Посетить старинную крепость, заповедный монастырь и одну из самых фотогеничных церквей Грузии
По пути познакомитесь с историей средневековой цитадели Ананури на берегу Жинвальского водохранилища. Увидите Арку дружбы народов в Гудаури. И конечно, оцените самую знаменитую «открытку» Грузии — церковь в Гергети на фоне Казбека.
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€23
|Дети до 6 лет
|€12
Описание
Что вас ожидает
Крепость Ананури. Мы отправимся из Тбилиси по живописной дороге. И первой остановкой будет памятник 16 века. Вы познакомитесь с историей северного форпоста обороны Закавказья и полюбуетесь видами на Жинвальское водохранилище.
Монастырь Отцов Искупителей. Далее в программе уединённый уголок природы, где спряталась святая обитель. Вы погрузитесь в богатую историю монастыря и насладитесь живописными окрестностями. Здесь же можно будет попробовать замечательный местный мёд.
Гудаури. На горнолыжном курорте вы увидите Арку дружбы народов, возвышающуюся над долинами. В местном ресторане примерно к 13:00 запланирован обед.
Казбек и церковь Троицы в Гергети. Вы почувствуете, как по мере приближения к горе воздух становится свежее. Оцените величественные пейзажи места. А прибыв в главный город региона Степанцминду, откроете потрясающий вид на древнюю церковь на холме.
По желанию вы сможете подняться к церкви на местном джипе — подъём займёт примерно 15 минут. У тех, кто не поедет, будет свободное время для прогулки по окрестностям.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter и сопровождение гида
- Дополнительные расходы: подъём на джипе к церкви в Гергети монастырю (по желанию) — 20 лари с человека, обед — 25-30 лари с человека
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:15, в субботу в 09:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на проспекте Шота Руставели
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:15, в субботу в 09:30Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.