Е Елена Городская азбука Тбилиси - семейное приключение Спасибо большое за увлекательную программу по Тбилиси. Были с детьми 8 и 15 лет им понравилось путешествие по старой части Тбилиси. Далее получили рекомендации по ресторанам (кафе) и по дальнейшему знакомству с городом.

М Мария Городская азбука Тбилиси - семейное приключение Лада отличный экскурсовод, каждый клочок и уголок Тбилиси ей знаком! Очень интересная экскурсия и познавательная! Очень рекомендую и тем кто путешествует с детьми и даже без детей! Лада может увлечь и маленьких, и взрослых!🌹❤️