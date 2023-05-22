Взглянуть на историю города через старые снимки и попробовать воссоздать их
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даты
Описание
Что вас ожидает
Как проходит квест
Я встречу вас на старте, проведу инструктаж и выдам необходимый инвентарь. Квест идёт без сопровождения гида — в комфортном для себя темпе вы пройдёте маршрут и сможете в любой момент вернуться к понравившимся локациям или устроить перерыв. Я всегда буду на связи через удобный вам мессенджер (Telegram, WhatsApp, Viber), куда вы пришлёте ответы на задания. В финале мы встретимся и я оглашу результаты игры.
Живые сюжеты
Начало квеста — на проспекте Руставели. Оттуда вы самостоятельно продолжите путь в сторону Старого города. На маршруте протяжённостью около 3 км вам встретятся несколько десятков примечательных домов — они словно тянут за руку и наперебой рассказывают невероятные истории. Вы будете изучать их по работам известных фотографов конца 19-го — начала 20-го веков, а также снимкам из семейных архивов.
В ходе квеста вам предстоит отыскать места со старинных фотографий и запечатлеть их в таком же виде и ракурсе. Учтите, что некоторые здания и улицы уже потеряли былой вид — если сомневаетесь, не стесняйтесь обращаться за помощью к местным старожилам. А чтобы прогулка прошла ещё интереснее, я дополнил её викториной в формате «вопрос-ответ».
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт как для всей семьи, так и соло путешественникам
- Квест рассчитан на детей и взрослых (при условии совместного прохождения маршрута). Дети старше 14 лет смогут справиться с вопросами самостоятельно.
- Для участия в квесте убедитесь, что у вас есть:
— смартфон или планшет
— доступ к интернету (если с этим проблема, напишите заранее — и мы решим вопрос)
— один из мессенджеров: Telegram, WhatsApp, Viber
- Одевайтесь по погоде и приходите в удобной обуви. В случае дождя или снега возьмите зонт или дождевик.
ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Руставели
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.