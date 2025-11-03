На прогулке по Чугурети вы увидите знаковые здания проспекта Агмашенебели и освоите основы искусствоведческого анализа. Гид поможет взглянуть на архитектуру глазами историка, раскрывая тайны модерна и эклектики.Откройте для себя некогда

лучшую гостиницу с первым лифтом на Кавказе, дома-близнецы и мавританский дом архитектора-немца. Театр Котэ Марджанишвили станет ярким примером петербургского модерна. Прогулка идеально подходит для любителей архитектуры и всех, кто хочет увидеть Тбилиси под новым углом

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Тбилиси

Максим Ваш гид в Тбилиси

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Описание экскурсии

Вы увидите:

Некогда лучшую гостиницу Тбилиси с первым лифтом на Кавказе

Шикарные «дома-близнецы», построенные по-братски

Мавританский дом, который возвёл для себя архитектор-немец

Роскошный образец петербургского модерна — театр Котэ Марджанишвили

Четырёх претендентов на приз за самый красивый фасад Тифлиса в 1914 году

Вы узнаете:

Об основных признаках модерна и его отличиях от эклектики

Как развивались городские кварталы в период расцвета капитализма — эпоху модерна

Кем были те люди, которые изменили облик Тифлиса на рубеже 19 и 20 веков

Что осталось настоящего, а что — недавняя историческая реконструкция

Не забудьте фотоаппарат и обязательно зарядите телефон, возможностей для фото будет очень, очень много!

Кому подойдёт экскурсия

Прогулка идеальна для любителей архитектуры, но интересно будет всем, кто хочет увидеть Тбилиси под небанальным углом.

Организационные детали

Экскурсию можно провести и в индивидуальном формате, для этого напишите мне.