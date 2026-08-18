Навстречу величественному Казбеку: групповая экскурсия

Вас ждет путешествие по знаковым местам Грузии, где каждый шаг открывает новую страницу истории
Представляем вашему вниманию экскурсию, которая позволит вам ощутить дух величественных Кавказских гор и познакомиться с богатым историческим наследием Грузии.

Ваше путешествие начнется с поездки по Военно-Грузинской дороге, где каждый поворот открывает
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невероятные пейзажи.

Вы узнаете историю средневековой крепости Ананури, расположенной на берегу живописного Жинвальского водохранилища, исследуете уединенный монастырь Отцов Искупителей, окруженный природой.

В Гудаури вы оцените монументальную Арку дружбы народов, а в Степанцминде - восхититесь видом на церковь Троицы в Гергети, возвышающуюся на фоне величественного Казбека.

Эта экскурсия - идеальный способ ощутить культуру и природу Грузии, сопровождаемый знаниями опытного гида

4.7
300 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🚌 Комфортабельный трансфер на микроавтобусе
  • 🏰 Историческая крепость Ананури
  • 🌄 Величественные виды на Казбек
  • 🏞 Живописные окрестности монастыря
  • 🍯 Возможность попробовать местный мёд
  • 🍽 Обед в ресторане на горнолыжном курорте
  • 🚙 Подъём на джипе к церкви Гергети

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для экскурсии в Казбеги. В это время природа Кавказа раскрывается во всей красе, а комфортные погодные условия позволяют насладиться видами без лишних забот. Кроме того, в это время года доступ к большинству достопримечательностей открыт, и можно полностью погрузиться в атмосферу горного региона. Весной и осенью также можно отправиться в путешествие, чтобы увидеть живописные пейзажи и насладиться спокойствием, когда туристов меньше.
Сейчас август — это идеальное время.
Навстречу величественному Казбеку: групповая экскурсия
Навстречу величественному Казбеку: групповая экскурсия
Навстречу величественному Казбеку: групповая экскурсия

Что можно увидеть

  • Крепость Ананури
  • Жинвальское водохранилище
  • Монастырь Отцов Искупителей
  • Арка дружбы народов
  • Казбек
  • Церковь Троицы Гергети

Описание экскурсии

Путешествие из Тбилиси в Казбеги проходит через живописное ущелье реки Арагви. На пути вас ожидают все разновидности кавказских гор и лазурное водохранилище — Жинвали.

Жинвальское водохранилище. Первая остановка будет у одной из плотин водохранилища, где вы сможете насладиться видом на его бирюзовую гладь и узнать о создании и значении этого водоёма. В зимний период, при снижении уровня воды, можно увидеть затопленные церкви.
Арка Дружбы. С высоты 3000 м над уровнем моря, стоя у арки, вы увидите слияние двух рек — Белой и Чёрной Арагви, озеро Слёз, горы кавказа и посетите необычный минеральный источник.
Монастырь Вознесения. Вы побываете в уединённом уголке природы, где спряталась святая обитель. Погрузитесь в богатую историю монастыря и насладитесь живописными окрестностями. Здесь же можно попробовать замечательный местный мёд.
Церковь Гергети. В селе Степанцминда у подножия Казбека мы пересядем на джипы, чтобы подняться к Гергетской церкви и полюбоваться видами, вдохновившими ни одного поэта, включая Пушкина.
Крепость Ананури. Посетим крепость 16 века, в которой находится церковь успения, основанная в 1681 году. За её мощными стенами скрываются истории о местных правителях — арагвских эриставах, которые мы вам расскажем.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter и сопровождение гида
  • С конца ноября до середины февраля маршрут экскурсии может быть изменён, так как правительство во время снегопадов закрывает дороги. Может быть невозможным посещение горы Казбеги, Степанцминды и монастыря Гергети
  • В автомобиле есть бесплатный Wi-Fi
  • Дополнительные расходы: подъём на джипе к церкви в Гергети монастырю (по желанию) — 20 лари с человека, обед — 25-30 лари с человека
  • В зависимости от состава участников, экскурсия может быть проведена на двух языках одновременно — русском и английском
  • Время начала экскурсии может быть немного отложено из-за сложной транспортной ситуации
  • Позаботьтесь, пожалуйста, о тёплой одежде (в горах прохладнее) и удобной обуви
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€17
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площадь европы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нино
Нино — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 4146 туристов
Я гид с 2018 года, и вместе с моей командой мы будем рады показать вам Сакартвело глазами местных жителей. Наши маршруты охватывают лучшие направления восточной Грузии — Кахетию, Казбеги, Мцхету и
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Джвари, Гори и Уплисцихе, Боржоми, Рабати, Вардзию и каньон Дашбаши. Мы сочетаем исторические и природные достопримечательности, пешие прогулки и комфортные поездки на микроавтобусах. Но главное для нас — передать душу Грузии: её традиции, культуру, гостеприимство и жизнь сегодня. Мы стремимся, чтобы каждый гость не только увидел красоту страны, но и почувствовал её атмосферу — и захотел вернуться снова.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 300 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
Экскурсия „Навстречу величественному Казбеку“ — это день, который хочется пересматривать в фото и вспоминать снова и снова. Маршрут по Военно‑Грузинской дороге — одна сплошная открытка: Жинвальское водохранилище с бирюзовой водой,
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средневековая крепость Ананури, панорамы у Арки Дружбы Народов… А вид на Казбек и Гергетскую церковь — вообще вне конкуренции, ради этого стоило проехать весь путь. Транспорт комфортный, тайминг продуман: хватало времени и на осмотр, и на фото, и просто постоять и подышать горным воздухом. Однозначно рекомендую всем, кто хочет прочувствовать Грузию и увидеть её самые знаковые виды

Экскурсия „Навстречу величественному Казбеку“ — это день, который хочется пересматривать в фото и вспоминать снова и
Экскурсия „Навстречу величественному Казбеку“ — это день, который хочется пересматривать в фото и вспоминать снова и
Экскурсия „Навстречу величественному Казбеку“ — это день, который хочется пересматривать в фото и вспоминать снова и
Экскурсия „Навстречу величественному Казбеку“ — это день, который хочется пересматривать в фото и вспоминать снова и
Экскурсия „Навстречу величественному Казбеку“ — это день, который хочется пересматривать в фото и вспоминать снова и
Экскурсия „Навстречу величественному Казбеку“ — это день, который хочется пересматривать в фото и вспоминать снова и
Экскурсия „Навстречу величественному Казбеку“ — это день, который хочется пересматривать в фото и вспоминать снова и
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И
Экскурсия очень впечатлила: за один день увидели столько красоты! Крепость Ананури на фоне Жинвальского водохранилища — просто открытка, в Гудаури поразили горные просторы, а виды на Казбек и храм в
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Гергети вообще вне слов. Из нюансов: дорога длинная (около 11 часов) и подъём к храму — на внедорожниках, это оплачивается отдельно. Отлично подойдёт любителям природы и гор, тем, кто хочет увидеть главные точки Военно‑Грузинской дороги без сложных треккингов. Однозначно рекомендую!»

Экскурсия очень впечатлила: за один день увидели столько красоты! Крепость Ананури на фоне Жинвальского водохранилища —
Экскурсия очень впечатлила: за один день увидели столько красоты! Крепость Ананури на фоне Жинвальского водохранилища —
Экскурсия очень впечатлила: за один день увидели столько красоты! Крепость Ананури на фоне Жинвальского водохранилища —
Экскурсия очень впечатлила: за один день увидели столько красоты! Крепость Ананури на фоне Жинвальского водохранилища —
Экскурсия очень впечатлила: за один день увидели столько красоты! Крепость Ананури на фоне Жинвальского водохранилища —
Экскурсия очень впечатлила: за один день увидели столько красоты! Крепость Ананури на фоне Жинвальского водохранилища —
Экскурсия очень впечатлила: за один день увидели столько красоты! Крепость Ананури на фоне Жинвальского водохранилища —
Экскурсия очень впечатлила: за один день увидели столько красоты! Крепость Ананури на фоне Жинвальского водохранилища —
Вам был полезен этот отзыв?
И
Вторую экскурсию взяли у ребят. Все очень понравилось, медовуха вкусная, гид - лапочка и все понятно рассказывал. Горы красивые, воздух волшебный и все в приятном темпе!
Вторую экскурсию взяли у ребят. Все очень понравилось, медовуха вкусная, гид - лапочка и все понятно
Вторую экскурсию взяли у ребят. Все очень понравилось, медовуха вкусная, гид - лапочка и все понятно
Вторую экскурсию взяли у ребят. Все очень понравилось, медовуха вкусная, гид - лапочка и все понятно
Вторую экскурсию взяли у ребят. Все очень понравилось, медовуха вкусная, гид - лапочка и все понятно
Вторую экскурсию взяли у ребят. Все очень понравилось, медовуха вкусная, гид - лапочка и все понятно
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А
Большое спасибо всем организаторам,гиду,водителю за незабываемые впечатления, хорошее настроение и только положительные эмоции. Всем рекомендую посетить экскурсию" Навстречу величественному Казбеку". Хорошая организация, грамотный гид, комфортабельный транспорт.
Большое спасибо всем организаторам,гиду,водителю за незабываемые впечатления, хорошее настроение и только положительные эмоции. Всем рекомендую посетить
Большое спасибо всем организаторам,гиду,водителю за незабываемые впечатления, хорошее настроение и только положительные эмоции. Всем рекомендую посетить
Большое спасибо всем организаторам,гиду,водителю за незабываемые впечатления, хорошее настроение и только положительные эмоции. Всем рекомендую посетить
Большое спасибо всем организаторам,гиду,водителю за незабываемые впечатления, хорошее настроение и только положительные эмоции. Всем рекомендую посетить
Большое спасибо всем организаторам,гиду,водителю за незабываемые впечатления, хорошее настроение и только положительные эмоции. Всем рекомендую посетить
Большое спасибо всем организаторам,гиду,водителю за незабываемые впечатления, хорошее настроение и только положительные эмоции. Всем рекомендую посетить
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В
Очень красивые виды! Обязательно стоит увидеть! Организация четкая,водитель большой молодец!
Очень красивые виды! Обязательно стоит увидеть! Организация четкая,водитель большой молодец!
Очень красивые виды! Обязательно стоит увидеть! Организация четкая,водитель большой молодец!
Очень красивые виды! Обязательно стоит увидеть! Организация четкая,водитель большой молодец!
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Е
Экскурсия интересная. Гид Николай не давал скучать в поездке. Водителю отдельное спасибо, дорога опасная, довёз нас в целости и сохранности.
Экскурсия интересная. Гид Николай не давал скучать в поездке. Водителю отдельное спасибо, дорога опасная, довёз нас в целости и сохранности.
Экскурсия интересная. Гид Николай не давал скучать в поездке. Водителю отдельное спасибо, дорога опасная, довёз нас в целости и сохранности.
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