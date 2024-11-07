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не было ☺️ Осталось море положительных эмоций и воспоминаний, прекрасные места, виды от которых дух захватывает, все это сопровождалось интересным содержательным рассказом Георгия об исторических фактах Грузии 👍🏻 С чувством юмора у него тоже все прекрасно 😁 кормили нас на убой 🙈 было 4 приёма пищи, два завтрака, вкуснейший шашлык на обед, с хачапури на мангале 🤤 (все это приготовил тоже наш гид) вкуснейшее грузинское вино, был даже калья 🥰 на ужин вообще было столько разных грузинских блюд, конечно же вино ☺️ что мы просто выкатились из-за стола 😁 подъем на водопад был конечно активным и не лёгким, Георгий поддерживал нас и мы все дошли (одевайтесь, кстати теплее, в горах, возле воды было прохладно) этот подъем стоил того, водопад прекрасен 😍 так же были знаменитые бани, берите купальник, вы обязательно должны их посетить 😉 этот день останется в ❤️ навсегда 🫶🏻 Если вы ещё думаете, не думайте, звоните Георгию, он сделает ваш день в Грузии незабываемым 👏🏻🫶🏻🇬🇪