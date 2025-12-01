Хотите почувствовать настоящую Грузию? Тогда добро пожаловать в гости к местной семье на душевное застолье! Вы познакомитесь с традиционной кухней, научитесь лепить хинкали и готовить хачапури (и конечно, потом попробуете их!), послушаете живую музыку, узнаете грузинские тосты и проведёте время в атмосфере гостеприимства.
Описание мастер-класса
Мастер-класс по грузинской кухне. Вы узнаете о тонкостях приготовления хинкали и хачапури, раскроете секреты рецептов и сделаете их своими руками.
Дегустация. Попробуете несколько сортов грузинских вин и чачи.
Застолье. Вас ждёт сытный ужин с танцами, фотосессией в национальных костюмах и рассказами о местном фольклоре.
А также вы:
- Научитесь правильно пить и произносить тосты
- Узнаете, как производится настоящее грузинское вино
- Увидите квеври, где грузины делают вино по старинному методу
- Познакомитесь с традиционным грузинским столом
- Изучите основы национального танца
Организационные детали
В стоимость всё включено.
ежедневно в 18:30
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€50
|Дети 8-16 лет
|€25
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Квалити
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Тбилиси
Я приглашаю вас в мой семейный винный дом, где вы почувствуете настоящее грузинское гостеприимство. С 2016 года принимаю гостей из разных стран, показываю им грузинское застолье. Буду рад встрече!
Отзывы и рейтинг
5
5
К
Ксения
1 дек 2025
Однозначно к посещению!
Грузины как обслуживающий персонал хромают по сервису…
Но все в корне меняется, если попадаешь к ним в дом! Здесь великая традиция, атмосфера, радушие и веселье!!!
У Ильи очень интересно, красиво,
