Наш водитель встретит вас в любой точке Тбилиси и на комфортном автомобиле отвезёт на горнолыжный курорт. По пути вы полюбуетесь панорамами исторической Военно-Грузинской дороги. Сможете сфотографироваться у водохранилища и посетить средневековую цитадель.
А также рассмотрите мозаичное панно советского памятника и оцените виды на долину со смотровой площадки.
А также рассмотрите мозаичное панно советского памятника и оцените виды на долину со смотровой площадки.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание трансфер
План поездки
- Выезд из Тбилиси.
- Фотоостановка у Жинвальского водохранилища.
- По желанию посещение средневековой крепости Ананури. Здесь вы сможете осмотреть старинные церкви и оборонительные стены с потрясающими видами на окрестности.
- Арка Дружбы — памятник архитектуры и смотровая площадка.
- Прибытие в Гудаури.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле или минивэне (Toyota, Mitsubishi, Nissan, Ford, Mercedes), в зависимости от размера вашей компании. На стоимость трансфера это не влияет.
- Трансфер возможен как из Тбилиси, так и из Гудаури.
- Остановки в кафе и на фотостопах — по желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобной вам точке Тбилиси/Гудаури
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вика — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 89 туристов
Вот уже несколько лет я наслаждаюсь профессией гида. Каждый раз заканчивая экскурсию и видя счастливые лица моих подопечных, понимаю, какое везение — родиться в стране, где природа и предки всёЗадать вопрос
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