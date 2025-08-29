Я покажу вам Тбилиси так, что вы сможете проникнуться городом по-настоящему.
Мы посетим много известных мест, вы услышите захватывающие исторические факты, потрясающие истории, городские легенды и шутки. Почувствуйте Тбилиси, и он ответит вам взаимностью!
Мы посетим много известных мест, вы услышите захватывающие исторические факты, потрясающие истории, городские легенды и шутки. Почувствуйте Тбилиси, и он ответит вам взаимностью!
Описание экскурсииВлюбиться в Тбилиси по-настоящему Город с 1600 летней историей заслуживает большего внимания, чем ему уделяет основная часть гидов, 3-4 часа мало для такого города. Я не буду преподносить Тбилиси по частям — отдельно старый город и отдельно особняки и парадные конца XIX — начала XX века! Вы услышите много исторических фактов и потрясающих историй, а так же много городских легенд и шуток. Чтобы влюбиться в Тбилиси, его нужно прочувствовать, а за 3 часа это невозможно! Уделите этому городу больше внимания, и он вам воздаст вполне. Мы посетим и увидим много знаковых мест, а также послушаем легенды и исторические факты про Тбилиси.
Каждый день в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храмы Метехи, Сиони и Анчисхати
- Памятники Вахтангу Горгасали, фонарщику, дворнику, грузинским актёрам
- Башня Габриадзе
- Мост Мира
- Инжировое ущелье с водопадом
- Район серных бань
- Тбилисские дворики и балконы
- Площадь свободы
- Буржуазный квартал рубежа XIX - XX веков
- Дом Калантарова
- Дом Сейлановых
- Дом Тер-Акоповой и многое другое
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Авлабари, станция метро Авлабари
Завершение: Площадь свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
29 авг 2025
Экскурсия оправдала все ожидания. То, что написано в описании у Андрея, всё сбылось и даже больше. Андрей показал город не только с исторической стороны, но и душевно как местный житель.
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии из Тбилиси
Индивидуальная
до 4 чел.
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
Истоки религии, природные красоты и кулинарные секреты - из Тбилиси
Завтра в 08:00
15 ноя в 08:00
€193 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Лучший выборКулинарный мастер-класс в Тбилиси: грузинская кухня от шеф-повара
Погрузитесь в мир грузинской кулинарии: готовьте хачапури и хинкали, наслаждайтесь вином и чачей в компании новых друзей
Начало: Недалеко от м. Руставели
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:00
от €33 за человека
-
30%
Индивидуальная
до 6 чел.
Парадные Сололаки с архитектором
Исследуйте фешенебельный район Тбилиси, наслаждаясь архитектурой модерна и уникальными деталями прошлых эпох. Прогулка с архитектором
Начало: На площади Свободы
Завтра в 10:30
15 ноя в 10:30
€85
€121 за всё до 6 чел.