Нас ждёт путешествие по Военно-Грузинской дороге. Вы узнаете её историю и легенды. Увидите древний город Мцхета, крепость Ананури и водохранилище Жинвали. Рассмотрите грозный Казбек и подниметесь к огромному водопаду Гвелети. А также попробуете много разных блюд и посетите серные бани в Тбилиси.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Мцхета плюс Казбеги — однодневная поездка из Тбилиси, в которой красота природы соединилась с историческими достопримечательностями. В 1829 году этой же дорогой прошёл Александр Сергеевич Пушкин. Начиная с гор Кавказа и заканчивая серными банями Тбилиси — Пушкин был в восторге!
В нашей программе:
- Древний монастырь Джвари. Вы изучите архитектурный шедевр Грузии и полюбуетесь захватывающим видом на город Мцхета
- Крепость Ананури. Посетим важный оборонительный пункт средних веков
- Жинвальское водохранилище. С шашлыком и лакомствами вы отдохнёте на пляже. А летом и в начале осени по желанию поплаваете
- Гудаури, где находится Арка Дружбы народов с живописным видом на горы Кавказа
- Водопад Гвелети. Мы поднимемся к мощному 25-метровому водопаду по красивейшему горному ущелью
А ещё вы:
- увидите слияние разноцветных рек Белой и Чёрной Арагви
- полюбуетесь Казбеком и Дарьяльским ущельем
- узнаете историю и легенды самой важной дороги страны
- насладитесь блюдами местной кухни
- по желанию покурите кальян и искупаетесь в серных банях — колоритной достопримечательности Тбилиси
В стоимость экскурсии входит:
- завтрак: пирог с сыром и картошкой, пирог с сыром и свёклой со шпинатом, пирог с фасолью, пирог с мясом, медовик, пахлава, чай и кофе
- обед: шашлыки, хачапури на мангале, салаты, вино, фруктовые настойки, лимонады
- ужин: хинкали с разными начинками, шкмерули, оджахури, хачапури, мексиканская картошка, вино и лимонады
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter
- В стоимость экскурсии входит питание, трансфер с водителем, русскоговорящий гид, кальян и серная баня в Тбилиси (по желанию)
- Окончание программы в 22:00–23:00 у Тбилисских бань. Промежутки между локациями от Тбилиси до Казбеги — около 25 минут. Из Казбеги до Тбилиси — 1–1,30 часа
- Людям в возрасте может быть сложно добраться к водопаду, все остальные локации в лёгкой пешей доступности
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€51
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 33 туристов
Здравствуйте, меня зовут Георгий. Я организовываю авторские экскурсии по всей Грузии в формате "всё включено". Я и моя команда устроим вам незабываемое путешествие по самым красивым локациям. Пожарим шашлыки, хачапуриЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
7 ноя 2024
Очень все понравилось!! Александр прекрасный экскурсовод, маршрут был интересный. Классно посидели на пляже, была шикарная погода
А
Айрат
5 ноя 2024
Все прошло просто замечательно.
Георгий, успехов тебе 🤝
Георгий, успехов тебе 🤝
М
Марк
24 окт 2024
Интереснейшая поездка! С учетом похода в Серные бани у нас заняла примерно 15 часов, но полученные эмоции невероятны. Отличная организация поездки, точно не останетесь голодными. Александр и харизма Георгия отлично держат внимание на протяжении всего дня. Рекомендую
H
Helen
18 окт 2024
Отличная экскурсия! Увидели очень много всего, кушали тоже много)) Одна из самых запоминающихся и насыщенных экскурсий за весь отдых) Спасибо большое за барашков! Чем сто раз читать отзывы, лучше сами поедьте и все посмотрите, оно того стоит!:)
О
Ольга
24 сен 2024
Если вы приехали в Тбилиси, обязательно свяжитесь с Георгием и заказывайте эту экскурсию 🔥 там не просто «все включено» там больше, на много больше 🥰 такой экскурсии у меня ещё
а
александр
24 сен 2024
Одна из лучших экскурсий по Тбилиси
Дмитрий
21 сен 2024
Прекрасная организация и содержание экскурсии - все было продумано до мелочей, очень насыщенно и активно! Спасибо Георгию за интереснейшую программу, было ощущение полного погружения в историю, активный отдв
Р
Руслан
21 сен 2024
Мы были в полном восторге от экскурсии, целый день обычно тяжело, но тут все очень гармонично.
Потрясающие виды, великолепная кухня, что еще нужно?!:-)
Георгий, спасибо за отличный день и потрясающие эмоции. Мы в восторге, будем в Грузии 100% поедем с Вами еще раз.
Ps хачапури на мангале прямо в сердце.
Потрясающие виды, великолепная кухня, что еще нужно?!:-)
Георгий, спасибо за отличный день и потрясающие эмоции. Мы в восторге, будем в Грузии 100% поедем с Вами еще раз.
Ps хачапури на мангале прямо в сердце.
Наталья
20 сен 2024
Классная экскурсия с супер Георгием. Локации потрясающие, за день получили эмоций, наверное, как за год)) Виды потрясают воображение своей красотой 🥰 Гид с чувством юмора, заботливый, внимательный — спасибо ему
Входит в следующие категории Тбилиси
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