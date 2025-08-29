Мои заказы

Секреты древнего Тбилиси

Я покажу вам Тбилиси так, что вы сможете проникнуться городом по-настоящему.

Мы посетим много известных мест, вы услышите захватывающие исторические факты, потрясающие истории, городские легенды и шутки. Почувствуйте Тбилиси, и он ответит вам взаимностью!
1 отзыв
Описание экскурсии

Влюбиться в Тбилиси по-настоящему Город с 1600 летней историей заслуживает большего внимания, чем ему уделяет основная часть гидов, 3-4 часа мало для такого города. Я не буду преподносить Тбилиси по частям — отдельно старый город и отдельно особняки и парадные конца XIX — начала XX века! Вы услышите много исторических фактов и потрясающих историй, а так же много городских легенд и шуток. Чтобы влюбиться в Тбилиси, его нужно прочувствовать, а за 3 часа это невозможно! Уделите этому городу больше внимания, и он вам воздаст вполне. Мы посетим и увидим много знаковых мест, а также послушаем легенды и исторические факты про Тбилиси.

Каждый день в 10:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храмы Метехи, Сиони и Анчисхати
  • Памятники Вахтангу Горгасали, фонарщику, дворнику, грузинским актёрам
  • Башня Габриадзе
  • Мост Мира
  • Инжировое ущелье с водопадом
  • Район серных бань
  • Тбилисские дворики и балконы
  • Площадь свободы
  • Буржуазный квартал рубежа XIX - XX веков
  • Дом Калантарова
  • Дом Сейлановых
  • Дом Тер-Акоповой и многое другое
Что включено
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Авлабари, станция метро Авлабари
Завершение: Площадь свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

А
Анастасия
29 авг 2025
Экскурсия оправдала все ожидания. То, что написано в описании у Андрея, всё сбылось и даже больше. Андрей показал город не только с исторической стороны, но и душевно как местный житель.
читать дальше

Все пять часов было ощущение, что гуляешь с другом, к которому приехал в гости. Хочется отметить горящие глаза гида, который жаждет узнавать новые факты о своем городе. Экскурсия была к тому же интерактивная, но всех подробностей я раскрывать не буду, чтобы другим было интереснее ее посетить. После этой экскурсии действительно появляются чувства к Тбилиси, и больше не чувствуешь себя в городе (старом хотя бы) чужаком. К тому же, мы прислушались к рекомендациям Андрея по дальнейшим маршрутам, и нисколь не пожалели! Андрей очень эрудированный и приятный человек, с которым время прошло незаметно и приятно. Отмечу также свои наблюдения: идя по улице, по пути встречались знакомые Андрея, которые искренне радовались встрече с ним, что подтверждает его репутацию в городе)))) В общем если захотите узнать, почему город называется Тбилиси и как он назывался ранее, прогуляться в гости к бизнес вуман, посмотреть представление театра кукол и сделать классные фотки в атмосфере прогулки без счёта времени, как обычно бывает на групповых экскурсиях, то вам к Андрею.

Входит в следующие категории Тбилиси

