Приглашаем вас на прогулку по городу древних храмов, где поселились произведения современной архитектуры. Мы поговорим о многовековых традициях столицы, её истории и культуре. А в конце заглянем в винный погреб 17 века, где вы попробуете коллекционное лимитированное вино.
Описание экскурсии
- Проспект Руставели — главная улица Тбилиси
- Театр оперы и балета — одно из самых красивых зданий города в неомавританском стиле
- Главный музей Тбилиси, где хранятся знаменитые золотые сокровища Колхиды (внешний осмотр)
- Площадь Свободы и золочёный монумент Святому Георгию
- Улица Коте Абхази — одна из самых атмосферных в Старом городе
- Сионский собор — духовный символ Тбилиси
- Винный погреб 17 века, где вы познакомитесь с древними традициями грузинского виноделия
- Храм Метехи, Мост мучеников и памятник основателю города Вахтангу Горгасали
- Серные бани квартала Абанотубани
- Крепость Нарикала с великолепной панорамой Тбилиси
- Парк «Рике» и современный мост Мира
- Фигурка тамады — один из символов грузинского гостеприимства
- Театр марионеток Резо Габриадзе с его знаменитой часовой башней
- Памятник дворнику Ашоту — одному из самых колоритных персонажей старого Тбилиси
По пути вы узнаете, как возник Тбилиси, как здесь появились знаменитые серные бани, как развивалось грузинское виноделие, какие традиции отличают местное гостеприимство и многое другое.
Организационные детали
- Стоимость дегустации — 20 лари (~$7) с чел., строго 18+. При покупке вина дегустация бесплатна
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 11:00 и 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Шота Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леван — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 498 туристов
Я гид с десятилетним стажем. Родился и вырос в прекрасной Грузии, где с детства увлекался историей и культурой своей страны. А теперь хочу поделиться этими знаниями с вами. Вместе с командой опытных гидов мы поможем создать яркие и запоминающиеся впечатления от путешествий по Грузии!
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