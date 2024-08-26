Экскурсии для всей семьи

Найдено 3 экскурсии в категории «Семейные» в Тбилиси, цены от €25. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
Пешая
15 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
Подружиться и поиграть с городом на прогулке по одному из колоритных старых районов
Начало: В районе метро Руставели или другом месте в зависи...
29 авг в 14:00
30 авг в 10:00
от 78 за всё до 3 чел.
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение (в мини-группе)
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение (в мини-группе)
Подружиться и поиграть с городом на прогулке по одному из колоритных старых районов
Начало: Экскурсии зависит от выбранной локации
Расписание: в субботу в 12:00
31 авг в 12:00
7 сен в 12:00
25 за человека
Путешествие во времени: семейный фотоквест по Тбилиси
Пешая
3 часа
Квест
до 20 чел.
Путешествие во времени: семейный фотоквест по Тбилиси
Взглянуть на историю города через старые снимки и попробовать воссоздать их
Начало: В районе метро Руставели
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:00
32 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    26 августа 2024
    Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
    Спасибо большое за увлекательную программу по Тбилиси. Были с детьми 8 и 15 лет им понравилось путешествие по старой части Тбилиси. Далее получили рекомендации по ресторанам (кафе) и по дальнейшему знакомству с городом.
  • М
    Мария
    10 августа 2024
    Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
    Лада отличный экскурсовод, каждый клочок и уголок Тбилиси ей знаком! Очень интересная экскурсия и познавательная! Очень рекомендую и тем кто путешествует с детьми и даже без детей! Лада может увлечь и маленьких, и взрослых!🌹❤️
  • A
    Anna
    6 августа 2024
    Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
    Нам очень понравилась экскурсия! И нам и ребенку было очень интересно! От души рекомендуем!
    Нам очень понравилась экскурсия! И нам и ребенку было очень интересно! От души рекомендуем!Нам очень понравилась экскурсия! И нам и ребенку было очень интересно! От души рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Семейные»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Серные бани
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  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Театр марионеток Резо Габриадзе
  8. Собор Светицховели
  9. Монастырь Джвари
  10. Крепость Ананури
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в августе 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Семейные" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 78. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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