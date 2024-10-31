Атмосферные улочки старых районов, скрытые от взглядов дворы и парадные. Зелёные оазисы с пышной растительностью и озёрами. Тбилиси, этот душевный и живописный город, может быть разным.
Выбирайте, что вам ближе — природа и видовые точки или колоритные городские пейзажи, а я составлю маршрут, проведу вас к фотогеничным локациям и запечатлею вас на их фоне.
Выбирайте, что вам ближе — природа и видовые точки или колоритные городские пейзажи, а я составлю маршрут, проведу вас к фотогеничным локациям и запечатлею вас на их фоне.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Варианты фотомаршрутов
Мы можем пройти по Старому городу с его узкими переулками, сказочными фасадами и особым колоритом. Здесь что ни дом, что ни дверь — то отличный фон для фото. Мы не пропустим значимые исторические достопримечательности, но ещё я покажу вам скрытые дворы и парадные с впечатляющим декором. Сообщите мне ваши предпочтения — и я учту их при планировании фотопрогулки!
Если же хочется простора и природы, то отправимся к Черепашьему озеру через престижный район Ваке и в ботсад. Или ещё дальше, к озеру Лиси. Эти варианты идеально подходят для лета, когда все покрыто зеленью.
Если у вас на примете другие локации — дайте мне знать, адаптируем маршрут так, чтобы сделать фото именно там.
Организационные детали
- Продолжительность фотосессии при желании может быть увеличена. В таком случае стоимость дополнительного часа — €30.
- После прогулки я пришлю вам в течение недели весь отснятый материал в цветокоррекции и с ретушью. Для двухчасовой фотосессии — это 30–50 фотографий в среднем.
- Съёмка проходит на фотоаппарат Sony Alpha 7 IV или Sony Alpha 6400.
в среду и четверг в 10:00
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Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Вахтанга Горгасали
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и четверг в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Nikos — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 80 туристов
Привет! Я Никос, ваш фотопроводник в прекрасном Тбилиси. Мне повезло родиться и вырасти в этом месте, и теперь я хочу поделиться его истинной красотой с вами. Уже больше 6 летЗадать вопрос
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