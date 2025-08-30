Мои заказы

Из Тбилиси - по Мцхете и окрестностям + пикник на склонах
На машине
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тбилиси - по Мцхете и окрестностям + пикник на склонах
По местам, где рождалась страна - среди крепостей, монастырей и слияний горных рек
Завтра в 08:00
2 сен в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
Тбилисская интрига: интерактивная экскурсия-сюрприз
Пешая
3.5 часа
-
25%
Квест
Тбилисская интрига: интерактивная экскурсия-сюрприз
Необычным образом познакомиться с культурой Грузии и её традициями
Начало: В районе Серных бань
Сегодня в 15:00
2 сен в 10:00
€90€120 за человека
Парадные Сололаки: индивидуальна тёплая прогулка и чаепитие в старинной квартире
Пешая
4 часа
Индивидуальная
Парадные Сололаки: индивидуальна тёплая прогулка и чаепитие в старинной квартире
Исследовать самый аутентичный район города и понять, каким был Тифлис 100 лет назад
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
31 авг в 09:00
€140 за человека

