Путешествие по Военно-Грузинской дороге в Казбеги (мини-группа)

Мы взберёмся по извилистому перевалу, где когда-то странствовал Пушкин, поднимемся на джипе по...

5
6 отзывов
Мы взберёмся по извилистому перевалу, где когда-то странствовал Пушкин, поднимемся на джипе по ухабистой дороге к монастырю, который «за облаками, как в небе реющий ковчег, парит, чуть видный, над горами» у подножия величественного Казбека, и конечно, попробуем блюдо, родиной которого считается этот суровый край - хинкали!
Путешествие по Военно-Грузинской дороге в Казбеги (мини-группа)
Путешествие по Военно-Грузинской дороге в Казбеги (мини-группа)
Путешествие по Военно-Грузинской дороге в Казбеги (мини-группа)
Путешествие по Военно-Грузинской дороге в Казбеги (мини-группа)
Путешествие по Военно-Грузинской дороге в Казбеги (мини-группа)
Путешествие по Военно-Грузинской дороге в Казбеги (мини-группа)

Что вы увидите 🤩

  • Старинная крепость возвышается над водохранилищем
  • Две реки-две сестры
  • чёрная и белая Арагви
  • Крестовый перевал
  • Арка Дружбы народов
  • смотровая площадка
  • Храм Гергетская Троица
На комфортном автомобиле мы отправимся из Тбилиси в двухчасовое путешествие по красивейшим местам Грузии!

Вас ждет:

  • Средневековая крепость, которая нависает над Жинвальским водохранилищем.
  • Две реки — две сестры.
  • Чёрная и белая Арагви.
  • Извилистый Крестовый перевал.
  • Арка Дружбы народов.
  • Смотровая площадка.
  • Храм Гергетская Троица на высоте 2 170 м у подножья Казбека.
🚩 Начало: Фонтан в сквере Пушкина
🏁 Место завершения: По договорённости
 Что входит
  • Обслуживание по всему маршруту на комфортабельном автомобиле
  • включая подъём на джипе к Гергетской Троице.
 Что не входит
  • Личные расходы и обед
Время проведения: По понедельникам в 8:30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Леван Ч.
Леван Ч.
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