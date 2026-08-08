Оксана — ваша команда гидов в Тбилиси Организатор данного мероприятия

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Провели экскурсии для 1245 туристов

Мы молодая команда творческих друзей. Проникнувшись Тбилиси и прочувствовав дух города, мы решились показать его вам таким, каким он предстал перед нами. Для этого мы собирали интереснейшие факты, общались с коренными тбилисцами, исходили пешком, кажется, каждый уголок исторического центра в поисках городских артефактов и нашли их! Теперь ваша очередь вдохновиться атмосферой и духом этого чудесного города!