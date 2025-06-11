Чтобы оказаться на горнолыжном курорте Гудаури, мы совершим красивое путешествие по Военно-Грузинской дороге. Живописные пейзажи будут постоянным сопровождением. А ещё мы сделаем остановку у Жинвальского водохранилища и крепости Ананури. По приезде на курорт вы отправитесь покорять горные склоны на лыжах или сноуборде, либо просто прокатитесь на канатке.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

09:00 — отправление из Тбилиси

10:40–11:15 — крепость Ананури 13 века и Жинвальское водохранилище

12:00–12:30 — смотровая площадка Военно-Грузинской дороги

12:30–13:00 — прибытие в горнолыжный курорт Гудаури. Свободное время — 4 часа.

17:00 — отправление обратно в Тбилиси. Остановка на ужин в селе Пасанаури, где делают отменные хинкали (по желанию).

Время остановок по пути на курорт можно скорректировать. В дороге я расскажу вам о крепости Ананури и Жинвальском водохранилище, о том, как строилась Военно-Грузинская дорога и какие о ней сложились легенды. Вы будете любоваться видами, а я — нескучно погружать вас в историю Грузии.

Кому подойдёт эта поездка

Любителям активного отдыха и гор. Взрослым и детям. Если вы не умеете кататься на лыжах или сноуборде, вас могут научить опытные тренеры. Также можно просто подняться на канатке и насладиться панорамой.

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле Mercedes ML 350, сопровождение гида

Я заберу вас из удобного вам места в Тбилиси и по окончании отвезу обратно

Eсли планируете кататься, возьмите с собой сменную одежду

Дополнительные расходы: