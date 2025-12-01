Хотите почувствовать настоящую Грузию? Тогда добро пожаловать в гости к местной семье на душевное застолье! Вы познакомитесь с традиционной кухней, научитесь лепить хинкали и готовить хачапури (и конечно, потом попробуете их!), послушаете живую музыку, узнаете грузинские тосты и проведёте время в атмосфере гостеприимства.

Ваш гид в Тбилиси

Описание мастер-класса

Мастер-класс по грузинской кухне. Вы узнаете о тонкостях приготовления хинкали и хачапури, раскроете секреты рецептов и сделаете их своими руками.

Дегустация. Попробуете несколько сортов грузинских вин и чачи.

Застолье. Вас ждёт сытный ужин с танцами, фотосессией в национальных костюмах и рассказами о местном фольклоре.

А также вы:

Научитесь правильно пить и произносить тосты

Узнаете, как производится настоящее грузинское вино

Увидите квеври, где грузины делают вино по старинному методу

Познакомитесь с традиционным грузинским столом

Изучите основы национального танца

Организационные детали

В стоимость всё включено.