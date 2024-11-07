Познать Грузию: Мцхета и Казбеги из Тбилиси (всё включено)

Горы и ущелья, водопад и древний монастырь, хачапури и вино и всё это за один день
Нас ждёт путешествие по Военно-Грузинской дороге. Вы узнаете её историю и легенды. Увидите древний город Мцхета, крепость Ананури и водохранилище Жинвали. Рассмотрите грозный Казбек и подниметесь к огромному водопаду Гвелети. А также попробуете много разных блюд и посетите серные бани в Тбилиси.
5
9 отзывов
Познать Грузию: Мцхета и Казбеги из Тбилиси (всё включено)
Познать Грузию: Мцхета и Казбеги из Тбилиси (всё включено)
Познать Грузию: Мцхета и Казбеги из Тбилиси (всё включено)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Мцхета плюс Казбеги — однодневная поездка из Тбилиси, в которой красота природы соединилась с историческими достопримечательностями. В 1829 году этой же дорогой прошёл Александр Сергеевич Пушкин. Начиная с гор Кавказа и заканчивая серными банями Тбилиси — Пушкин был в восторге!

В нашей программе:

  • Древний монастырь Джвари. Вы изучите архитектурный шедевр Грузии и полюбуетесь захватывающим видом на город Мцхета
  • Крепость Ананури. Посетим важный оборонительный пункт средних веков
  • Жинвальское водохранилище. С шашлыком и лакомствами вы отдохнёте на пляже. А летом и в начале осени по желанию поплаваете
  • Гудаури, где находится Арка Дружбы народов с живописным видом на горы Кавказа
  • Водопад Гвелети. Мы поднимемся к мощному 25-метровому водопаду по красивейшему горному ущелью

А ещё вы:

  • увидите слияние разноцветных рек Белой и Чёрной Арагви
  • полюбуетесь Казбеком и Дарьяльским ущельем
  • узнаете историю и легенды самой важной дороги страны
  • насладитесь блюдами местной кухни
  • по желанию покурите кальян и искупаетесь в серных банях — колоритной достопримечательности Тбилиси

В стоимость экскурсии входит:

  • завтрак: пирог с сыром и картошкой, пирог с сыром и свёклой со шпинатом, пирог с фасолью, пирог с мясом, медовик, пахлава, чай и кофе
  • обед: шашлыки, хачапури на мангале, салаты, вино, фруктовые настойки, лимонады
  • ужин: хинкали с разными начинками, шкмерули, оджахури, хачапури, мексиканская картошка, вино и лимонады

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter
  • В стоимость экскурсии входит питание, трансфер с водителем, русскоговорящий гид, кальян и серная баня в Тбилиси (по желанию)
  • Окончание программы в 22:00–23:00 у Тбилисских бань. Промежутки между локациями от Тбилиси до Казбеги — около 25 минут. Из Казбеги до Тбилиси — 1–1,30 часа
  • Людям в возрасте может быть сложно добраться к водопаду, все остальные локации в лёгкой пешей доступности
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€51
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
В
7 ноя 2024
Очень все понравилось!! Александр прекрасный экскурсовод, маршрут был интересный. Классно посидели на пляже, была шикарная погода
Очень все понравилось!! Александр прекрасный экскурсовод, маршрут был интересный. Классно посидели на пляже, была шикарная погодаОчень все понравилось!! Александр прекрасный экскурсовод, маршрут был интересный. Классно посидели на пляже, была шикарная погода
А
5 ноя 2024
Все прошло просто замечательно.
Георгий, успехов тебе 🤝
Все прошло просто замечательно.Все прошло просто замечательно.Все прошло просто замечательно.
М
24 окт 2024
Интереснейшая поездка! С учетом похода в Серные бани у нас заняла примерно 15 часов, но полученные эмоции невероятны. Отличная организация поездки, точно не останетесь голодными. Александр и харизма Георгия отлично держат внимание на протяжении всего дня. Рекомендую
Интереснейшая поездка! С учетом похода в Серные бани у нас заняла примерно 15 часов, но полученныеИнтереснейшая поездка! С учетом похода в Серные бани у нас заняла примерно 15 часов, но полученныеИнтереснейшая поездка! С учетом похода в Серные бани у нас заняла примерно 15 часов, но полученныеИнтереснейшая поездка! С учетом похода в Серные бани у нас заняла примерно 15 часов, но полученныеИнтереснейшая поездка! С учетом похода в Серные бани у нас заняла примерно 15 часов, но полученные
H
18 окт 2024
Отличная экскурсия! Увидели очень много всего, кушали тоже много)) Одна из самых запоминающихся и насыщенных экскурсий за весь отдых) Спасибо большое за барашков! Чем сто раз читать отзывы, лучше сами поедьте и все посмотрите, оно того стоит!:)
Отличная экскурсия! Увидели очень много всего, кушали тоже много)) Одна из самых запоминающихся и насыщенных экскурсийОтличная экскурсия! Увидели очень много всего, кушали тоже много)) Одна из самых запоминающихся и насыщенных экскурсийОтличная экскурсия! Увидели очень много всего, кушали тоже много)) Одна из самых запоминающихся и насыщенных экскурсий
О
24 сен 2024
Если вы приехали в Тбилиси, обязательно свяжитесь с Георгием и заказывайте эту экскурсию 🔥 там не просто «все включено» там больше, на много больше 🥰 такой экскурсии у меня ещё
читать дальше

не было ☺️ Осталось море положительных эмоций и воспоминаний, прекрасные места, виды от которых дух захватывает, все это сопровождалось интересным содержательным рассказом Георгия об исторических фактах Грузии 👍🏻 С чувством юмора у него тоже все прекрасно 😁 кормили нас на убой 🙈 было 4 приёма пищи, два завтрака, вкуснейший шашлык на обед, с хачапури на мангале 🤤 (все это приготовил тоже наш гид) вкуснейшее грузинское вино, был даже калья 🥰 на ужин вообще было столько разных грузинских блюд, конечно же вино ☺️ что мы просто выкатились из-за стола 😁 подъем на водопад был конечно активным и не лёгким, Георгий поддерживал нас и мы все дошли (одевайтесь, кстати теплее, в горах, возле воды было прохладно) этот подъем стоил того, водопад прекрасен 😍 так же были знаменитые бани, берите купальник, вы обязательно должны их посетить 😉 этот день останется в ❤️ навсегда 🫶🏻 Если вы ещё думаете, не думайте, звоните Георгию, он сделает ваш день в Грузии незабываемым 👏🏻🫶🏻🇬🇪

а
24 сен 2024
Одна из лучших экскурсий по Тбилиси
Дмитрий
21 сен 2024
Прекрасная организация и содержание экскурсии - все было продумано до мелочей, очень насыщенно и активно! Спасибо Георгию за интереснейшую программу, было ощущение полного погружения в историю, активный отдв
Р
21 сен 2024
Мы были в полном восторге от экскурсии, целый день обычно тяжело, но тут все очень гармонично.
Потрясающие виды, великолепная кухня, что еще нужно?!:-)
Георгий, спасибо за отличный день и потрясающие эмоции. Мы в восторге, будем в Грузии 100% поедем с Вами еще раз.
Ps хачапури на мангале прямо в сердце.
Мы были в полном восторге от экскурсии, целый день обычно тяжело, но тут все очень гармонично.Мы были в полном восторге от экскурсии, целый день обычно тяжело, но тут все очень гармонично.Мы были в полном восторге от экскурсии, целый день обычно тяжело, но тут все очень гармонично.Мы были в полном восторге от экскурсии, целый день обычно тяжело, но тут все очень гармонично.
Наталья
20 сен 2024
Классная экскурсия с супер Георгием. Локации потрясающие, за день получили эмоций, наверное, как за год)) Виды потрясают воображение своей красотой 🥰 Гид с чувством юмора, заботливый, внимательный — спасибо ему
читать дальше

за это!

Еще у нас был классный водитель, который вел машину аккуратно и внимательно. Виды по дороге между локациями тоже топ!

Ну и еда — это отдельное спасибо! Свежие теплые пироги на завтрак, сочные свежие идеальные шашлыки на обед и отвал на ужин: хинкали, хачапури и еще несколько национальных блюд. Просто фантастика!

Классная экскурсия с супер Георгием. Локации потрясающие, за день получили эмоций, наверное, как за год)) ВидыКлассная экскурсия с супер Георгием. Локации потрясающие, за день получили эмоций, наверное, как за год)) ВидыКлассная экскурсия с супер Георгием. Локации потрясающие, за день получили эмоций, наверное, как за год)) ВидыКлассная экскурсия с супер Георгием. Локации потрясающие, за день получили эмоций, наверное, как за год)) ВидыКлассная экскурсия с супер Георгием. Локации потрясающие, за день получили эмоций, наверное, как за год)) ВидыКлассная экскурсия с супер Георгием. Локации потрясающие, за день получили эмоций, наверное, как за год)) Виды

Входит в следующие категории Тбилиси

Похожие экскурсии из Тбилиси

Дружба в горах: Казбеги и Дарьялское ущелье
На автобусе
скидка
49%
20 отзывов
10 часов
Групповая
до 17 чел.
Дружба в горах: Казбеги и Дарьялское ущелье
Погрузитесь в атмосферу горной Грузии, исследуя живописные места и древние сооружения. Вкусите хинкали и прокатитесь на зиплайне! (130+ symbols)
Начало: Возле площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
3518 за человека
Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии
На машине
скидка
10%
111 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Загадки Мцхеты: Путешествие в древнюю столицу Грузии с гастрономическим опытом
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Мцхете, где каждый уголок хранит истории древних времен и культурные сокровища
Начало: От вашего отеля в пределах Старого города
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
от 114103 за всё до 3 чел.
Тур одного дня из Тбилиси: Мцхета, Казбеги, Ананури
На машине
134 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по историческим местам Грузии: Мцхета, Жинвали, Казбек
Погрузитесь в историю Грузии, посетив древние монастыри, крепости и горные перевалы. Узнайте о культуре и традициях горцев, наслаждаясь потрясающими видами
Начало: Тбилиси
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
180 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тбилиси
ХорошоТам