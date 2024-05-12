Сололаки сверху: прогулка вниз по склону

Увидеть особняк из «Семнадцати мгновений весны» и одно из самых оригинальных зданий Тбилиси
Вы прогуляетесь по району, который в 19 веке облюбовала тбилисская знать. Из-за сложного рельефа для жилья он не подходил — здесь устроили царские сады. С развитием технологий землю выровняли, а улицы застроили шикарными особняками. Вы узнаете, как работали архитекторы-модернисты со столь сложным ландшафтом. И, проходя район от вершины склона вниз, посмотрите на него с нового ракурса.
5
1 отзыв
Сололаки сверху: прогулка вниз по склону
Сололаки сверху: прогулка вниз по склону
Сололаки сверху: прогулка вниз по склону
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 16:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Особняк мадам Бозарджанц, ставший декорацией Швейцарии в «Семнадцати мгновениях весны».
  • Дом, главный вход которого устроен через подземный тоннель.
  • Шедевр модерна — Тифлисское общество взаимного кредита.
  • Парадную дома Анны Мадатовой — одного из самых оригинальных строений Тбилиси.

И узнаете:

  • Какие приёмы использовали в начале 20 века при застройке склонов.
  • Зачем архитекторы отходили от красной линии.
  • Какими средствами модерна создавались нескучные фасады.

Организационные детали

  • На экскурсии вам выдадут радиогиды с наушниками. По желанию можете использовать свои проводные наушники (разъём Mini Jack 3.5 mm).
  • Экскурсия рассчитана на взрослую аудиторию, но на ваше усмотрение и под вашу ответственность вы можете взять с собой детей. Детям от 7 лет нужно покупать отдельный билет. Детям до 7 лет, если они хотят радиогид, — тоже.
  • Экскурсию для вас проведёт гид компании «Тбилиси глазами инженера».

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€21
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от Вильнюсского парка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Мария
12 мая 2024
Просто восхитительно!
Невероятно интересно и удивительно, столько сюрпризов таит Тбилиси!
Спасибо!

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