Вика — ваша команда гидов в Тбилиси

Провели экскурсии для 89 туристов

читать дальше сделали за меня. Моя работа и работа моих коллег заключается лишь в том, чтобы с наилучшей стороны показать то великолепие, которое зовётся Грузией. Наши туры сэкономят ваши время, деньги и силы, а главное — создадут именно то представление о Грузии, которое сподвигнет вас возвращаться сюда за новыми впечатлениями и открытиями.

Вот уже несколько лет я наслаждаюсь профессией гида. Каждый раз заканчивая экскурсию и видя счастливые лица моих подопечных, понимаю, какое везение — родиться в стране, где природа и предки всё