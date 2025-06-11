По приезде на курорт вы отправитесь покорять горные склоны на лыжах или сноуборде, либо просто прокатитесь на канатке.
Описание экскурсии
09:00 — отправление из Тбилиси
10:40–11:15 — крепость Ананури 13 века и Жинвальское водохранилище
12:00–12:30 — смотровая площадка Военно-Грузинской дороги
12:30–13:00 — прибытие в горнолыжный курорт Гудаури. Свободное время — 4 часа.
17:00 — отправление обратно в Тбилиси. Остановка на ужин в селе Пасанаури, где делают отменные хинкали (по желанию).
Время остановок по пути на курорт можно скорректировать. В дороге я расскажу вам о крепости Ананури и Жинвальском водохранилище, о том, как строилась Военно-Грузинская дорога и какие о ней сложились легенды. Вы будете любоваться видами, а я — нескучно погружать вас в историю Грузии.
Кому подойдёт эта поездка
Любителям активного отдыха и гор. Взрослым и детям. Если вы не умеете кататься на лыжах или сноуборде, вас могут научить опытные тренеры. Также можно просто подняться на канатке и насладиться панорамой.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле Mercedes ML 350, сопровождение гида
- Я заберу вас из удобного вам места в Тбилиси и по окончании отвезу обратно
- Eсли планируете кататься, возьмите с собой сменную одежду
Дополнительные расходы:
- Ски-пасс — 15–75 лари/чел.
- Обед — в среднем 25 лари/чел.
- Прокат снаряжения
- Обучение с тренером по лыжам или сноуборду
- Ужин в селе Пасанаури