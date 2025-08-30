Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тбилиси - по Мцхете и окрестностям + пикник на склонах
По местам, где рождалась страна - среди крепостей, монастырей и слияний горных рек
Завтра в 08:00
2 сен в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
-
25%
Квест
Тбилисская интрига: интерактивная экскурсия-сюрприз
Необычным образом познакомиться с культурой Грузии и её традициями
Начало: В районе Серных бань
Сегодня в 15:00
2 сен в 10:00
€90
€120 за человека
Индивидуальная
Парадные Сололаки: индивидуальна тёплая прогулка и чаепитие в старинной квартире
Исследовать самый аутентичный район города и понять, каким был Тифлис 100 лет назад
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
31 авг в 09:00
€140 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Осень в Грузии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в августе 2025
Сейчас в Тбилиси в категории "Осень в Грузии" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 160 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Тбилиси на 2025 год по теме «Осень в Грузии», 3 ⭐ отзыва, цены от €90. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь