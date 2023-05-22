Путешествие во времени: семейный фотоквест по Тбилиси

Взглянуть на историю города через старые снимки и попробовать воссоздать их

Описание
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Ответы на вопросы
В путешествии хочется запечатлеть лучшие моменты на фотоаппарат или камеру смартфона. Я знаю способ, как получить максимум удовольствия от этого процесса. На фотоквесте вы откроете известные места и неприметные уголки города. Изучите их облик — нынешний и былой — и узнаете, какие истории они скрывают. А ещё сделаете множество снимков, ведь иначе этот квест не пройти!
Путешествие во времени: семейный фотоквест по Тбилиси
Путешествие во времени: семейный фотоквест по Тбилиси
Путешествие во времени: семейный фотоквест по Тбилиси
Путешествие во времени: семейный фотоквест по Тбилиси
Путешествие во времени: семейный фотоквест по Тбилиси
Путешествие во времени: семейный фотоквест по Тбилиси
Путешествие во времени: семейный фотоквест по Тбилиси
Путешествие во времени: семейный фотоквест по Тбилиси
Путешествие во времени: семейный фотоквест по Тбилиси
Путешествие во времени: семейный фотоквест по Тбилиси
Путешествие во времени: семейный фотоквест по Тбилиси
Путешествие во времени: семейный фотоквест по Тбилиси
Путешествие во времени: семейный фотоквест по Тбилиси
Путешествие во времени: семейный фотоквест по Тбилиси
Путешествие во времени: семейный фотоквест по Тбилиси
Ближайшие даты:
22
мая
23
мая
24
мая
25
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26
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Как проходит квест

Я встречу вас на старте, проведу инструктаж и выдам необходимый инвентарь. Квест идёт без сопровождения гида — в комфортном для себя темпе вы пройдёте маршрут и сможете в любой момент вернуться к понравившимся локациям или устроить перерыв. Я всегда буду на связи через удобный вам мессенджер (Telegram, WhatsApp, Viber), куда вы пришлёте ответы на задания. В финале мы встретимся и я оглашу результаты игры.

Живые сюжеты

Начало квеста — на проспекте Руставели. Оттуда вы самостоятельно продолжите путь в сторону Старого города. На маршруте протяжённостью около 3 км вам встретятся несколько десятков примечательных домов — они словно тянут за руку и наперебой рассказывают невероятные истории. Вы будете изучать их по работам известных фотографов конца 19-го — начала 20-го веков, а также снимкам из семейных архивов.

В ходе квеста вам предстоит отыскать места со старинных фотографий и запечатлеть их в таком же виде и ракурсе. Учтите, что некоторые здания и улицы уже потеряли былой вид — если сомневаетесь, не стесняйтесь обращаться за помощью к местным старожилам. А чтобы прогулка прошла ещё интереснее, я дополнил её викториной в формате «вопрос-ответ».

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт как для всей семьи, так и соло путешественникам
  • Квест рассчитан на детей и взрослых (при условии совместного прохождения маршрута). Дети старше 14 лет смогут справиться с вопросами самостоятельно.
  • Для участия в квесте убедитесь, что у вас есть:
    — смартфон или планшет
    — доступ к интернету (если с этим проблема, напишите заранее — и мы решим вопрос)
    — один из мессенджеров: Telegram, WhatsApp, Viber
  • Одевайтесь по погоде и приходите в удобной обуви. В случае дождя или снега возьмите зонт или дождевик.

ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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