В путешествии хочется запечатлеть лучшие моменты на фотоаппарат или камеру смартфона. Я знаю способ, как получить максимум удовольствия от этого процесса. Рассматривая архивные фото, вы отправитесь в прошлое и изучите облик грузинской столицы — нынешний и былой. Откроете известные места и неприметные уголки города. А ещё узнаете, какие истории они скрывают.

Описание квеста

Обратите внимание: это программа без сопровождения гида

Что вас ожидает

Как проходит квест

Я встречу вас на старте, проведу инструктаж и выдам необходимый инвентарь. Квест идёт без сопровождения гида — в комфортном для себя темпе вы пройдёте маршрут и сможете в любой момент вернуться к понравившимся локациям или устроить перерыв. Я всегда буду на связи через удобный вам мессенджер (Telegram, WhatsApp, Viber), куда вы пришлёте ответы на задания. В финале мы встретимся и я оглашу результаты игры.

Живые сюжеты

Начало квеста — на проспекте Руставели. Оттуда вы самостоятельно продолжите путь в сторону Старого города. На маршруте протяжённостью около 3 км вам встретятся несколько десятков примечательных домов — они словно тянут за руку и наперебой рассказывают невероятные истории. Вы будете изучать их по работам известных фотографов конца 19-го — начала 20-го веков, а также снимкам из семейных архивов.

В ходе квеста вам предстоит отыскать места со старинных фотографий и запечатлеть их в таком же виде и ракурсе. Учтите, что некоторые здания и улицы уже потеряли былой вид — если сомневаетесь, не стесняйтесь обращаться за помощью к местным старожилам. А чтобы прогулка прошла ещё интереснее, я дополнил её викториной в формате «вопрос-ответ».

Организационные детали