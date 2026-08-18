Представляем вашему вниманию экскурсию, которая позволит вам ощутить дух величественных Кавказских гор и познакомиться с богатым историческим наследием Грузии.Ваше путешествие начнется с поездки по Военно-Грузинской дороге, где каждый поворот открывает

невероятные пейзажи. Вы узнаете историю средневековой крепости Ананури, расположенной на берегу живописного Жинвальского водохранилища, исследуете уединенный монастырь Отцов Искупителей, окруженный природой. В Гудаури вы оцените монументальную Арку дружбы народов, а в Степанцминде - восхититесь видом на церковь Троицы в Гергети, возвышающуюся на фоне величественного Казбека. Эта экскурсия - идеальный способ ощутить культуру и природу Грузии, сопровождаемый знаниями опытного гида

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для экскурсии в Казбеги. В это время природа Кавказа раскрывается во всей красе, а комфортные погодные условия позволяют насладиться видами без лишних забот. Кроме того, в это время года доступ к большинству достопримечательностей открыт, и можно полностью погрузиться в атмосферу горного региона. Весной и осенью также можно отправиться в путешествие, чтобы увидеть живописные пейзажи и насладиться спокойствием, когда туристов меньше.

Сейчас август — это идеальное время.