По тропам старого города

Вас ждет увлекательное путешествие в старые кварталы Тбилиси, где еще на заре Новой Эры город...

5
15 отзывов
Вас ждет увлекательное путешествие в старые кварталы Тбилиси, где еще на заре Новой Эры город зарождался и формировался как один из торговых центров на пересечении Шелкового пути.

Мы посетим с вами все наиболее известные достопримечательности древности.
По тропам старого города
По тропам старого города
По тропам старого города
По тропам старого города
По тропам старого города
По тропам старого города
По тропам старого города

Что вы увидите 🤩

  • Храм Метехи
  • Крепость Нарикала
  • Инжировое ущелье
  • Квартал бань Абанотубани
  • Собор Сиони
  • Территория театра марионеток Резо Габриадзе.
Вас ждет увлекательное путешествие в старые кварталы Тбилиси, где еще на заре новой эры город зарождался и формировался как один из торговых центров на пересечении Шелкового пути. Мы посетим с вами все наиболее известные достопримечательности древности.

Наш маршрут:

  • Храм Метехи – единственное сооружение в Тбилиси, сохранившее уникальные образцы искусства резьбы по камню XIII века. Территория храма является лучшей смотровой площадкой старого города.
  • Квартал бань
  • Мы посетим квартал бань Абанотубани, который является визитной карточкой города. Вы узнаете, чем же уникальны наши бани и получите практические рекомендации где и как получить максимальную пользу и комфорт при их посещении.
  • Собор Сиони
  • Храм, где обещание верности когда-то торжественно произносили Александр Грибоедов и молодая княжна Нино Чавчавадзе.
  • Крепость Нарикала
  • Мы совершим незабываемое восхождение по канатной дороге к «сердцу» города – к древней крепости Нарикала, посетив которую Михаил Юрьевич Лермонтов написал одно из самых красивых своих произведений (и вы его услышите. ).
  • Падающая башня
  • И, конечно, обязательно окажемся у самой популярной «знаменитости» нашего города – «падающей» башни Резо Габриадзе и улыбнемся остроумным задумкам великого сценариста и режиссера. Под сопровождение грузинской народной музыки ежедневно на башне театра происходит театрализованное мини-представление, зрителями которого мы с вами и станем.
  • И наконец… сюрприз!
Вас ожидает особое явление, увидеть которое можно только в Тбилиси и ни в каком другом более городе мира!
🚩 Начало: Театр марионеток Резо Габриадзе
🏁 Место завершения: Площадь Мейдани
 Что входит
  • Услуги гида
 Что не входит
  • Стоимость проезда на канатной дороге - 0.6 евро
Время проведения: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, воскресенье, в 11.50
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Артур Ш.
Артур Ш.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

🎩Индивидуальные👣Пешком🧐Авторские#Старый город🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Тбилиси

Тбилиси – прогулка по Старому городу
Индивидуальная экскурсия
4.6
59
2ч 30м
19
за 1-10 чел.
Тбилиси – прогулка по Старому городу
Обзорная пешеходная экскурсия по улицам города
Лучшие панорамы вечернего Тбилиси
Индивидуальная экскурсия
5
1
2ч 30м
$23
за 1 чел.
Лучшие панорамы вечернего Тбилиси
Вам предстоит увидеть Тбилиси с нового ракурса и насладится городом в свете вечерних огней, поднявшись...
Экскурсия проводится в 19
Тбилиси, манящий в глубь веков
Индивидуальная экскурсия
4.9
15
50
за 1-6 чел.
Тбилиси, манящий в глубь веков
Познакомиться с прошлым и настоящим Старого города на душевной обзорной прогулке
Старый Тбилиси
$15
за 1 чел.
Старый Тбилиси
В рамках нашей насыщенной обзорной экскурсии по Тбилиси вы познакомитесь с историей этого...
Согласно расписанию в календаре
Колоритный Тбилиси — от Старого города до блошиного рынка
Индивидуальная экскурсия
4.8
36
29
за 1 чел.
Колоритный Тбилиси — от Старого города до блошиного рынка
Основные и тайные достопримечательности Тифлиса, резные балконы и итальянские улочки
Пешая прогулка по Тбилиси
$7
за 1 чел.
Пешая прогулка по Тбилиси
Знакомство с Тбилиси начнется в самом центре старого города
Каждый день в 10:00, 13:00, 17:00, 20:00
Путь гедониста: винный тур по Старому Тбилиси
Индивидуальная экскурсия
4.8
45
63
за 1-4 чел.
Путь гедониста: винный тур по Старому Тбилиси
Дружеская прогулка по винным погребкам Тбилиси с увлекательными историями и дегустациями
Тбилиси — город мастеров
4.7
26
20
за 1 чел.
Тбилиси — город мастеров
Погружение в яркую жизнь прошлого и современности на прогулке по старому городу
ежедневно в 16:00
Винный тур по Тбилиси
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
$25
за 1 чел.
Винный тур по Тбилиси
Во время дружеской, увлекательной прогулки по Старому городу мы заглянем в колоритные и не похожие друг...
Каждый день в 18.00
Тбилиси - сердце Грузии
Индивидуальная экскурсия
$26
за 1 чел.
Тбилиси - сердце Грузии
Тбилиси-город с богатой историей, древней культурой, романтикой и красивой архитектурой
По договоренности, начало в 10:00
Прогулка по старому городу
Индивидуальная экскурсия
4.8
58
56
за 1-8 чел.
Прогулка по старому городу
Дух грузинских старостей, религиозные памятники и выдающиеся уроженцы города
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Тбилиси
Индивидуальная экскурсия
5
5
$150
за 1-13 чел.
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Тбилиси
История завоеваний, строительства и достижений в одной экскурсии по Старому городу Тбилиси и его современному...
Ежедневно
У нас ещё много экскурсий 😎 в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Тбилиси
🇬🇪