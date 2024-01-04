По живописной Военно-Грузинской дороге вы отправитесь к сердцу Кавказских гор — к одной из самых крупных вершин региона. По пути познакомитесь с историей средневековой цитадели Ананури на берегу Жинвальского водохранилища. Увидите Арку дружбы народов в Гудаури. И конечно, оцените самую знаменитую «открытку» Грузии — церковь в Гергети на фоне Казбека.

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Описание

Что вас ожидает

Крепость Ананури. Мы отправимся из Тбилиси по живописной дороге. И первой остановкой будет памятник 16 века. Вы познакомитесь с историей северного форпоста обороны Закавказья и полюбуетесь видами на Жинвальское водохранилище.

Монастырь Отцов Искупителей. Далее в программе уединённый уголок природы, где спряталась святая обитель. Вы погрузитесь в богатую историю монастыря и насладитесь живописными окрестностями. Здесь же можно будет попробовать замечательный местный мёд.

Гудаури. На горнолыжном курорте вы увидите Арку дружбы народов, возвышающуюся над долинами. В местном ресторане примерно к 13:00 запланирован обед.

Казбек и церковь Троицы в Гергети. Вы почувствуете, как по мере приближения к горе воздух становится свежее. Оцените величественные пейзажи места. А прибыв в главный город региона Степанцминду, откроете потрясающий вид на древнюю церковь на холме.

По желанию вы сможете подняться к церкви на местном джипе — подъём займёт примерно 15 минут. У тех, кто не поедет, будет свободное время для прогулки по окрестностям.

Организационные детали