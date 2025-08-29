читать дальше

Все пять часов было ощущение, что гуляешь с другом, к которому приехал в гости. Хочется отметить горящие глаза гида, который жаждет узнавать новые факты о своем городе. Экскурсия была к тому же интерактивная, но всех подробностей я раскрывать не буду, чтобы другим было интереснее ее посетить. После этой экскурсии действительно появляются чувства к Тбилиси, и больше не чувствуешь себя в городе (старом хотя бы) чужаком. К тому же, мы прислушались к рекомендациям Андрея по дальнейшим маршрутам, и нисколь не пожалели! Андрей очень эрудированный и приятный человек, с которым время прошло незаметно и приятно. Отмечу также свои наблюдения: идя по улице, по пути встречались знакомые Андрея, которые искренне радовались встрече с ним, что подтверждает его репутацию в городе)))) В общем если захотите узнать, почему город называется Тбилиси и как он назывался ранее, прогуляться в гости к бизнес вуман, посмотреть представление театра кукол и сделать классные фотки в атмосфере прогулки без счёта времени, как обычно бывает на групповых экскурсиях, то вам к Андрею.