Вас ждет увлекательное путешествие в старые кварталы Тбилиси, где еще на заре новой эры город зарождался и формировался как один из торговых центров на пересечении Шелкового пути. Мы посетим с вами все наиболее известные достопримечательности древности.
Наш маршрут:
- Храм Метехи – единственное сооружение в Тбилиси, сохранившее уникальные образцы искусства резьбы по камню XIII века. Территория храма является лучшей смотровой площадкой старого города.
- Квартал бань
- Мы посетим квартал бань Абанотубани, который является визитной карточкой города. Вы узнаете, чем же уникальны наши бани и получите практические рекомендации где и как получить максимальную пользу и комфорт при их посещении.
- Собор Сиони
- Храм, где обещание верности когда-то торжественно произносили Александр Грибоедов и молодая княжна Нино Чавчавадзе.
- Крепость Нарикала
- Мы совершим незабываемое восхождение по канатной дороге к «сердцу» города – к древней крепости Нарикала, посетив которую Михаил Юрьевич Лермонтов написал одно из самых красивых своих произведений (и вы его услышите. ).
- Падающая башня
- И, конечно, обязательно окажемся у самой популярной «знаменитости» нашего города – «падающей» башни Резо Габриадзе и улыбнемся остроумным задумкам великого сценариста и режиссера. Под сопровождение грузинской народной музыки ежедневно на башне театра происходит театрализованное мини-представление, зрителями которого мы с вами и станем.
- И наконец… сюрприз!
Вас ожидает особое явление, увидеть которое можно только в Тбилиси и ни в каком другом более городе мира!