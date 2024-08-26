2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
Подружиться и поиграть с городом на прогулке по одному из колоритных старых районов
Начало: В районе метро Руставели или другом месте в зависи...
29 авг в 14:00
30 авг в 10:00
от €78 за всё до 3 чел.
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение (в мини-группе)
Подружиться и поиграть с городом на прогулке по одному из колоритных старых районов
Начало: Экскурсии зависит от выбранной локации
Расписание: в субботу в 12:00
31 авг в 12:00
7 сен в 12:00
€25 за человека
3 часа
Квест
до 20 чел.
Путешествие во времени: семейный фотоквест по Тбилиси
Взглянуть на историю города через старые снимки и попробовать воссоздать их
Начало: В районе метро Руставели
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:00
€32 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена26 августа 2024Спасибо большое за увлекательную программу по Тбилиси. Были с детьми 8 и 15 лет им понравилось путешествие по старой части Тбилиси. Далее получили рекомендации по ресторанам (кафе) и по дальнейшему знакомству с городом.
- ММария10 августа 2024Лада отличный экскурсовод, каждый клочок и уголок Тбилиси ей знаком! Очень интересная экскурсия и познавательная! Очень рекомендую и тем кто путешествует с детьми и даже без детей! Лада может увлечь и маленьких, и взрослых!🌹❤️
- AAnna6 августа 2024Нам очень понравилась экскурсия! И нам и ребенку было очень интересно! От души рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Семейные»
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