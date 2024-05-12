Вы прогуляетесь по району, который в 19 веке облюбовала тбилисская знать. Из-за сложного рельефа для жилья он не подходил — здесь устроили царские сады. С развитием технологий землю выровняли, а улицы застроили шикарными особняками. Вы узнаете, как работали архитекторы-модернисты со столь сложным ландшафтом. И, проходя район от вершины склона вниз, посмотрите на него с нового ракурса.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 16:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Особняк мадам Бозарджанц, ставший декорацией Швейцарии в «Семнадцати мгновениях весны».
- Дом, главный вход которого устроен через подземный тоннель.
- Шедевр модерна — Тифлисское общество взаимного кредита.
- Парадную дома Анны Мадатовой — одного из самых оригинальных строений Тбилиси.
И узнаете:
- Какие приёмы использовали в начале 20 века при застройке склонов.
- Зачем архитекторы отходили от красной линии.
- Какими средствами модерна создавались нескучные фасады.
Организационные детали
- На экскурсии вам выдадут радиогиды с наушниками. По желанию можете использовать свои проводные наушники (разъём Mini Jack 3.5 mm).
- Экскурсия рассчитана на взрослую аудиторию, но на ваше усмотрение и под вашу ответственность вы можете взять с собой детей. Детям от 7 лет нужно покупать отдельный билет. Детям до 7 лет, если они хотят радиогид, — тоже.
- Экскурсию для вас проведёт гид компании «Тбилиси глазами инженера».
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€21
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от Вильнюсского парка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Тбилиси
Провела экскурсии для 88 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу. А каждую прогулку превращаем в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
12 мая 2024
Просто восхитительно!
Невероятно интересно и удивительно, столько сюрпризов таит Тбилиси!
Спасибо!
Невероятно интересно и удивительно, столько сюрпризов таит Тбилиси!
Спасибо!
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