Аутентичная атмосфера, эстетика и эксклюзивность — три главных достоинства этой авторской программы. С моей помощью вы проникнете в уникальные места, которые не принимают туристов массово.
Встретитесь с потомками древней династии, окажетесь среди роскошных интерьеров, познакомитесь с почтенным виноделом и изнутри изучите Грузию Прекрасной эпохи.
Встретитесь с потомками древней династии, окажетесь среди роскошных интерьеров, познакомитесь с почтенным виноделом и изнутри изучите Грузию Прекрасной эпохи.
Описание экскурсии
Дворец Маршала Тархан-Моурави (18-19 век). Здесь нас встретят, проведут по залам и расскажут об истории этого места потомки старинной династии. Заглянем в зеркальную комнату, прикоснёмся к роскоши и живо представим, как по этим комнатам ступали великие князья, светские львы, знаменитые художники, а по праздникам из фонтана лилось вино.
К слову о вине. После отправимся на частную винодельню. Оценим блюда грузинской кухни, пока местный винодел поделится секретами своего ремесла (или искусства?). И обязательно обменяемся впечатлениями — ведь это не менее интересная часть нашего путешествия, чем отдых и обед.
Организационные детали
- Наше путешествие пройдёт в культурно-экскурсионном формате: предусмотрен комфортный трансфер, профессиональный гид и уникальная программа экскурсии по маршруту
- В стоимость также входит обед у частного винодела с дегустацией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фаиг — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 4 часа
Провели экскурсии для 386 туристов
За время жизни в Грузии я собрал уникальную коллекцию маршрутов: от исторических парадных и старинных квартир до диких пещер, горных троп, озёр и каньонов. Вместе с командой гидов, влюблённых в своё
Входит в следующие категории Тбилиси
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