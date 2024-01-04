Навстречу величественному Казбеку: групповая экскурсия
Групповая экскурсия в Тбилиси

Посетить старинную крепость, заповедный монастырь и одну из самых фотогеничных церквей Грузии

По живописной Военно-Грузинской дороге вы отправитесь к сердцу Кавказских гор — к одной из самых крупных вершин региона.

По пути познакомитесь с историей средневековой цитадели Ананури на берегу Жинвальского водохранилища. Увидите Арку дружбы народов в Гудаури. И конечно, оцените самую знаменитую «открытку» Грузии — церковь в Гергети на фоне Казбека.
Навстречу величественному Казбеку: групповая экскурсия
Навстречу величественному Казбеку: групповая экскурсия
Навстречу величественному Казбеку: групповая экскурсия
Навстречу величественному Казбеку: групповая экскурсия
Навстречу величественному Казбеку: групповая экскурсия
Навстречу величественному Казбеку: групповая экскурсия
Навстречу величественному Казбеку: групповая экскурсия
Ближайшие даты:
4
янв
5
янв
6
янв
7
янв
8
янв
9
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10
янв
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€23
Дети до 6 лет€12
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Крепость Ананури. Мы отправимся из Тбилиси по живописной дороге. И первой остановкой будет памятник 16 века. Вы познакомитесь с историей северного форпоста обороны Закавказья и полюбуетесь видами на Жинвальское водохранилище.

Монастырь Отцов Искупителей. Далее в программе уединённый уголок природы, где спряталась святая обитель. Вы погрузитесь в богатую историю монастыря и насладитесь живописными окрестностями. Здесь же можно будет попробовать замечательный местный мёд.

Гудаури. На горнолыжном курорте вы увидите Арку дружбы народов, возвышающуюся над долинами. В местном ресторане примерно к 13:00 запланирован обед.

Казбек и церковь Троицы в Гергети. Вы почувствуете, как по мере приближения к горе воздух становится свежее. Оцените величественные пейзажи места. А прибыв в главный город региона Степанцминду, откроете потрясающий вид на древнюю церковь на холме.

По желанию вы сможете подняться к церкви на местном джипе — подъём займёт примерно 15 минут. У тех, кто не поедет, будет свободное время для прогулки по окрестностям.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter и сопровождение гида
  • Дополнительные расходы: подъём на джипе к церкви в Гергети монастырю (по желанию) — 20 лари с человека, обед — 25-30 лари с человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:15, в субботу в 09:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на проспекте Шота Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:15, в субботу в 09:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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