Путешествие во времени: семейный фотоквест по Тбилиси
Взглянуть на историю города через старые снимки и попробовать воссоздать их
В путешествии хочется запечатлеть лучшие моменты на фотоаппарат или камеру смартфона. Я знаю способ, как получить максимум удовольствия от этого процесса.
Рассматривая архивные фото, вы отправитесь в прошлое и изучите облик грузинской столицы — нынешний и былой. Откроете известные места и неприметные уголки города. А ещё узнаете, какие истории они скрывают.
Описание квеста
Обратите внимание: это программа без сопровождения гида
Что вас ожидает
Как проходит квест
Я встречу вас на старте, проведу инструктаж и выдам необходимый инвентарь. Квест идёт без сопровождения гида — в комфортном для себя темпе вы пройдёте маршрут и сможете в любой момент вернуться к понравившимся локациям или устроить перерыв. Я всегда буду на связи через удобный вам мессенджер (Telegram, WhatsApp, Viber), куда вы пришлёте ответы на задания. В финале мы встретимся и я оглашу результаты игры.
Живые сюжеты
Начало квеста — на проспекте Руставели. Оттуда вы самостоятельно продолжите путь в сторону Старого города. На маршруте протяжённостью около 3 км вам встретятся несколько десятков примечательных домов — они словно тянут за руку и наперебой рассказывают невероятные истории. Вы будете изучать их по работам известных фотографов конца 19-го — начала 20-го веков, а также снимкам из семейных архивов.
В ходе квеста вам предстоит отыскать места со старинных фотографий и запечатлеть их в таком же виде и ракурсе. Учтите, что некоторые здания и улицы уже потеряли былой вид — если сомневаетесь, не стесняйтесь обращаться за помощью к местным старожилам. А чтобы прогулка прошла ещё интереснее, я дополнил её викториной в формате «вопрос-ответ».
Организационные детали
Экскурсия подойдёт как для всей семьи, так и соло путешественникам
Квест рассчитан на детей и взрослых (при условии совместного прохождения маршрута). Дети старше 14 лет смогут справиться с вопросами самостоятельно.
Для участия в квесте убедитесь, что у вас есть: — смартфон или планшет — доступ к интернету (если с этим проблема, напишите заранее — и мы решим вопрос) — один из мессенджеров: Telegram, WhatsApp, Viber
Одевайтесь по погоде и приходите в удобной обуви. В случае дождя или снега возьмите зонт или дождевик.
ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость квеста
Тариф
Стоимость
Участник
€32
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 774 туристов
Приветствую, уважаемый гость! Меня зовут Валерий, и я родом из солнечного Тбилиси, Грузия. С раннего возраста я был увлечён географией и мечтал о путешествиях по разным уголкам планеты. Сегодня за читать дальшеуменьшить
моими плечами — посещение 18 стран и свободное владение семью языками. Я представляю команду профессиональных гидов и экспертов, занимающихся организацией туристических мероприятий, VIP-туров, а также предоставлением юридических и миграционных услуг в Грузии, Армении, Израиле и странах ЕС. Благодаря многолетнему опыту путешествий по разным странам наша команда разработала более 50 уникальных экскурсий, которые получили признание и популярность среди наших путешественников. С радостью поделимся с вами накопленными знаниями и поможем сделать ваше путешествие комфортным и незабываемым. До скорой встречи!
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