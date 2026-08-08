Соседство православных и католических церквей с мечетью, зороастрийский храм и армянские церкви, еврейский квартал и немного старого Баку — всё это конфессиональная мозаика Тбилиси, где несколько религий дружно живут рядом уже несколько столетий.
Вы сложите детали этого богатого тбилисского витража и лучше поймёте менталитет, характер и душу грузинской столицы.
Вы сложите детали этого богатого тбилисского витража и лучше поймёте менталитет, характер и душу грузинской столицы.
Описание экскурсии
В нашей программе:
- Семь грузинских православных храмов, три армянских храма (в том числе два заброшенных), Джума-мечеть, Большая и Малая синагоги, католический собор Вознесения Богородицы Девы Марии, руины зороастрийского храма
- Мы обнаружим архитектурное сходство между школой и католическим собором, мечетью и неоготикой, баней и минаретом
- Заглянем в уголок старого Баку и пройдём по азербайджанскому кварталу
- Погуляем по еврейскому кварталу на горном хребте
- Обсудим факты, связанные с деталями храмовых убранств
- Выйдем за рамки разговора о конфессиях и религиях, затронув вопросы толерантности, свободы выбора и особенностей менталитета тбилисцев
- В перерыве зайдём в кафе с изображением Фриды Кало, где вы сможете выпить кофе и сделать яркие фото — мы покажем лучшие ракурсы
- Отдохнём на паре смотровых площадок с завораживающими видами на Тбилиси и Кавказский хребет и снова сфотографируемся
Вы узнаете:
- В каком храме венчался Грибоедов и Нино Чавчавадзе
- Действительно ли мечеть Айя-София в Стамбуле — единственный памятник архитектуры, сочетающий ислам и христианство в одном храме
- Что связывает скальный район города с синагогой
- Как грузины захватили армянские храмы без единого выстрела
- Почему в архитектуре мечети присутствуют элементы неоготики
- Зачем норвежцы выделили личные деньги на реставрацию храма в Грузии
- Где похоронены родственники основателя Тбилиси Вахтанга Горгосали
- Возможно ли иметь храм на территории частного дома
- Почему из армянского храма хотели сделать театральный музей, а потом и книгохранилище
Кому подойдёт экскурсия
- Путешественникам от 12 лет, которые уже изучили главные достопримечательности и хотят стать продвинутыми знатоками Тбилиси
- Тем, кого завораживает городская архитектура и культовое зодчество
- Тем, кто интересуется религиями и конфессиями
- Любителям нового и необычного — всем, кто хочет увидеть город с новой неизведанной стороны
- Ценителям интересных ракурсов и антуражных локаций для фотографий
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Прогулка возможна в индивидуальном формате (уточняйте в переписке с гидом)
- Если вы хотите попасть на экскурсию в день, недоступный для бронирования на сайте, напишите желаемую дату в сообщении гиду. С очень большой вероятностью мы сможем вам помочь
- На маршруте встречаются спуски и подъемы. Они могут быть утомительными для пожилых людей — пожалуйста, будьте к этому готовы
в субботу и воскресенье в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€33
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1245 туристов
Мы молодая команда творческих друзей. Проникнувшись Тбилиси и прочувствовав дух города, мы решились показать его вам таким, каким он предстал перед нами. Для этого мы собирали интереснейшие факты, общались с коренными тбилисцами, исходили пешком, кажется, каждый уголок исторического центра в поисках городских артефактов и нашли их! Теперь ваша очередь вдохновиться атмосферой и духом этого чудесного города!
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