутри изучите Грузию Прекрасной эпохи.
Путешествие по дворцам великих князей Грузии
Путешествие по дворцам великих князей Грузии
Путешествие по дворцам великих князей Грузии
Путешествие по дворцам великих князей Грузии
Путешествие по дворцам великих князей Грузии
Путешествие по дворцам великих князей Грузии
Путешествие по дворцам великих князей Грузии
Путешествие по дворцам великих князей Грузии
Путешествие по дворцам великих князей Грузии
Путешествие по дворцам великих князей Грузии
Путешествие по дворцам великих князей Грузии
Путешествие по дворцам великих князей Грузии
Путешествие по дворцам великих князей Грузии
Путешествие по дворцам великих князей Грузии
Путешествие по дворцам великих князей Грузии
Путешествие по дворцам великих князей Грузии
Путешествие по дворцам великих князей Грузии
Путешествие по дворцам великих князей Грузии
Путешествие по дворцам великих князей Грузии
Путешествие по дворцам великих князей Грузии
Путешествие по дворцам великих князей Грузии
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€160
Дети до 10 лет€120
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Дворец Маршала Тархан-Моурави (18-19 век). Здесь нас встретят, проведут по залам и расскажут об истории этого места потомки старинной династии. Заглянем в зеркальную комнату, прикоснёмся к роскоши и живо представим, как по этим комнатам ступали великие князья, светские львы, знаменитые художники, а по праздникам из фонтана лилось вино.

К слову о вине: обед на винодельне. После отправимся на частную винодельню. Оценим блюда грузинской кухни, пока местный винодел поделится секретами своего ремесла (или искусства?). И обязательно обменяемся впечатлениями — ведь это не менее интересная часть нашего путешествия, чем отдых и обед.

Роскошный дворец князя Багратион-Мухранского. Восполнили силы — нас уже ждёт символ Прекрасной эпохи, некогда важнейший центр грузинской элиты. Будем перемещаться во времени в прошлые эпохи, любоваться архитектурой и интерьерами. Замок соединил в себе 4 дивных компонента: виноградники, винодельню, замок и, конечно, историю. Кстати, садовника сюда пригласили из самого Версаля: обязательно взглянем на его труды.

Организационные детали

  • Наше путешествие пройдет в культурно-экскурсионном формате: предусмотрен комфортный трансфер, профессиональный гид и уникальная программа экскурсии по маршруту
  • В стоимость также входит обед у частного винодела с дегустацией
  • Мы рекомендуем выбирать в поездку удобную одежду и обувь, в которых вам будет комфортно перемещаться. И не забывайте, что в программе будут локации, где вы можете сделать очень красивые снимки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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