На прогулке по Чугурети вы увидите знаковые здания проспекта Агмашенебели и освоите основы искусствоведческого анализа. Гид поможет взглянуть на архитектуру глазами историка, раскрывая тайны модерна и эклектики.
Откройте для себя некогда
Откройте для себя некогда
5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Уникальные фото на фоне архитектурных шедевров
- 🏛 Узнать историю зданий и их создателей
- 👷♂️ Прогулка с профессиональным архитектором
- 🏙 Погружение в атмосферу старого Тбилиси
- 🎭 Театр Котэ Марджанишвили - образец модерна
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Что можно увидеть
- Гостиница с первым лифтом на Кавказе
- Дома-близнецы
- Мавританский дом
- Театр Котэ Марджанишвили
- Красивые фасады Тифлиса
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Некогда лучшую гостиницу Тбилиси с первым лифтом на Кавказе
- Шикарные «дома-близнецы», построенные по-братски
- Мавританский дом, который возвёл для себя архитектор-немец
- Роскошный образец петербургского модерна — театр Котэ Марджанишвили
- Четырёх претендентов на приз за самый красивый фасад Тифлиса в 1914 году
Вы узнаете:
- Об основных признаках модерна и его отличиях от эклектики
- Как развивались городские кварталы в период расцвета капитализма — эпоху модерна
- Кем были те люди, которые изменили облик Тифлиса на рубеже 19 и 20 веков
- Что осталось настоящего, а что — недавняя историческая реконструкция
Не забудьте фотоаппарат и обязательно зарядите телефон, возможностей для фото будет очень, очень много!
Кому подойдёт экскурсия
Прогулка идеальна для любителей архитектуры, но интересно будет всем, кто хочет увидеть Тбилиси под небанальным углом.
Организационные детали
Экскурсию можно провести и в индивидуальном формате, для этого напишите мне.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Саарбрюкенской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 665 туристов
Очень много значит, когда об архитектуре рассказывает профессионал. Я эксперт по теории и истории архитектуры, дипломант Московского Архитектурного института. Автор многих пятизвёздочных маршрутов. Провёл 500+ экскурсий для 5000+ человек по Тбилиси.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ксения
3 ноя 2025
Экскурсия была просто потрясающей — пролетела на одном дыхании! Максим — невероятно увлекательный рассказчик, с которым интересно не только слушать, но и обсуждать, искать и узнавать новое, вспоминая то, о чём говорили ещё несколько остановок назад.
Ж
Женя
6 окт 2025
Максим прекрасный специалист и популяризатор архитектуры. Получили большое удовольствие от прогулки и обсуждения с ним архитектурных жемчужин левого берега Тбилиси.
Д
Дарья
30 авг 2025
Максим в очередной раз подтвердил нам, что каждый экскурсовод Тбилиси - это звезда! Познавательно, интересно, живо,увлекательно, вдохновляюще!
Вас поразят скрытые от взгляда рядового туриста выдающиеся образцы грузинского зодчества, вы начнёте разбираться в деталях архитектурных стилей рубежа xix- xx вв. Максим заражает своей увлеченностью, погруженностью в тему.
Вас поразят скрытые от взгляда рядового туриста выдающиеся образцы грузинского зодчества, вы начнёте разбираться в деталях архитектурных стилей рубежа xix- xx вв. Максим заражает своей увлеченностью, погруженностью в тему.
Ю
Юлия
15 июл 2025
Потрясающе интересная экскурсия! Рассказ Максима был информативным и захватывающим для всех в нашей компании, и для тех, кто серьезно интересуется историей искусства, и для тех, кто просто хотел «что-нибудь посмотреть».
О
Ольга
11 мая 2025
Прекрасная экскурсия, гармонически сочетающая познавательность с увлекательностью. Три часа пролетели, как один миг!
N
Natalia
21 апр 2025
Спасибо за чудесную экскурсию!
Максим великолепный рассказчик, увлеченный своим делом. Прекрасно владеет материалом, подкидывает вам задачки и постепенно подводит к разгадке.
Если вам интересна архитектура, особенно модерн, то однозначно могу рекомендовать эту прогулку. Подойдет как туристам, так и тем, кто живет в Тбилиси
Максим великолепный рассказчик, увлеченный своим делом. Прекрасно владеет материалом, подкидывает вам задачки и постепенно подводит к разгадке.
Если вам интересна архитектура, особенно модерн, то однозначно могу рекомендовать эту прогулку. Подойдет как туристам, так и тем, кто живет в Тбилиси
Глеб
17 мар 2025
Прогулка с Максимом - просто восторг! Он не только прекрасно владеет своей темой, архитектурой, но и дает очень много исторического контекста, который позволяет понять кем, какими и откуда были люди,
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии из Тбилиси
-
50%
Групповая
до 20 чел.
В Тбилиси есть особенная прелесть
Прогулка по Тбилиси откроет секреты старого города: резные балконы, древние церкви и современные парки ждут вас на каждом шагу
Начало: Пл. Свободы
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€15
€30 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Тбилиси от Воронцова до Берии
Путешествие по Тбилиси: от золотого века Воронцова до советской эпохи Берии. Узнайте, как город менялся с течением времени
Начало: У Оперы
Завтра в 13:00
12 ноя в 17:00
€50 за всё до 4 чел.
-
50%
Мини-группа
до 10 чел.
Тбилиси от Воронцова до Берии
Погрузитесь в историю Тбилиси, пройдя путь от золотого века Воронцова до советской эпохи Берии. Уникальные картины и архитектура ждут вас
Начало: На проспекте Руставели
Завтра в 12:00
12 ноя в 12:00
€12
€24 за человека