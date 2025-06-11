Кататься - в Гудаури

Проехать по Военно-Грузинской дороге и провести активно время в горах (или просто полюбоваться ими)
Чтобы оказаться на горнолыжном курорте Гудаури, мы совершим красивое путешествие по Военно-Грузинской дороге. Живописные пейзажи будут постоянным сопровождением. А ещё мы сделаем остановку у Жинвальского водохранилища и крепости Ананури.

По приезде на курорт вы отправитесь покорять горные склоны на лыжах или сноуборде, либо просто прокатитесь на канатке.
Кататься - в Гудаури
Кататься - в Гудаури
Кататься - в Гудаури
Ближайшие даты:
11
июн13
июн14
июн15
июн16
июн17
июн21
июн
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

09:00 — отправление из Тбилиси
10:40–11:15 — крепость Ананури 13 века и Жинвальское водохранилище
12:00–12:30 — смотровая площадка Военно-Грузинской дороги
12:30–13:00 — прибытие в горнолыжный курорт Гудаури. Свободное время — 4 часа.
17:00 — отправление обратно в Тбилиси. Остановка на ужин в селе Пасанаури, где делают отменные хинкали (по желанию).

Время остановок по пути на курорт можно скорректировать. В дороге я расскажу вам о крепости Ананури и Жинвальском водохранилище, о том, как строилась Военно-Грузинская дорога и какие о ней сложились легенды. Вы будете любоваться видами, а я — нескучно погружать вас в историю Грузии.

Кому подойдёт эта поездка

Любителям активного отдыха и гор. Взрослым и детям. Если вы не умеете кататься на лыжах или сноуборде, вас могут научить опытные тренеры. Также можно просто подняться на канатке и насладиться панорамой.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле Mercedes ML 350, сопровождение гида
  • Я заберу вас из удобного вам места в Тбилиси и по окончании отвезу обратно
  • Eсли планируете кататься, возьмите с собой сменную одежду

Дополнительные расходы:

  • Ски-пасс — 15–75 лари/чел.
  • Обед — в среднем 25 лари/чел.
  • Прокат снаряжения
  • Обучение с тренером по лыжам или сноуборду
  • Ужин в селе Пасанаури

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Тбилиси

Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки
На автобусе
10 часов
-
55%
682 отзыва
Групповая
до 17 чел.
Казбек и Дарьяльское ущелье: путешествие по карте Грузии
Откройте для себя дух Грузии, путешествуя по Военно-Грузинской дороге с захватывающими видами и историческими местами
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
30 мая в 08:45
€15€33 за человека
Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор
На машине
10 часов
273 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Монастырь Джвари, крепость Ананури и церковь Гергети
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Военно-Грузинской дороге, откройте для себя монастырь Джвари, крепость Ананури и церковь Гергети
Начало: У место проживания туриста
Завтра в 08:00
9 июн в 08:00
€180 за всё до 7 чел.
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
Джиппинг
На машине
10 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
К Казбеку по легендарным местам
Погрузитесь в атмосферу грузинской культуры, посетив знаковые места и наслаждаясь потрясающими пейзажами. Дегустация чачи и вина станет ярким дополнением
Завтра в 17:30
30 мая в 16:00
€330 за всё до 6 чел.