Вас ждет увлекательное путешествие в старые кварталы Тбилиси, где еще на заре новой эры город зарождался и формировался как один из торговых центров на пересечении Шелкового пути. Мы посетим с вами все наиболее известные достопримечательности древности.

Наш маршрут:

Храм Метехи – единственное сооружение в Тбилиси, сохранившее уникальные образцы искусства резьбы по камню XIII века. Территория храма является лучшей смотровой площадкой старого города.

Квартал бань

Мы посетим квартал бань Абанотубани, который является визитной карточкой города. Вы узнаете, чем же уникальны наши бани и получите практические рекомендации где и как получить максимальную пользу и комфорт при их посещении.

Собор Сиони

Храм, где обещание верности когда-то торжественно произносили Александр Грибоедов и молодая княжна Нино Чавчавадзе.

Крепость Нарикала

Мы совершим незабываемое восхождение по канатной дороге к «сердцу» города – к древней крепости Нарикала, посетив которую Михаил Юрьевич Лермонтов написал одно из самых красивых своих произведений (и вы его услышите. ).

Падающая башня

И, конечно, обязательно окажемся у самой популярной «знаменитости» нашего города – «падающей» башни Резо Габриадзе и улыбнемся остроумным задумкам великого сценариста и режиссера. Под сопровождение грузинской народной музыки ежедневно на башне театра происходит театрализованное мини-представление, зрителями которого мы с вами и станем.

И наконец… сюрприз!

Вас ожидает особое явление, увидеть которое можно только в Тбилиси и ни в каком другом более городе мира!