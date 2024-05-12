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Вы прогуляетесь по району, который в 19 веке облюбовала тбилисская знать. Из-за сложного рельефа для жилья он не подходил — здесь устроили царские сады. С развитием технологий землю выровняли, а улицы застроили шикарными особняками. Вы узнаете, как работали архитекторы-модернисты со столь сложным ландшафтом. И, проходя район от вершины склона вниз, посмотрите на него с нового ракурса.