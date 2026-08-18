Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для экскурсии в Казбеги. В это время природа Кавказа раскрывается во всей красе, а комфортные погодные условия позволяют насладиться видами без лишних забот. Кроме того, в это время года доступ к большинству достопримечательностей открыт, и можно полностью погрузиться в атмосферу горного региона. Весной и осенью также можно отправиться в путешествие, чтобы увидеть живописные пейзажи и насладиться спокойствием, когда туристов меньше.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Крепость Ананури
Жинвальское водохранилище
Монастырь Отцов Искупителей
Арка дружбы народов
Казбек
Церковь Троицы Гергети
Описание экскурсии
Путешествие из Тбилиси в Казбеги проходит через живописное ущелье реки Арагви. На пути вас ожидают все разновидности кавказских гор и лазурное водохранилище — Жинвали.
Жинвальское водохранилище. Первая остановка будет у одной из плотин водохранилища, где вы сможете насладиться видом на его бирюзовую гладь и узнать о создании и значении этого водоёма. В зимний период, при снижении уровня воды, можно увидеть затопленные церкви. Арка Дружбы. С высоты 3000 м над уровнем моря, стоя у арки, вы увидите слияние двух рек — Белой и Чёрной Арагви, озеро Слёз, горы кавказа и посетите необычный минеральный источник. Монастырь Вознесения. Вы побываете в уединённом уголке природы, где спряталась святая обитель. Погрузитесь в богатую историю монастыря и насладитесь живописными окрестностями. Здесь же можно попробовать замечательный местный мёд. Церковь Гергети. В селе Степанцминда у подножия Казбека мы пересядем на джипы, чтобы подняться к Гергетской церкви и полюбоваться видами, вдохновившими ни одного поэта, включая Пушкина. Крепость Ананури. Посетим крепость 16 века, в которой находится церковь успения, основанная в 1681 году. За её мощными стенами скрываются истории о местных правителях — арагвских эриставах, которые мы вам расскажем.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter и сопровождение гида
С конца ноября до середины февраля маршрут экскурсии может быть изменён, так как правительство во время снегопадов закрывает дороги. Может быть невозможным посещение горы Казбеги, Степанцминды и монастыря Гергети
В автомобиле есть бесплатный Wi-Fi
Дополнительные расходы: подъём на джипе к церкви в Гергети монастырю (по желанию) — 20 лари с человека, обед — 25-30 лари с человека
В зависимости от состава участников, экскурсия может быть проведена на двух языках одновременно — русском и английском
Время начала экскурсии может быть немного отложено из-за сложной транспортной ситуации
Позаботьтесь, пожалуйста, о тёплой одежде (в горах прохладнее) и удобной обуви
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€17
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь европы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нино — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 4146 туристов
Я гид с 2018 года, и вместе с моей командой мы будем рады показать вам Сакартвело глазами местных жителей.
Наши маршруты охватывают лучшие направления восточной Грузии — Кахетию, Казбеги, Мцхету и читать дальшеуменьшить
Джвари, Гори и Уплисцихе, Боржоми, Рабати, Вардзию и каньон Дашбаши. Мы сочетаем исторические и природные достопримечательности, пешие прогулки и комфортные поездки на микроавтобусах.
Но главное для нас — передать душу Грузии: её традиции, культуру, гостеприимство и жизнь сегодня. Мы стремимся, чтобы каждый гость не только увидел красоту страны, но и почувствовал её атмосферу — и захотел вернуться снова.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 300 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Экскурсия „Навстречу величественному Казбеку“ — это день, который хочется пересматривать в фото и вспоминать снова и снова. Маршрут по Военно‑Грузинской дороге — одна сплошная открытка: Жинвальское водохранилище с бирюзовой водой, читать дальшеуменьшить
средневековая крепость Ананури, панорамы у Арки Дружбы Народов… А вид на Казбек и Гергетскую церковь — вообще вне конкуренции, ради этого стоило проехать весь путь. Транспорт комфортный, тайминг продуман: хватало времени и на осмотр, и на фото, и просто постоять и подышать горным воздухом. Однозначно рекомендую всем, кто хочет прочувствовать Грузию и увидеть её самые знаковые виды
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И
Ирина
Экскурсия очень впечатлила: за один день увидели столько красоты! Крепость Ананури на фоне Жинвальского водохранилища — просто открытка, в Гудаури поразили горные просторы, а виды на Казбек и храм в читать дальшеуменьшить
Гергети вообще вне слов. Из нюансов: дорога длинная (около 11 часов) и подъём к храму — на внедорожниках, это оплачивается отдельно. Отлично подойдёт любителям природы и гор, тем, кто хочет увидеть главные точки Военно‑Грузинской дороги без сложных треккингов. Однозначно рекомендую!»
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И
Ирина
Вторую экскурсию взяли у ребят. Все очень понравилось, медовуха вкусная, гид - лапочка и все понятно рассказывал. Горы красивые, воздух волшебный и все в приятном темпе!
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А
Анна
Большое спасибо всем организаторам,гиду,водителю за незабываемые впечатления, хорошее настроение и только положительные эмоции. Всем рекомендую посетить экскурсию" Навстречу величественному Казбеку". Хорошая организация, грамотный гид, комфортабельный транспорт.
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В
Виталий
Очень красивые виды! Обязательно стоит увидеть! Организация четкая,водитель большой молодец!
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Е
Екатерина
Экскурсия интересная. Гид Николай не давал скучать в поездке. Водителю отдельное спасибо, дорога опасная, довёз нас в целости и сохранности.
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